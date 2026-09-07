Yamandú Orsi recibió a Alejandro Domínguez por la final de la Libertadores

El presidente de la Conmebol fue recibido por el mandatario uruguayo junto con Ignacio Alonso, en el marco de los preparativos para la definición del torneo que será el 28 de noviembre en el Centenario.

En la antesala del inicio de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde ya no hay equipos uruguayos en carrera, la cúpula directiva de la Conmebol visitó este lunes Montevideo. El presidente de la entidad del fútbol continental, Alejandro Domínguez, encabezó una comitiva oficial que vino a supervisar aspectos operativos y logísticos de cara a la gran final única, programada para el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario.

La jornada comenzó con una reunión de alcance institucional desarrollada en la sede de gobierno, donde Domínguez fue recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Del encuentro formó parte también Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Durante la reunión, los dirigentes abordaron los detalles organizativos, los operativos de seguridad y la infraestructura que requerirá la capital uruguaya para albergar a los miles de aficionados que vendrán. En dicha instancia Domínguez hizo entrega al mandatario uruguayo de la pelota oficial con la que se disputará la final, acompañada por una réplica exacta del trofeo de la Libertadores.

La actividad luego se trasladó al Centenario. Domínguez y Alonso, ya sin Orsi, recorrieron tanto la cancha como las instalaciones del estadio, evaluando los trabajos de acondicionamiento de cara al partido. Durante la visita, el dirigente paraguayo volvió a destacar la carga histórica del templo futbolístico uruguayo, manifestando en sus canales oficiales que “cuando uno entra aquí de verdad siente fútbol, vive fútbol, se eriza la piel”; además, presagió que “se viene una final épica de la Copa Libertadores”.

La llegada de las autoridades continentales coincide con la fase decisiva del torneo. Este martes darán inicio los cuartos de final con los cruces entre Fluminense y Platense, Palmeiras ante Liga de Quito, Estudiantes de La Plata frente a Corinthians e Independiente del Valle contra Flamengo. En el tramo final de la jornada, Domínguez volvió a conectar el papel protagónico del Centenario, reafirmando el rol central que tendrá en la apertura de la Copa del Mundo 2030.