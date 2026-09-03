Luciano González sufrió un esguince de rodilla, mientras que Luis Angulo, Facundo Batista y Diego Laxalt tuvieron lesiones musculares.

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Peñarol empató 2-2 con Atenas de San Carlos por la Copa Uruguay. La visita al Campus de Maldonado dejó consecuencias negativas, más allá de la igualdad, que tampoco fue un buen resultado para el carbonero.

Diego Aguirre perderá para los próximos partidos a varios jugadores que suelen tener minutos como recambio en el Clausura. Diego Laxalt salió en el arranque del partido, Facundo Batista sobre el final del primer tiempo y Luis Angulo en el complemento. Todos con lesiones musculares.

Está confirmado que el colombiano sufrió un desgarro y estará entre tres y cuatro semanas al margen. Tras el partido salió totalmente desconsolado rumbo al ómnibus para volver a Montevideo.

Laxalt y Batista también tienen lesiones musculares y los estudios determinarán su gravedad. Es un hecho que no estarán a la orden para visitar a Danubio el próximo sábado en Jardines.

Luciano González, que suele ser el cuarto delantero centro del plantel, sufrió un esguince de rodilla. Si bien siguió jugando hasta el final, deberá parar y estará dos semanas inactivo.

A línea de cuatro

Luego de la derrota clásica, es muy factible que Peñarol pase a jugar con línea de cuatro en el fondo. A eso se sumarán tres volantes, dos punteros y probablemente un solo delantero.

Diego Aguirre contará solamente con Abel Hernández y Matías Arezo como atacantes; si larga a ambos de arranque, se quedaría sin sustitutos ni posibilidades de cambio.