Bota de Oro: Mbappé fue el goleador del Mundial

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó con el francés Kylian Mbappé como máximo goleador. El delantero marcó diez goles y se quedó con la Bota de Oro, por delante del argentino Lionel Messi, que se quedó con ocho tantos. Más atrás en la tabla quedaron el inglés Jude Bellingham y el noruengo Erling Haaland, ambos con siete goles, y otra dupla que integran el francés Ousmane Dembélé y el también británico Harry Kane.

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Mbappé fue haciéndose goleador a lo largo de toda la copa. El capitán francés cerró el Mundial con diez tantos y cuatro asistencias, anotados frente a distintos rivales en casi todos los partidos que disputó, incluso con varios dobletes. Su producción volvió a confirmar su capacidad para aparecer en los grandes torneos.

La cuenta del delantero comenzó en la fase de grupos, con dos goles frente a Senegal en el debut y otro par contra Irak en la segunda fecha. En la última fecha los galos ya estaban clasificados y Mbappé no marcó frente a Noruega pese a que los suyos golearon 4-1.

Luego amplió su marca en los cruces eliminatorios: primero contra Suecia, a quien le hizo dos, en octavos sumó uno de penal ante Paraguay y en cuartos volvió a marcar frente a Marruecos. Tras la derrota ante España en semifinales, su producción se cerró con los dos goles en el partido por el tercer puesto, que terminaron de asegurarle el liderazgo en la tabla de máximos anotadores del Mundial.

Como cada vez que hay un goleador francés, la comparación inevitable es con Just Fontaine. El histórico delantero conserva el récord absoluto de goles en una sola edición de un Mundial gracias a los 13 que convirtió en Suecia 1958, una marca que sigue vigente casi siete décadas después. Mbappé no alcanzó esa cifra en un único torneo, pero continúa ampliando su cosecha mundialista y se consolida como el máximo goleador francés en la historia de la competición, donde acumula 22 goles.

Detrás del francés terminó Lionel Messi, con ocho tantos y cuatro asistencias. El capitán argentino volvió a situarse entre las grandes figuras ofensivas del Mundial y cerró otra participación entre los principales artilleros, a la espera de lo que pueda añadir en el último partido, reforzando además su condición de uno de los máximos goleadores de la historia del certamen. En esta edición, Messi convirtió frente a distintos rivales y se mantuvo como el principal perseguidor de Mbappé en la carrera por la Bota de Oro durante buena parte del campeonato.

El podio de goleadores se completa con Haaland y Bellingham, ambos con siete goles. El inglés figura por delante del noruego en la clasificación gracias a una asistencia, frente a ninguna del delantero nórdico, de acuerdo con los criterios de desempate de la FIFA, que contemplan primero los goles y luego los pases de gol. Por detrás se ubican Kane y Dembélé, con seis tantos cada uno. En este caso, el francés quedó arriba en la tabla por sus dos asistencias, contra una de Kane.