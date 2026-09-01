Joaquín Rodríguez: “Hace un tiempito que la gente se viene identificando con este grupo”

Uruguay le ganó un juego clave a Puerto Rico. Joaquín Rodríguez jugó un primer tiempo de forma espectacular, siendo el goleador de la celeste con 17 puntos. En el inicio del complemento fue descalificado por segunda falta técnica en una incidencia muy polémica.

Se quedó viendo el partido en un rincón y, cuando terminó, entró corriendo a abrazar a sus compañeros. En zona mixta habló con la diaria y expresó: “Estoy muy feliz y con un alivio muy grande. Sufrí demasiado. La verdad que estuve muy triste por lo que me pasó, pero orgulloso del equipo una vez más. Dieron la cara, pelearon como unos animales. Lo merecíamos, veníamos buscando este triunfo y conseguirlo en casa, con la gente que empujó mucho, y por el partido que hicieron todos mis compañeros, la verdad que estoy agradecido a todos por el esfuerzo que hicieron para conseguir la victoria”.

Sobre cómo vivió el segundo tiempo, contó: “Uno se prepara, hace mucho esfuerzo para estar acá, para estar en la cancha, para tratar de dar lo mejor por Uruguay. La emoción y las ganas de que las cosas salgan bien me perjudicaron. Tengo que trabajar en eso. Y sobre los árbitros, sinceramente no lo vi, pero me parece que fue una barbaridad la segunda técnica. Porque nunca lo miré, nunca le hice nada. Choqué con el rival y traté de sacar el cuerpo. Pero pasó lo que pasó. Estoy agradecido a todos mis compañeros por el esfuerzo que hicieron y por conseguir la victoria, que era lo que necesitábamos”.

Sobre los abrazos del final con sus compañeros, dijo emocionado: “Para nosotros es todo. Este grupo ha hecho un esfuerzo maravilloso. Hay muchas cosas que no se saben. Emiliano Serres se quebró, le dieron tres meses. Se fue a China a prepararse y entrenaba a triple horario para llegar y poder estar acá. Martín Rojas jugó fracturado. Cuando perdés, parece que todo es una mierda. Parece que no sirve. Entonces necesitábamos ganar para ratificar todas las cosas buenas que venimos haciendo. Y creo que es un puntazo para nosotros”.

De la mancomunión que hubo con el público, dijo: “Hace un tiempito ya que la gente se viene sintiendo identificada con este grupo, por cómo pelea, por cómo se entrega. Ver el Antel Arena así, cantando, gritando, cómo se metió la gente, fue increíble. La verdad que pocas veces me ha pasado ver así a la gente, cantar y alentar de esa manera en el básquet, y más con la selección. Estoy muy orgulloso por eso”.

Sobre la recta final de las Eliminatorias y las chances de la celeste, fue claro: “Confiamos muchísimo en nosotros. Sabemos que podemos conseguir el objetivo. Hay que seguir ganando. Nosotros ni siquiera pensamos en la matemática, vamos a ganar lo que sea. A Bahamas le peleamos, dimos lo mejor de nosotros y no nos alcanzó. Ahora hay que ir a los clubes, recuperarse y en la ventana que viene hay que ir a ganar los dos de vuelta”.

Rodríguez habló del ambiente en la selección y cómo eso ayuda al juego: “La alegría de un compañero cuando al otro le va bien, cuando otro mete una pelota. Esta selección goza de muchos jugadores en un buen momento y muchos en la misma posición. Ahora, cuando me tocó estar afuera, Santiago Véscovi la verdad que asumió un partidazo. Bruno Fitipaldo también. Nosotros sabemos que, cuando defendemos, le peleamos a cualquiera. Por ejemplo, el viaje a China fue importante. Mucha gente decía que era una locura. A mí me tocó que en mi club me rezongaban porque decían que era una locura lo que hice para viajar. Y no creo eso. Para nosotros es una oportunidad de enfrentarnos a tipos que están acostumbrados a jugar a otro nivel. Somos, la verdad, una selección muy joven y que sigue dando pasos adelante”.