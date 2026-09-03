Primer triunfo de Nacional en la Copa AUF Uruguay 2026

Por la segunda fecha de la copa AUF Uruguay River Plate contra Nacional en el Estadio Parque Federico Saroldi, el 3 de setiembre

El equipo de Daniel Carreño derrotó en el Saroldi a River Plate por 3-2; todos los goles fueron anotados en la primera parte.

Nacional venció como visitante por 3-2 a River Plate en la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay y se acomodó, con cuatro unidades, liderando la serie en busca de una posible clasificación a la próxima fase. Fue la segunda victoria consecutiva de Daniel Carreño al frente de los tricolores, tras la gran victoria clásica del domingo pasado, y además significó el debut en las redes de Tiziano Correa, que hizo dos de los tres goles de Nacional.

Los tricolores fueron siempre arriba en el partido y todas las anotaciones se sucedieron en el primer tiempo, que fue una montaña rusa de emociones consecutivas. Empezó ganando el combinado albo con el primero del hijo del Petete; de inmediato empató el darsenero con un golazo del juvenil Matías Escobar. El equipo de Carreño volvió a desequilibrar con la anotación de Luciano González, pero River volvió a igualar casi de inmediato con golazo de Maximiliano Burruzo.

Por último, fue Tiziano Correa quien aprovechó un rebote de Damián Frascarelli para poner el 3-2 definitivo cuando todavía quedaba tiempo en la primera parte y todo el complemento por resolver, aunque nada se modificó en la segunda mitad. Carreño, tras el partido, hizo ver la importancia que tiene para Nacional este campeonato por su premio de cupo de Libertadores y apuntó a trabajar el cero en el arco propio, lo que había conseguido en sus primeros partidos, pero ya no pudo lograr en el Saroldi.

Ganar y embalarse

Precioso ambiente en el estadio. El sol hizo olvidar la lluvia. Tribunas con mucha gente y dos equipos distintos a los que juegan cada fin de semana, pero no muy alejados de oncenas identificables para sus aficionados. Nacional, con el empuje de la victoria clásica en el Campeón del Siglo, tuvo su correlación con muchísimos hinchas en la tribuna del sol.

No precisó más que cinco minutos para ponerse en ventaja significativa porque destrababa rápidamente un partido distinto a todo lo que le ha pasado a Nacional en casi todo el año; distinto porque marcaba el primer gol con la camiseta tricolor —esta vez de celeste, como en cada setiembre— Tiziano, el hijo de Petete, que justamente, definiendo como el padre, no pudo gritar su primera anotación con Nacional porque la hizo frente al equipo que lo puso en vidriera y lo formó, River Plate.

Fue una pelota en la que la presión del salteño Agustín dos Santos, casi sobre la raya del área riverplatense, derivó, por insistencia, en la presencia de Correa a la izquierda del arquero Frascarelli. Casi en el punto penal, apuntó al caño derecho y anotó.

Zurdos

Casi no pudo disfrutar de la ventaja y la tranquilidad el equipo de Daniel Carreño porque, a los 11, en una jugada en la que parecía que Nacional lo podía resolver defensivamente de otra manera, pusieron a correr al solitario juvenil Matías Escobar, que quedó adelante de la medialuna con la pelota dominada. Apiló a quienes intentaron sacársela y metió un gran zurdazo que venció al golero tricolor, anotando el 1-1.

Nacional, que solo repitió uno de los futbolistas que empezaron jugando en el clásico —el de la franja y el ida y vuelta por el costado, Rodrigo Martínez—, alineó con Alexis Martín Arias; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Luciano González —como central— y Juan García; Dos Santos, Bruno Zuculini, Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Correa.

Mientras tanto, Damián Santín, el técnico de los darseneros, arrancó jugando con una mezcla de unos pocos futbolistas experimentados y varios juveniles: Frascarelli; Tomás López, Facundo Pérez, Brian Ferrares, Lucas Camejo; Franco Triver, Clemente Pérez, Alejandro García; Francisco Sanchís, Burruzo y Matías Escobar.

Se mantuvo ligeramente la prevalencia de Nacional en tanto buscaba asiduamente el arco de Damián Frascarelli, pero River, con pocos pero precisos ataques, también puso en acción al arquero argentino Arias.

Otra vez sopa

Finalmente, a los 25 llegó el segundo de la visita. Tuvo al inicio una conexión argentina porque Zuculini filtró una pelota para la carrera y el engaño por derecha de Verón Lupi, que lo hizo bien como en sus mejores tiempos de Racing. Llegó hasta el fondo y puso el centro para el ingreso de Luciano González, que no hizo más que, entrando por el medio como nueve, pasar la globa a las redes y festejar su gol.

Pero fue un partido sin tregua, porque nada más que tres minutos después la pelota fue hacia la otra área con una pelota larga y una habilitación del zurdo Escobar para Burruzo, que recibió de espaldas y giró sobre sí mismo para poner el cuero esquinado, inalcanzable para Arias, y colocar el 2-2 en el marcador.

A los 38 llegó el tercer gol de Nacional, que por tercera vez se ponía en ventaja. Fue una pelota que, desde el vértice del área, remató de zurda Rodrigo Martínez; Frascarelli dio un rebote hacia adelante y apareció pescando Tiziano, que anotó el tercero de Nacional y el segundo de su cuenta personal, estrenada justamente en la cancha que lo vio nacer.

Al final se fueron a los vestuarios con el triunfo parcial de los tricolores, pero bien pudieron haber seguido con empate, porque en el minuto 45 un tiro de esquina muy bien lanzado encontró una mala salida del argentino Arias y, en el segundo palo, cabeceó Facundo Pérez; la guinda dio en el caño y bailó sobre la raya de meta sin llegar a entrar.

Para el segundo tiempo, Carreño movió el banco, tal vez intentando ajustar la defensa, y dio ingreso a Román Clematte en la retaguardia, colocando además al argentino Alejandro Martínez, una de las dos últimas incorporaciones de la ofensiva tricolor, que sustituyó a Rodrigo Martínez parándose por izquierda. Un ratito después entró el también zurdo Rubén Botta, mientras que River, que había hecho dos cambios en vestuarios, siguió sumando jugadores de los que participan cada sábado como titulares y buscó con mucho peligro, estando en un par de oportunidades cerca del empate.

Apenas pasando la frontera del segundo tiempo, el equipo de Carreño se quedó con uno menos por la expulsión, por doble amarilla, del juvenil Clematte, por lo que el carril izquierdo quedó desocupado porque justamente el juvenil había ingresado en la primera parte por Cándido.

No tuvo nada que ver el complemento con lo que había sido la primera parte, fundamentalmente con la pobre exposición que tuvo Nacional con 11 en la mitad del segundo tiempo y con diez en el resto del trámite tras la tarjeta roja a Clematte, mostrando defecciones defensivas muy pronunciadas que hicieron ver que River estaba muy cerca de la igualdad.

Empate que buscó con mucho protagonismo y que, a medida que fue avanzando el tiempo, se afincó en el área contraria, poniendo pelotas peligrosísimas que no fueron gol por ausencia de acierto final en el remate sobre el arco de Arias.

Al final Nacional defendió como pudo su primer triunfo en la Copa AUF Uruguay 2026 y River buscó y buscó, y estuvo cerca. Sin embargo, el triunfo se lo llevó la visita, con lo que se acomoda en el grupo que hasta este miércoles lideraba justamente River Plate y que comparte junto con Albion y Progreso.