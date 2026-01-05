El Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), divulgaron recientemente sendos informes sobre la realidad del sector cárnico; en particular, acerca de su desempeño en el transcurso del año pasado y sus perspectivas para el año actual, sobre todo, en función de los acuerdos comerciales actualmente en negociación.

El reporte del INAC marca que en 2025 los ingresos totales por exportaciones del sector cárnico se situaron en torno a los 3.328 millones de dólares. A pesar de que “en los últimos años ha mostrado una caída significativa”, el mercado de China finalizó el año pasado con “un leve repunte” en comparación con 2024, “alcanzando 971 millones de dólares”, lo que supone un incremento de 18%. China acaparó aproximadamente el 29% del monto total exportado.

“En sentido contrario y en constante ascenso”, el bloque compuesto por Estados Unidos, Canadá y México culminó 2025 con “un valor récord”, con un aumento de 38% con respecto a la cifra registrada en 2024. A estos tres países el sector cárnico uruguayo exportó cerca de 1.000 millones de dólares; en conjunto, Estados Unidos, Canadá y México tuvieron una participación del 30%, superando a China.

El informe del INAC también destaca el desempeño que tuvo durante el año pasado la Unión Europea, con una demanda 81% superior a la de 2024, “alcanzando un valor cercano a 700 millones de dólares al cierre del año”.

Por otra parte, el documento del INAC marca que el año pasado la exportación de animales en pie rondó las 400.000 cabezas, de las cuales 74% tuvo como destino Turquía. En segundo lugar se ubicó Marruecos, con 14%, y en tercer lugar se situó Israel, “que se consolida como comprador de animales en pie de Uruguay, alcanzando 12% del total exportado”.

En el documento de la Opypa, en tanto, se señala que, en el caso particular de la carne vacuna, la producción y el comercio internacional mostraron el año pasado “un escenario de estabilidad, con una leve caída en la producción global y un aumento de las exportaciones”. A nivel internacional, se apunta, “los precios de la carne registraron aumentos en 2024 y alcanzaron en 2025 niveles similares a los máximos históricos”.

“Son importantes los esfuerzos” por la apertura de nuevos mercados

El informe de la Opypa sostiene que, en materia de inserción internacional, “son importantes los esfuerzos” del gobierno uruguayo en pos de la apertura de nuevos mercados. En tal sentido, se señala que “una novedad en materia de apertura comercial” fue la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, ya que a partir de este acuerdo “se creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas, con un PIB combinado de más de 4,3 trillones de dólares”.

También se hace mención a la reciente aceptación de la solicitud de adhesión de Uruguay en el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Esto, se sostiene, “implica una oportunidad importante para Uruguay, ya que los países en cuestión conforman mercados de alto poder adquisitivo y relevantes en cuanto a demanda de los principales bienes exportados por Uruguay, en particular la carne vacuna”.

Por último, el informe de la Opypa resalta las posibilidades que permitiría la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación fue pospuesta a finales de diciembre del año pasado a solicitud de los países europeos. En ese marco, se apunta que el tratado establece para la carne vacuna “una cuota arancelaria preferencial de 99.000 toneladas para los países del Mercosur, sujeta a un arancel de 7,5%, distribuida en 55% para carne fresca o refrigerada y 45% para carne congelada”.

Por su parte, el INAC informó sobre el alcance de los aranceles adicionales que impuso días atrás China a sus importaciones de carne, que procuran atender el mercado local chino, “mientras se mantiene un orden de importaciones y entorno de mercado estable y saludable”. El instituto uruguayo señala que se trata de un régimen temporal que, en principio, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.

En ese marco, a Uruguay le fue asignada una cuota de 324.000 toneladas; en caso de superarse este umbral, China impondría un arancel incremental de 55%. Sin embargo, en línea con las declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, el INAC señaló que en 2025 “las exportaciones de los productos elegibles desde Uruguay a China” se situaron en alrededor de 200.000 toneladas, lo que marca que “el volumen de la cuota es superior al flujo de exportación actual desde Uruguay a China”.