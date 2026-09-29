España se coronó campeona del Mundial sub 20 femenino

Final de la Copa Mundial femenina entre España y Corea del Norte, el 27 de setiembre, en Lodz, Polonia.

El representativo ibérico es el actual campeón del fútbol femenino en todas las categorías.

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España se quedó con el Mundial femenino sub 20 al vencer por penales a Corea del Norte en la final disputada en Lodz, y recuperó el título obtenido en 2022, cuando superó a Japón. En 2024, en el mundial disputado en Colombia, las campeonas fueron las norcoreanas.

La selección dirigida por David Aznar levantó la copa tras 120 minutos de juego y una tanda de penales en la que la arquera de la roja, Laia López, fue la figura del encuentro al contener dos disparos, los de Choe y Park Il Sim, mientras que sus compañeras no fallaron. Marisa, Celia Segura, Julia Carla Martínez y Daniela Agote anotaron para conquistar la segunda corona juvenil.

En su camino a la final, las españolas vencieron a Nigeria 2-0, a Nueva Caledonia 11-0 y a China 3-1 por la fase de grupos. Posteriormente, eliminaron a Portugal (2-0), Brasil (1-0) e Italia (1-0).

Las norcoreanas, campeonas en 2006, 2016 y 2024, también ganaron los seis partidos antes del empate de la final: en la fase de grupos 2-0 a Portugal, 4-0 a Costa Rica y 3-0 a Colombia, y después a Japón (2-0), Canadá (2-0) y otra vez Colombia (3-0).

El once inicial de las campeonas tuvo a López; Noa Jiménez, Silvia Cristóbal, Noe Bejarano, Aicha Camara; Irune Dorado, Cris Librán, Ainoa Gómez, Rosalía Domínguez; Alba Cerrato, Pau Comendador.

Corea del Norte formó con Pak Ju Gyong; Jong Pok Yong, Ri Ye Gyong, Choe Chong Gum, Ri Kuk Hyang; Jon Il Chong, So Ryu Gyong, Choe Rim Jong, Ro Un Hyang; Pak Ok I, Kang Ryu Mi.

Las estadísticas

Este triunfo de España ante Corea del Norte en una final por penales es una especie de revancha para la roja, porque en el Mundial sub 17 de 2024 la situación se dio de la misma forma, pero decantó a la inversa, ganó el equipo asiático.

Dos jugadoras españolas se llevaron los mayores reconocimientos en este torneo: Comendador fue nombrada Balón de bronce y Domínguez, Balón de oro.

Presencia uruguaya

Durante todo el Mundial hubo uruguayas arbitrando distintos partidos, se trató de Daiana Fernández y Belén Clavijo, que, en los encuentros de Canadá vs. Inglaterra, Polonia vs. México y Nueva Zelanda vs. Estados Unidos, trabajaron como primera y segunda árbitra, respectivamente.

Fernández también fue cuarta árbitra en los duelos de Portugal vs. Korea DPR, Italia vs. China y en la final, en la que también estuvo Daiana Fernández como quinta árbitra.