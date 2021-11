No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En un acto por el Día de la Industria se reunieron representantes de distintas áreas de la Cámara de Industrias junto con autoridades como el subsecretario de la cartera, Walter Verri, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. En sus palabras el presidente de la Cámara, Alfredo Antía, detalló cuáles son los desafíos que se observan de cara al futuro habiendo pasado la peor parte de la pandemia de coronavirus.

Antía comenzó marcando uno de los problemas que observan los industriales: el precio del combustible. Marcó que las esperanzas están puestas en que efectivamente la nueva forma de ajustar los precios que impuso la ley de urgente consideración (LUC) den resultados: “esperamos que el factor X en materia de combustibles realmente de un buen resultado y nos ofrezca la posibilidad de tener combustibles más baratos. Por ahora estamos lejos de los precios de la región”.

Por otra parte, indicó varios puntos en los que entienden que es importante que el gobierno actúe; por ejemplo, señaló que es “imperioso revisar costos logísticos”, comentó la necesidad de “abrirnos a más mercados” y puntualizó la obligación de mejorar los estándares de educación: “seis de cada diez chicos no terminan el liceo, entre los que tienen menos recursos solo 10% termina el liceo, necesitamos trabajadores educados para el futuro, por eso nos interesa el tema”.

Asimismo, Antía hizo referencia a la aprobación de propuestas de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, que cuenta con el aval del sector empresarial: “no podemos negar la realidad de que cada vez vivimos mejor y vivimos más y es necesario tapar ese agujero que afecta al déficit fiscal”, apuntó.

A nivel económico el presidente de la Cámara de Industrias se enfocó en dos grandes temas. Por un lado comentó que “venimos con una inflación persistente, parece que se ha instalado y no logramos reducir, daña los negocios y bajan el poder de compra” y por otro apuntó al déficit fiscal: “estamos esperanzados de que la nueva regla fiscal que estableció la LUC ordene las cuentas para que cando al país le vaya mejor se generen ahorros para los momentos más difíciles.

En esta línea agregó que “hay que mejorar el gasto en el país, y tenemos el sueño de que en algún momento ese gasto eficiente devuelva servicios de calidad y, por qué no, a mediano plazo, les pedimos una reducción de impuestos que alivie la mochila de la producción y de las familias uruguayas”.

Relaciones exteriores y laborales

Antía eligió dos conceptos para enmarcar sus palabras en el Día de la Industria. Por un lado, apuntó a la necesidad de estimular el mercado exterior y por otro a mejorar las relaciones laborales.

En cuanto al mercado exterior, el presidente de la Cámara de Industria insistió en la importancia de recuperar los negocios a la interna del Mercosur, donde, según entiende, “hay muchas cosas para hacer”.

Celebró la noticia de que Uruguay esté en un proceso de generar un Tratado de Libre Comercio con China. En este sentido, recordó que la Cámara contrató al economista Andrés Rebolledo, quien fue el jefe de las negociaciones de Chile con China cuando negoció su tratado.

“Fuimos a buscar no solo a un jugador que conoce de esto porque lo hizo, sino porque además fue embajador en Montevideo y ministro de Energía en Chile y se hizo amigo del país. Encontramos esa sabiduría y ese afecto por Uruguay”, puntualizó y agregó que realizan en conjunto un análisis de la situación para poder elevar un informe al gobierno que colabore en el proceso.

En términos de relaciones laborales resaltó la importancia de construir un clima de “confianza y armonía” con los trabajadores. Apuntó con críticas a la actual estructura de los Consejos de Salarios, que calificó de “rígida”. En este sentido, repasó los resultados de una encuesta que le pidieron a la consultora Equipos que establece que para 81% de los industriales se debe respetar la heterogeneidad dentro de las ramas, el 79% dice que la negociación debe ser libre, tripartita y voluntaria y que el Estado sólo se involucre en caso de que no haya acuerdo entre sindicatos y trabajadores.

Insistió en que no deben negociar todos los sectores juntos en los Consejos de Salarios, sino que deberían negociar primero las que compiten con el mundo.

También recordó el pedido que la Cámara hizo al gobierno acerca de un aumento de 20% en el margen de preferencia nacional de la producción uruguaya en las compras públicas ya que “eso podría ser beneficioso para muchos sectores, al momento de competir en licitaciones”.

El subsecretario de Industria aseguró que se avanza “con otros países en acuerdos bilaterales”

Por su parte, Walter Verri, subsecretario de Industria, que actualmente suplanta al ministro Omar Paganini que se encuentra de viaje, destacó el rol de la industria en la salida de la crisis sanitaria.

En sus palabras trató de responder alguno de los planteos que hizo Antía y comenzó con los relacionados al comercio exterior. En particular, aseguró que “es cierto que se quieren colocar más productos y servicios” en el Mercosur pero entiende que es “fundamental” abrirse al mundo. En este sentido, remarcó que “la apertura comercial es un tema que el gobierno está trabajando” a través de su ministerio, de la Cancillería y de Uruguay XXI. “Queremos vender más al Mercosur pero no queremos que sea un corsé que no nos deje abrir al mundo”, resumió.

Verri apuntó que Uruguay avanza “con otros países en acuerdos bilaterales. Hubo un fuerte cambio en materia de política exterior del Uruguay y eso hace a la ayuda de la competitividad y la apertura de mercados que la industria nacional necesita”.

También respondió sobre el beneficio en las compras públicas e hizo notar que algunos sectores de la economía ya se han visto beneficiados como el calzado y la vestimenta, y eso es, según indicó “porque hubo mejoras e incentivos para las compras públicas, entre otras medidas”.