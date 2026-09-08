Lionel Messi aparece nuevamente entre los candidatos al premio que ganó ocho veces. Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodri, Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz son algunos de los nombres principales.

Lionel Messi, quien recientemente anunció su retiro de la selección argentina, está nominado y volverá a competir por el premio que ganó en ocho oportunidades. El argentino vuelve después de dos años de ausencia, en una nómina marcada por los rendimientos de los futbolistas en el Mundial 2026, donde aparecen como principales candidatos Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Ousmane Dembélé. A los 39 años, buscará convertirse en el futbolista con más balones de oro de la historia. En el Mundial, en el que convirtió ocho goles y dio cuatro asistencias, la selección dirigida por Lionel Scaloni perdió la final ante España. A nivel de clubes, el rosarino ganó la MLS Cup con Inter Miami. Da la sensación de que puede ser la última presencia de la Pulga en la gala.

Por primera vez la ceremonia no se realizará en Francia. La entrega del Balón de Oro será el lunes 26 de octubre en Londres, en el London Palladium, y será la 70ª edición del premio. La gala tendrá un jurado compuesto por 100 periodistas de países ubicados entre los primeros puestos del ranking FIFA. Cada uno selecciona a diez futbolistas y asigna puntos de acuerdo con el orden elegido. El jugador que suma más puntos se queda con el Balón de Oro.

Kane, Yamal y los campeones del mundo

La pelea por el premio está abierta después de una temporada en la que el Mundial tuvo un peso importante. España se quedó con el título y varios de sus futbolistas quedaron entre los principales candidatos. Lamine Yamal es uno de ellos. El delantero del Barcelona ganó el Mundial y La Liga, además de la Supercopa de España, y vuelve a aparecer entre los candidatos después de haber terminado segundo en la votación de 2025. En la temporada 2025-2026 marcó 26 goles y dio 21 asistencias con el equipo catalán.

Harry Kane, por su parte, llega con una de las mejores temporadas individuales entre los nominados. El delantero inglés convirtió 73 goles y dio ocho asistencias con Bayern Múnich, con el que ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa. Con Inglaterra marcó seis goles en el Mundial, aunque su selección quedó eliminada en semifinales en el recordado encuentro ante Argentina.

También aparece Rodri, campeón del mundo con España y mejor jugador del Mundial, mientras que Mbappé integra nuevamente la lista después de una temporada en la que fue uno de los principales goleadores del fútbol europeo, pese a que no pudo consagrarse con Real Madrid y cayó en semifinales de la Copa del Mundo frente a España. El delantero fue el máximo anotador del torneo de selecciones y pasó a liderar la tabla histórica del rubro con apenas 27 años.

Fabián Ruiz es otro de los españoles nominados. El mediocampista hizo goles importantes en el Mundial y, además, ganó la Champions League con PSG. Dembélé buscará repetir el premio después de otra temporada exitosa como líder del equipo parisino.

El Dibu Martínez y Vozinha entre los candidatos a mejor arquero

Emiliano Martínez volvió a ser nominado al trofeo Yashin, premio que reconoce al mejor arquero de la temporada. El argentino, actualmente en Chelsea, integra una lista de diez candidatos en la que también aparecen Thibaut Courtois, Unai Simón, David Raya, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Matvey Safonov, Yassine Bounou y Vozinha.

Dibu ganó el premio en 2023 y 2024 y vuelve a estar entre los candidatos después de una temporada en la que fue figura de Argentina en el Mundial. El arquero de Cabo Verde es una de las sorpresas de la lista. Fue una de las figuras de su selección durante el Mundial y recibió apenas cinco goles en ocho partidos, con dos vallas invictas. De ser un desconocido a codearse entre los mejores.

Unai Simón es el principal candidato; fue campeón del mundo con España y recibió el Guante de Oro del torneo en el que solamente recibió un gol en ocho partidos.

Flamengo entre los mejores clubes del mundo

El premio al mejor club masculino del año también tendrá presencia sudamericana. Flamengo fue incluido entre los cinco nominados y competirá por el reconocimiento con Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt y París Saint-Germain.

La presencia del equipo brasileño rompió el predominio europeo. Ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao, con Giorgian de Arrascaeta como figura. En 2026 ya sumó el campeonato Carioca y la Taça Guanabara.

El PSG, campeón de Europa, parte como uno de los principales candidatos, mientras que Arsenal y Bayern también llegan respaldados por sus campañas en las principales ligas europeas. Bodø/Glimt, por su parte, completa una lista tras ser una revelación en la última Champions.

El fútbol femenino tiene sus candidatas con una ausencia que marca la carrera final

Como en el masculino, también se dieron a conocer las 30 candidatas al Balón de Oro del fútbol femenino. La ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora de las últimas tres ediciones, deja una definición muy pareja. La principal candidata parece ser Alexia Putellas, mejor jugadora de la Champions League con siete goles y siete asistencias, además de conquistar el torneo local con Barcelona. Ya ganó el premio en 2021 y 2022. Ewa Pajor, máxima goleadora de la Champions con 11 tantos y también jugadora del Barcelona, es otra que puede perfilarse. Otra blaugrana, Caroline Graham Hansen, con 17 goles y 16 asistencias en la temporada y cuatro títulos con el equipo culé, va a estar en la conversación.

Fuera del Barsa, Pernille Harder tuvo una gran temporada con Bayern Múnich, con 35 goles y 12 asistencia, y además ganó la triple corona en Alemania. También tienen peso Alessia Russo, excelente atacante del Arsenal, y Klara Bühl, pieza importante del Bayern.

.