De terminar implementándose, los aranceles impuestos “podrían generar oportunidades para un redireccionamiento del comercio hacia los países de América Latina y el Caribe”,(1) dado que recibieron un trato relativamente leve con relación al resto de las regiones. En efecto, a la mayoría de los países les corresponde el arancel mínimo del 10%, excepto Venezuela (15%), Nicaragua (18%) y Guyana (38%). Para México, el arancel es del 25%, pero los productos que cumplían con el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá permanecieron exentos.

Sin embargo, advierte el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, “esta ventaja relativa no se materializará, al menos por ahora”, dado que la pausa que otorgó Donald Trump para negociar niveló el terreno (salvo para China). En ese sentido, el impacto directo dependerá de los lazos comerciales que cada país tenga con Estados Unidos (más allá de los efectos generales que tendrá sobre el dinamismo mundial).

A este respecto, cerca del 80% de las exportaciones de bienes de México y entre el 30% y el 60% de las de América Central y el Caribe tienen como destino Estados Unidos, lo que los deja especialmente vulnerables. En contraste, los países de América del Sur exportan en conjunto menos del 18% de sus productos a ese país, salvo Ecuador (22%) y Colombia (32%). En el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, la proporción es inferior al 10%.

Habrá que ver qué sucede con las negociaciones en curso para terminar de calibrar el efecto final y las diferencias que emergen entre la realidad de cada país. Existe la posibilidad, en ese sentido, de que algunas economías se beneficien del redireccionamiento del comercio resultante.

