Thomas Silva compitió en Canadá como preparación para los Juegos Odesur

El ciclista fernandino Thomas Silva (XDS Astana) llegará a los Juegos Odesur Santa Fe 2026 con dos carreras de peso en las piernas. El pasado viernes 11 corrió el Gran Premio de Québec, donde terminó 32°, mientras que este domingo disputó el Gran Premio de Montréal, donde llegó 20°, a 1 minuto 27 segundos del ganador, el mexicano Isaac del Toro (UAE). Ambas son pruebas del calendario UCI WorldTour, la máxima categoría del ciclismo mundial, y le sirvieron al uruguayo como banco de pruebas antes de la cita continental y también como previa al Mundial de Ciclismo, que se correrá justamente en Canadá entre el 20 y el 27 de setiembre.

El domingo en Montreal fue durísimo. El circuito de 13,4 kilómetros se repitió 16 veces, con la exigente Côte Camillien-Houde (1,8 kilómetros al 8%) como columna vertebral. La carrera tuvo, de hecho, casi el mismo recorrido que va a tener el Mundial. Los organizadores rediseñaron el circuito de Montreal para esta edición como para dejarlo muy parecido, aunque sumando un nuevo tramo urbano que llevará la carrera de 209,1 a 214,4 kilómetros.

Volviendo a la carrera, la selección decisiva llegó recién en el último paso por Camillien-Houde, a poco más de 10 kilómetros de la meta, cuando Paul Seixas (Decathlon) atacó a media subida para enganchar al escapado Ben Healy (EF Education) y de ahí se le sumó Del Toro para definir la victoria entre ambos. Silva no estuvo en esa acción final, pero tampoco se descolgó de la carrera, porque llegó a la meta integrando un pelotón reducido de unos 15 corredores –entre ellos Mateo Jorgenson (Visma), Narváez (UAE), Woods (Canadá) y Andrew August (Netcompany), entre otros–.

El viernes que viene Thomas Silva será uno de los dos representantes celestes en la prueba de ruta masculina de los Odesur, junto con Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole). La carrera se disputará sobre un circuito llano de 12 kilómetros en autopista, en Santa Fe, y los corredores deberán completar 14 vueltas para totalizar 168 kilómetros. Uruguay también estará presente en la contrarreloj individual femenina del martes 15, con Florencia Revetria y Mariana García Britos, y en la prueba de fondo femenina del viernes 18, que sumará además a Paola Silva y Luciana Wynants.

Después de los Odesur, la temporada de Silva continuará en el Campeonato Mundial de Ruta, donde estará en la prueba élite masculina programada para el cierre del calendario, el domingo 27. Será el gran objetivo de un año histórico para el ciclista de Maldonado, que este año ganó una etapa del Giro de Italia –convirtiéndose en el primer uruguayo en lograr una victoria de etapa en una gran vuelta, además de vestir la malla rosa–, y también ganó la Arctic Race de Noruega y el Tour de Hainan en China.