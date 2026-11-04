Exportaciones en octubre crecieron 1% interanual y la Unión Europea fue el principal destino

China tuvo una caída de 37% en comparación con el mismo mes del año pasado; el principal producto exportado fue la celulosa.

Las exportaciones uruguayas en octubre de 2026, incluyendo zonas francas, totalizaron 1.089 millones de dólares, lo que representa un incremento de 1% en comparación con el mismo mes del año pasado (comparación interanual), según el Informe Mensual de Comercio Exterior divulgado este martes por Uruguay XXI. En setiembre, el incremento de las ventas al exterior había sido de 10% interanual.

En el acumulado anual (enero-octubre), las exportaciones de bienes, con zonas francas incluidas, sumaron 11.430 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 1% frente al acumulado de 2025.

“La celulosa se mantuvo como el principal producto exportado en octubre, con ventas por 229 millones de dólares, lo que representó el 21% del total exportado y un crecimiento interanual del 37%”, dice el informe. Por su parte, la carne bovina fue el segundo producto con mayor valor exportado, sumando 210 millones de dólares (19% del total exportado y una caída interanual del 4%). El tercer lugar lo ocuparon los productos lácteos con 118 millones de dólares (11% del total, y un incremento interanual del 21%). El cuarto lugar fue para los concentrados de bebidas, que totalizaron 78 millones de dólares (7% del total, y un crecimiento interanual del 23%). “Las exportaciones de madera y productos de madera se ubicaron en el quinto lugar entre los principales productos exportados en octubre, con ventas por 53 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 44%”, informa Uruguay XXI.

Los destinos más importantes

La Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones en octubre, totalizando 179 millones de dólares, lo que representa 16% del total exportado y “un crecimiento interanual del 16% respecto al mismo mes de 2025”. Brasil fue el segundo país con más compras de bienes, sumando 178 millones de dólares (16% del total exportado, y una disminución interanual del 1%).

China fue el tercer destino de las exportaciones uruguayas, con 160 millones de dólares (15% del total exportado, y caída interanual del 37%); Estados Unidos quedó en cuarto lugar, con 151 millones de dólares (14% del total exportado, y crecimiento interanual del 25%), y Argentina quedó en quinto lugar con 60 millones de dólares (5% del total exportado, y un crecimiento interanual del 17%).