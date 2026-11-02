Telegramas económicos: actualización de indicadores

Como sucede siempre, las transiciones entre los meses del almanaque dejan un importante acumulado de actualizaciones en el frente económico, tanto en el ámbito internacional como nacional.

Panorama mundial

Tal como se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia. Esto deja la tasa dentro del rango que va del 3,75% al 4,0%, nivel que alcanzó en setiembre luego del primer incremento de los últimos tres años. Sin embargo, la decisión adoptada en octubre no fue unánime, dado que dos de los gobernadores que integran el Comité Federal de Mercado Abierto estadounidense votaron por promover una suba adicional.

Lo mismo hizo el Banco Central Europeo un día después, argumentando que el encarecimiento de los precios energéticos “plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento”. Naturalmente, este dilema no es ajeno al resto del mundo, dado que el aumento de los combustibles en el marco de la guerra tiene un efecto estanflacionario: erosiona las condiciones de actividad al mismo tiempo que presiona al alza la inflación (estancamiento con inflación).

Una tasa de interés más alta (es decir, una política monetaria más contractiva) contribuye a contener el avance del resto de los precios, pero introduce un lastre adicional en materia de crecimiento: que afecta la inversión (costo de financiamiento más alto) y el consumo (crédito más caro). Como dicen, en economía no existe tal cosa como un almuerzo gratis y no se le puede pedir al mismo instrumento (en este caso la tasa de interés) que juegue en las dos canchas al mismo tiempo. Ahí está el dilema.

Para los países como el nuestro, la pausa en el ciclo de alzas global es una buena noticia, dado que un incremento adicional de las tasas de interés comprimiría aún más las condiciones de acceso al financiamiento, fortalecería el dólar y presionaría a la baja los precios de las materias primas.

Panorama nacional

Actividad económica

El indicador mensual de actividad económica, una medida elaborada por el BCU para capturar mensualmente la marcha de las distintas ramas de actividad, se expandió un 0,8% interanual en agosto. Sin embargo, ajustadas por estacionalidad, las cifras arrojan una contracción con relación a julio equivalente al 1,1%.

Mercado laboral

Entre julio y setiembre, los tres departamentos que registraron las mayores tasas de actividad (oferta laboral) fueron Soriano (69,9%), Maldonado (69,1%) y Paysandú (67,2%), mientras que el promedio nacional se ubicó en 64,1%. En el extremo opuesto del ordenamiento aparecen Treinta y Tres (54,1%), Rocha (57,5%) y Rivera (57,6%). De esta manera, la brecha entre las dos puntas supera ahora los 15 puntos porcentuales, distancia que deja en evidencia fuertes disparidades estructurales en la participación laboral.

En lo que refiere al empleo (demanda laboral), los registros más altos correspondieron a Maldonado (65,3%), Soriano (64,2%) y Florida (63%), en tanto los más bajos se constataron en Treinta y Tres (48,6%), Rocha (53,7%) y Río Negro (54,8%). La brecha entre los extremos es de 16,7 puntos, y la tasa de Treinta y Tres se ubica casi 11 puntos por debajo del promedio del país (59,5%). A la luz de lo anterior, vale destacar los casos de Treinta y Tres, que vuelve a ser el departamento con peores indicadores tanto de oferta como de demanda, y de Maldonado y Soriano, que ocupan posiciones privilegiadas en ambas dimensiones. Conviene tener presente, no obstante, las limitantes metodológicas inherentes a estas mediciones departamentales, con muestras muy pequeñas en algunos casos y dinámicas laborales muy sensibles ante cambios muy pequeños.

En cuanto al desempleo, que sintetiza el desajuste entre oferta y demanda, las tasas más elevadas fueron las de Durazno (10,8%), Artigas (10,7%) y Treinta y Tres (10,2%), todas de dos dígitos y muy por encima del 7,1% del total país. En contraposición, las cifras más bajas son actualmente las de Flores (3,3%), Rivera (3,5%) y Cerro Largo (4,8%). La distancia entre ambos extremos (7,5 puntos) es incluso superior a la propia tasa de desempleo nacional, aunque lo bajo de algunas estimaciones evidencia las limitaciones metodológicas previamente advertidas.

Por último, la heterogeneidad también atraviesa a la capital, que para el período bajo análisis registró tasas de actividad, empleo y desempleo de 65,5%, 60,8% y 7,2%, respectivamente. Al interior de Montevideo, el Municipio B se ubica en lo más alto de la distribución en materia de oferta (71,5%) y de demanda (67,9%), mientras que las menores tasas de actividad correspondieron a los municipios E (62,4%) y CH (63%), y las de empleo a los municipios F (57,2%) y G (57,8%). En el caso del desempleo, los extremos son el CH (3,8%) y el F (10,9%).

Por otra parte, también se conocieron los datos salariales del mes de setiembre, que pautaron un incremento interanual del poder de compra. Concretamente, el salario real aumentó 1,2% con relación al mismo mes del año anterior, con un mayor avance en el sector privado (1,6%) que en el público (0,7%). De esta manera, si bien la inflación viene acelerándose desde marzo, cuando alcanzó el mínimo nivel desde agosto de 1956 (2,9%), el aumento de los salarios nominales ha sido suficiente para sobrecompensar esa pérdida.

Finanzas públicas

Según informó el viernes el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal del sector público se mantuvo en torno al 4,7% del PIB en el acumulado de los últimos 12 meses a setiembre, una vez descontados los ingresos correspondientes al Fideicomiso de la Seguridad Social. En la órbita del gobierno central-BPS, relevante para la regla fiscal, el resultado negativo fue equivalente al 4,1% del PIB.

Tipo de cambio

La cotización del dólar cerró octubre apenas por debajo de los 40,2 pesos. Medido punta a punta, es decir, contra el cierre de setiembre, la variación del tipo de cambio fue ligeramente negativa (0,2%), mientras que, si se consideran los promedios de ambos meses, la variación tampoco fue relevante (apenas 0,1%). De esta manera, el dólar permanece estable en estos niveles desde el segundo trimestre del año.