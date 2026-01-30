Este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) divulgó el resultado fiscal del sector público de 2025. Se detalló que la cifra sin los ingresos al Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS) se ubicó en 4,1% del PIB. Este dato se alinea con lo proyectado por la cartera en la Ley de Presupuesto, en lo que denominó como “consolidación fiscal”. Concretamente, el MEF apunta a lograr el equilibrio primario en 2029 con un resultado fiscal proyectado de 2,6%.

Asimismo, el ingreso de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II) en el marco de lo previsto en la Ley 20.209 fue de 0,4% del PIB. Esto hace que el resultado estructural cierre en 3,7% del PIB, por debajo de la cifra proyectada por el MEF de 3,9% PIB. Se detalla que los ingresos del gobierno central-Banco de Previsión Social (GC-BPS), incluyendo el FSS II, cerraron 2025 en 27,5% del PIB, aumentando 0,3% del PIB respecto de 2024. Asimismo, sin considerar el FSS II, los ingresos del GC-BPS disminuyeron en 0,1% del PIB.

En lo que respecta al gobierno central, se detalla que la disminución de los ingresos viene de la mano de la caída del área Otros ingresos. Concretamente, esto es el resultado de “menores ingresos por subastas de espectro radioeléctrico y aportes de Empresas Públicas”, puntualizó el comunicado del MEF. En lo que comprende al BPS, la menor recaudación tiene que ver con el “retraso de los acuerdos salariales”.

Por último, en lo relativo a los egresos, estos se ubicaron para el GC-BPS en 28,9% del PIB, aumentando 0,8% en términos del PIB. Se destaca que en esta cifra se incluye una “transferencia adelantada” del BPS para el pago de pasividades correspondientes a enero 2026, equivalente a 0,1% del PIB.

El comunicado del MEF detalla que el incremento se explica por el rubro Gastos no personales, que aumentó en 0,4% del PIB. En tanto, las pasividades, las transferencias del GC-BPS (sin considerar el adelanto) y las inversiones aumentaron 0,1% del PIB, respectivamente. Finalmente, el pago de intereses del GC-BPS representó 2,4% del PIB, cerrando en una disminución de 0,1% del PIB con relación a 2024.