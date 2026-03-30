El presidente Yamandú Orsi y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunciaron en conferencia de prensa la iniciativa que llevará adelante UTE de captar pequeños ahorristas para financiar una nueva planta de energía solar ubicada en Baygorria, Durazno, a través de la emisión de obligaciones negociables (títulos de deuda). La nueva planta generará 30 megavatios y costará aproximadamente 30 millones de dólares.

Para quienes deseen invertir habrá un mínimo de 200 dólares y no habrá tope, se pagarán intereses semestrales cuya tasa será a determinar en función de las condiciones del mercado, y en un plazo de cinco años las personas recuperarán el capital inicial que pusieron.

En diálogo con la diaria, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, explicó cómo surgió esta propuesta: “A un año de haber asumido, el año pasado fue de llegar a la empresa, ver cómo estaba, ver los planes que había y ver, desde el punto de vista técnico, cómo venía la expansión, tanto de generación como de transmisión. Se armó un grupo de trabajo donde se elaboró una propuesta, se elevó para la aprobación del directorio y allí se decidió, para este quinquenio, cómo incorporar la generación acompañada de la expansión de la red de transmisión, que son dos cosas que van muy de la mano”.

“Cuando se instala la generación, se deben tener las redes disponibles para poder evacuar esa energía. En ese plan, se resolvió determinada cantidad de megas a instalar en el año y se decidió empezar con la energía solar. De hecho, los estudios indican que, para estos próximos años, las distintas plantas de generación a instalar serían de energía solar fotovoltaica”, sostiene, y agrega que “de esta forma, la planta se proyecta para acompañar el crecimiento esperado de la demanda a futuro. En ese sentido, forma parte de una estrategia progresiva para fortalecer la capacidad del sistema”.

Asimismo, Cabrera explicó la razón por la cual, dentro de ese plan, lo primero que surgía más fácilmente de implementar era una planta de energía solar en Baygorria. “Allí el terreno es nuestro, hay una viabilidad ambiental vigente porque una de las turbinas se está renovando, con lo cual se actualizó la viabilidad ambiental de la zona, por lo tanto, tenemos disponibilidad para esa conexión pronta a las líneas de transmisión”.

La jerarca sostuvo que se apeló a mecanismos de financiamiento que no son nuevos y que ya se vienen utilizando desde 2015 en adelante. “Atendiendo al pedido del presidente y de la ministra nos focalizamos en ver la posibilidad de financiar puntualmente esta planta con algún mecanismo y el martes pasado en el Directorio aprobamos ir por la vía de obligaciones negociables”, agregó.

Respecto a la iniciativa de captar pequeños ahorristas para la financiación de este proyecto, Cabrera considera que es el “camino adecuado” para apoyar a la ciudadanía que tenga algún pequeño ahorro y no sepa dónde invertirlo, y hace énfasis en que esta participación ciudadana es en proyectos puntuales de UTE, pero no para comprar acciones de la empresa.

Además, los detalles de cómo se van a implementar estas inversiones van a ser similares a procedimientos anteriores. “No es algo innovador en ese sentido, sino que es volver a poner en la mesa la posibilidad de que, ante un proyecto concreto de generación, en este caso una planta que va a ser de UTE, la ciudadanía pueda volcar sus ahorros en algo que le genere seguridad”, sostuvo.

La presidenta de la empresa pública también expresó que los detalles de cómo se va a llevar adelante este mecanismo se irán informando a medida que se vayan teniendo datos más sólidos respecto a la necesidad de financiamiento. Previo a esto, la planta debe adjudicarse a alguien por medio de una licitación, y luego se deberá tener el monto preciso de esa inversión. Según Cabrera, esto tomará un tiempo.

“La invitación a este proyecto está hecha, pero no es hoy ni va a ser mañana. Como empresa pública debemos respetar los procedimientos necesarios para poner todo esto en funcionamiento, porque es también lo que le da la garantía al ciudadano. Este proceso va a requerir de autorizaciones, de que lo mire el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Bolsa de Valores, otros bancos, etc. Tenemos un montón de pasos previos para darle la garantía a quien invierta de que su dinero va a estar seguro en esa inversión. Esto es algo que va a llevar unos meses, para que efectivamente la ciudadanía pueda invertir en este proyecto”, explicó.

Riesgo de estafas

Uno de los puntos en los que Cabrera hizo mayor hincapié es en las estafas que ya surgieron a raíz de este anuncio. Según la jerarca, esta conferencia fue también una “alerta al ciudadano de que hoy los avisos que está recibiendo para invertir su dinero no son reales”. “Desde Presidencia, el Ministerio de Industria y UTE, cuando efectivamente la gente pueda ir y depositar su dinero en una cuenta, en un local o donde sea que se defina, en ese momento se va a anunciar en una conferencia, para darle la garantía a la ciudadanía de que a partir de ese momento sí podrán canalizar sus ahorros de manera segura”, sentenció.

Ante la proliferación de noticias falsas y engañosas para la población, Cabrera asegura que desde que surgieron las declaraciones ya se invita a las personas a dejar su dinero en este proyecto. “Al día de hoy no está todavía en la calle la posibilidad de hacer esta inversión, por lo tanto, estas publicaciones son estafas. Cuando esté disponible, UTE les va a dar las garantías a las personas y les informará por qué medios se van a poder realizar, qué precauciones tendrán que tomar y qué pasos deberán dar para que su ahorro realmente llegue donde ellos quieren que llegue”, subrayó.

Según Cabrera, UTE jamás pedirá datos personales, números de cuenta, ni le dirá a alguien que coloque su clave en determinado lugar. La empresa pública se comunica de otra forma, donde los clientes son contactados de manera directa, por eso, ante la duda, siempre será recomendable realizar la denuncia.

Si a una persona le llegara un aviso acerca de esta posibilidad de invertir, podrá recurrir al correo electrónico de UTE ([email protected]), a su página web, o a Telegestiones (0800 1930 desde teléfono fijo, *1930 desde celular) y denunciar las páginas o plataformas donde aparezcan mensajes de invitación a realizar inversiones en la empresa pública.

“Cuando esto se anuncie, vamos a dar mucha claridad y mucha información para que en ese momento las personas que decidan volcar sus ahorros a esta iniciativa, lo hagan solamente por los canales que vayamos a indicar, sea el banco que indiquemos, las diferentes plataformas, etc. Vamos a ser muy precisos y muy exactos en cuanto a cuáles serán los mecanismos oficiales para que nadie se vaya por ninguna otra publicidad engañosa, que también va a aparecer en ese momento”, concluyó.