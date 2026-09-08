La selección femenina de handball fue campeona en Lima

Uruguay cerró una semana perfecta en Lima, Perú. La selección femenina ganó los cuatro partidos que disputó y se quedó con la primera edición del Trofeo de Naciones IHF Zona Sudamericana, luego de imponerse 19-15 a Chile en una final muy pareja. Además del título, el torneo significó una prueba internacional para el equipo que tiene como próximo gran objetivo los Juegos Odesur 2026.

Tal y como lo dijo la capitana Paula Eastman a la diaria, la celeste iba a Perú con –entre otros objetivos– la posibilidad de medirse con varios de los equipos que volverá a enfrentar en los próximos meses. En la fase de grupos superó con goleadas a Bolivia (46-8) y Perú (40-10), mientras que en semifinales derrotó 32-15 a Venezuela.

El partido decisivo fue muy disputado. Chile tomó la iniciativa y llegó a sacar una ventaja de cuatro goles, pero Uruguay consiguió reaccionar antes del descanso y redujo la diferencia a dos (9-7). En el complemento, la selección uruguaya encontró respuestas en la propia Eastman y en Sabrina Grieco, quien terminó siendo elegida la MVP de la final. Las dos marcaron cinco goles y fueron determinantes para que Uruguay pasara al frente 14-13 a falta de 17 minutos.

Chile intentó mantenerse en partido, pero Uruguay controló el tramo final. Tres goles de Eastman en los últimos diez minutos terminaron de inclinar la balanza y sellaron el 19-15 que le dio a Uruguay el título. La consagración también tuvo otros reconocimientos individuales para las uruguayas, porque Agustina Modernell fue elegida como la mejor arquera del torneo. La chilena Francisca Andrea Parra fue distinguida como MVP de la competencia y su compatriota Romina Ramírez terminó como máxima goleadora, con 26 tantos.