Peñarol igualó 2-2 con Atenas de San Carlos, en Maldonado, por la Copa Uruguay. El carbonero jugó un primer tiempo muy malo pero pudo rescatar un empate con el envión anímico del segundo tiempo. En zona mixta, Lucas Hernández y Eric Remedi, dos de los jugadores de mayor experiencia del mirasol, hablaron con la diaria.

El lateral izquierdo contó las sensaciones al terminar el partido: “Obviamente vinimos a ganar, a buscar los tres puntos. No pudo ser, pero nos quedamos con la actitud del segundo tiempo, que fue muy positiva”.

El jugador completó los 90 minutos, y contó cómo terminó físicamente: “Bien. En los momentos en que hay que estar y ayudar, siempre intento hacerlo. Cuando me toca entrar y jugar, también trato de hacerlo de la mejor forma. Estoy muy bien, cómodo y preparándome para todo lo que se viene”.

Al analizar el encuentro, Hernández habló de dos tiempos distintos: “Creo que el primer tiempo fue un descuido nuestro. No pudimos generar lo que teníamos planificado y cometimos dos errores que pueden pasar. En el segundo cambió un poco la actitud del equipo. Intentamos mejorar, generar circuitos por los costados, llegar por adentro y creo que lo pudimos hacer de buena manera. Pudimos rescatar un punto que es importante”.

Sobre el momento de Peñarol en este semestre, tras perder el clásico, dijo: “Son momentos del fútbol. Estamos en un equipo grande y sabemos la exigencia que tiene cada fin de semana. Ojalá que podamos encontrar de vuelta la sincronía con la que arrancamos el Clausura y poder seguir de la misma forma para la recta final”.

Eric Remedi: “El rocío nos ayudó porque se mojó la cancha”

El volante explicó por qué el equipo se sintió más cómodo en el segundo tiempo: “El rocío nos ayudó un poco porque se mojó la cancha y la pelota iba bastante mejor. En el primer tiempo nos costó salir de los golpes y empezamos a jugar apurados. Después encontramos el gol de Leandro Umpiérrez muy rápido en el segundo tiempo y, al empezar a mover un poco mejor la pelota y más rápido, pudimos empatar”.

Sobre los movimientos del equipo en el segundo tiempo sin una referencia de área fija, contó: “En un momento estábamos con muchos volantes y el Cepillo González jugando de 9, entonces cuando él bajaba yo estaba de interno e intentaba romper. Intenté ir a presionar arriba. Estábamos en igualdad con Julio Daguer y Tomás Olase en el medio y sobraba uno. Por eso fui un poco más para adelante”.

Remedi contó lo que hablaron con Barboza tras sus errores en el primer tiempo: “Mejor que reciba estos golpes ahora, porque le ha llegado todo muy rápido. Con pocos partidos en primera y teniendo 18 años ya tuvo una venta jugando en el más grande de Uruguay. Le decíamos que se quede tranquilo. Él se sentía culpable y le dijimos que estas cosas le van a pasar, que no se quede con eso. Por suerte, el segundo tiempo fue muy bueno. Sirve para aprender. Lo importante es que le pase ahora, que vaya agarrando experiencia y aprendiendo de estas cosas para el futuro”.