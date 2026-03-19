El dato

Según un reciente informe de la asociación argentina Fundar, Uruguay es el país más caro de América Latina, siendo incluso más caro que España e igual de caro que Italia. De esta forma, nuestro nivel de precios se ubica un 58% por encima del promedio de América Latina.

El indicador toma datos de niveles de precios comparables entre países recopilados por el Banco Mundial, los expresa en dólares y los compara con Argentina, con el objetivo de medir la competitividad precio de esa economía frente a otros países.

Con esta metodología, en promedio Uruguay es un 66% más caro que Argentina, y un 64% más caro que Brasil, y se ubica cerca de los niveles de Francia y Alemania. Sin embargo, se encuentra lejos de los niveles de las economías desarrolladas más caras, como Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido.

El contexto y las medidas anunciadas

Además del elevado nivel de precios de nuestro país, en los últimos años la economía uruguaya se ha encarecido en términos relativos, como refleja la evolución del índice de tipo de cambio real y otro conjunto de indicadores, como por ejemplo la rentabilidad bruta de la industria exportadora.

Frente a esta problemática, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, anunció el martes que presentará un proyecto de ley orientado a reducir barreras y costos asociados al comercio exterior, así como a mejorar la eficiencia del Estado para reducir los tiempos de los trámites burocráticos.

En este marco, Oddone anunció cuatro medidas con impacto directo e inmediato para reducir tiempos, costos financieros y de gestión: la eliminación de la intervención previa de DGI en las importaciones y exportaciones; la digitalización de los trámites de comercio por parte de la aduana y el MEF; un plazo de 30 días para el pago de las obligaciones tributarias asociadas a las importaciones; y la reducción de costos aduaneros, como la reducción de la tasa LATU a las exportaciones, la eliminación de la tasa de Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) a las importaciones y los adelantos especiales de IRAE. En conjunto, estas medidas implican un ahorro de 20 millones de dólares para las operaciones de comercio exterior realizadas por empresas.

A su vez, el ministro anunció que para el 31 de mayo presentará ante el Parlamento una ley de competitividad, con medidas adicionales. A estos efectos, el titular de la cartera invitó a empresarios, universidades, sindicatos y consultoras a enviar propuestas o ideas que entiendan necesarias para estudiar su inclusión en este proyecto de reformas pro competitividad, lo cual no significa que por su aplicación Uruguay se volverá un país "barato".

¿Por qué Uruguay es un país caro?

A pesar de que suele presentarse como una mala noticia, un hecho sumamente relevante que el gráfico pone de manifiesto es que los países más caros son los que alcanzaron mayores niveles de ingreso y de desarrollo; esto, en contrapartida, sugiere que los países “baratos” son los países más pobres. Así, ser un país “caro” por sí solo no se trata de una mala noticia, ya que no implica que la gente viva peor. Para poder tener una indicación al respecto, habría que incorporar al nivel de precios información adicional sobre los salarios promedio o sobre el nivel de ingreso de la población. Este punto también se puede evidenciar a partir de otros indicadores sociales, como el nivel de pobreza, que suele ser más alto en los países de ingresos bajos que en los de ingresos altos.

Los países, a medida que se desarrollan, incrementan los ingresos de su población, mejoran y hacen más denso el sistema de protección social, aumentan las regulaciones para evitar las malas condiciones laborales, ambientales, etcétera, a la vez que suelen fortalecer su moneda, todo lo cual conduce al encarecimiento en relación a los países más pobres.

Dado lo anterior, es razonable que el nivel de precios en Uruguay sea superior al de otros países de la región, como Argentina o Paraguay. No obstante, resulta llamativo que supere al de algunos países europeos, como España, así como a otros países con elevados niveles de ingreso, como Corea del Sur. En última instancia, el hecho de que un país sea caro se trata de un fenómeno multicausal, y para el cuál existen una multiplicidad de teorías.

Otra razón por la cual Uruguay puede resultar más caro que otros países tiene que ver con la presencia de mayores costos de importación (tasa consular, honorarios de los despachantes de aduanas, entre otros), así como controles fitosanitarios que algunos productos importados deben cumplir para entrar al país (que implican costos adicionales que los importadores trasladan a los consumidores por la vía de mayores precios).

Sin embargo, los mayores precios de los artículos importados también pueden ser el resultado de bajos niveles de competencia en algunos segmentos del mercado, como consecuencia de barreras a la entrada de nuevos importadores y/o la existencia de acuerdos exclusivos con proveedores, que permiten a los importadores fijar precios por encima de sus costos. En esa línea, existen estudios para Uruguay que encuentran que los márgenes respecto al precio de importación en artículos importados son en su mayoría superiores al 50%.

En línea con lo anterior, los bajos niveles de competencia también pueden ser el resultado del tamaño de la economía nacional y/o de aspectos regulatorios (impuestos) sobre algunos sectores de actividad, contribuyendo así a encarecer algunos artículos, incluso si existe producción nacional.

Otro caso es el de las frutas y verduras, donde la existencia de barreras a la importación en pos de proteger a la producción nacional tiene como contracara el encarecimiento de los mismos ante shocks climáticos (sequías e inundaciones).

En síntesis, el encarecimiento de Uruguay responde a múltiples factores, algunos son de naturaleza macroeconómica, pero fundamentalmente se trata de problemas de carácter microeconómico. Además, algunos son limitantes estructurales (como la escala) y otros reflejan el nivel de desarrollo de nuestro país, que en perspectiva comparada está por encima del resto de los países de la región.