El evento, organizado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se realizará el 29 de abril a partir de las 8.30 en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación (San Salvador 1944).

Sobre la problemática

Los países en desarrollo, salvo muy contadas excepciones, no han logrado consolidar un proceso de crecimiento sostenido que les permita reducir significativamente la brecha de ingresos con las economías avanzadas. Incluso los países en desarrollo de mejor desempeño relativo, como es el caso de Uruguay, ven incrementar esa brecha, en particular con respecto a las economías más dinámicas y las que han logrado converger.

Si bien el objetivo sigue siendo esencialmente el mismo –cerrar brechas con relación a las economías avanzadas–, el contexto dominado por el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías y modelos de negocios, crecientemente influido por la fuerte aceleración de los cambios en las políticas comerciales, la inestabilidad geopolítica y los desafíos ambientales, plantea un desafío novedoso y mucho más exigente para los gobiernos, las empresas, los trabajadores y la academia.

En este marco, los costos de la inacción ya no son los mismos y se hace urgente avanzar de forma simultánea y consistente en las múltiples dimensiones que afectan el desarrollo productivo sostenible. La evidencia muestra que es necesario un proceso dinámico de transformación productiva liderado por la innovación, orientado hacia actividades de mayor productividad y con demanda potencial asociada al crecimiento del ingreso global. Sin embargo, estas transformaciones enfrentan a la vez el reto de administrar posibles efectos desigualadores en economías ya desiguales. Es así como, en contextos democráticos, la viabilidad política de estas transformaciones requiere generar, al mismo tiempo, suficientes empleos de calidad para asegurar la sostenibilidad social del desarrollo.

Algunos disparadores

A la luz de lo anterior, estas son algunas de las interrogantes relevantes que se abordarán:

¿Cómo se pueden atender, simultáneamente, los requerimientos de la transformación de la estructura de la producción y de la generación de empleos de calidad?

» ¿Cómo es posible articular esto junto con la generación de capacidades para ocupar empleos de calidad?

» ¿Cómo es posible articular los procesos de cambio estructural con la necesaria sostenibilidad ambiental? ¿Qué papel juegan los recursos naturales?

» ¿Cuál es el papel que desempeñan y deberían desempeñar los incentivos (tributarios y no tributarios) para el éxito de los esfuerzos públicos orientados a la transformación productiva?

» ¿Qué incentivos existen para generar procesos de innovación? ¿Contemplan estos los efectos de derrame?

¿Qué desafíos enfrentan los gobiernos, los sistemas políticos y los actores de la producción, tanto individualmente como en conjunto, para poder fundar un proceso de política productiva exitoso en términos de generación de empleo?

» ¿Cabe esperar que lo logren?

» ¿Qué implicaciones tiene el escenario actual para la estrategia de desarrollo de los países que pretenden reducir sustantivamente la brecha de productividad?

» ¿Cuáles son las características deseables de las de desarrollo productivo, teniendo en cuenta el actual contexto internacional y sus perspectivas?

Sobre los detalles del programa

» 9.00. Palabras de apertura: Autoridades de FCEA, Cinve y BID.

» 9.20. Conferencia del profesor Dany Rodrik (Harvard University), “New Growth Strategy for Developing Nations”.

» 10.00. Sesión 1: Desafíos de las políticas de transformación productiva. Panelistas: Ec. Álvaro Ons (Cinve), Ec. MSc. Pablo García (BID), Prof. Andrés López (UBA-IEPP) y Dra. Lucila Arboleya (LATU). Modera: Ec. Msc. Flavia Rovira (Cinve).

» 11.00. Pausa para café.

» 11.20. Sesión 2: Política industrial y desarrollo sostenible: los retos para América Latina. Panelistas: Profa. Lucía Pittaluga (UTEC), Prof. João Carlos Ferraz (UFRJ), Prof. Luis Bértola (FCS, Udelar) y Prof. Carlos Bianchi (FCEA, Udelar). Modera: Prof. Gabriel Porcile (FCS, Udelar).

» 12.20. Conferencia del profesor Jorge Katz (Universidad de Chile), “Teoría económica y narrativas sobre los determinantes del crecimiento”.

» 13.00. Cierre del evento: autoridades de FCEA.