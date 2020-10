Durante la jornada del martes hubo movilizaciones de docentes y estudiantes en tres liceos del área metropolitana: el Héctor Miranda y el Dámaso Antonio Larrañaga de Montevideo y el Manuel Rosé de Las Piedras. Los dos últimos centros fueron ocupados por los docentes (en Las Piedras con apoyo de estudiantes) y desocupados por funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que abrieron una instancia de diálogo con las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES).

En el caso del del liceo Héctor Miranda fueron los estudiantes quienes decidieron este lunes en una asamblea ocupar el centro durante todo el martes, en reclamo de varios puntos que no lograban negociar con la dirección. Por la mañana, cuando delegados se dispusieron a entregar el acta de ocupación para recibir las llaves del centro, se encontraron con la negativa de parte de la inspectora.

Según contó a la diaria Agustín Pennino, estudiante de sexto grado y representante del gremio, la inspectora Martha Viera les dijo que no podía entregar la llave a los estudiantes para ocupar el edificio sin tener la autorización de la directora general del CES, Jenifer Cherro.

La ocupación se definió en una asamblea con participación de 40% del estudiantado y, según explicó Pennino, como medida de protesta ante un par de puntos que hacen a la dinámica del liceo, en apoyo a la lucha presupuestal y en contra de la ley de urgente consideración. En particular, los estudiantes quieren resolver la situación de un docente que tiene denuncias de acoso y bullying a estudiantes y se mantiene en el cargo. Además reclaman aumentar la cantidad de insumos y personal de limpieza ‒algo por lo que ya habían tomado medidas también los docentes del centro‒.

Según contó Pennino, la idea era aprovechar el paro convocado por la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES) de Montevideo para hacer una jornada activa de limpieza profunda, “además de denunciar el problema de limpieza del liceo”.

Para las autoridades del CES la ocupación estudiantil no es una medida legítima

Tanto la dirección como la inspección del centro pidieron establecer un ámbito de diálogo antes de empezar la ocupación, algo a lo que los estudiantes accedieron. Los jóvenes insistieron en su derecho a ocupar el edificio y lograron comunicarse con Cherro, que negó la opción. Pennino, que fue uno de los que dialogó con la directora general, aseguró que fue acusado de “hacer política partidaria” y que se “deslegitimó el carácter democrático de la medida y se desacreditaron las decisiones tomadas en asamblea”.

Consultada por la diaria, Cherro señaló que “la ocupación no es una actividad legítima; no son trabajadores, son estudiantes”. Además, agregó que la medida en el liceo Miranda “no era representativa”: “40% de los estudiantes en una asamblea significa que 60% no decidió nada y en la mañana eran seis estudiantes solamente”. Por su parte, Pennino aseguró que unos 30 estudiantes participaron de la jornada.

De todas formas, Cherro resaltó que “tanto este como el otro conflicto que hubo en el liceo 3 [Dámaso Antonio Larrañaga] se resolvieron antes del mediodía, los docentes desocuparon el liceo 3 y lo de los estudiantes también se resolvió. Nos llegó la plataforma de los dos colectivos y se acordaron ciertas cosas que ahora están a estudio del CES. Los problemas se resolvieron, eso es lo importante”.

Durante la mañana, en medio del diálogo con las autoridades, llegaron al liceo tres oficiales de Policía y pidieron desocupar el lugar. Los jóvenes respondieron que en teoría el liceo no estaba ocupado, en tanto no se había llegado a entregar las llaves. la diaria consultó a Cherro sobre quién llamó a la Policía y la directora general evitó hacer comentarios al respecto.

“Francamente estoy muy contenta, porque algo que comenzó en la mañana al mediodía se estaba dialogando. Todos salieron conformes de las negociaciones, los chicos entregaron su plataforma y los docentes también participaron en el diálogo”, dijo Cherro.

Finalmente los estudiantes del liceo Miranda acordaron que el liceo no estaba ocupado y que se iba a hacer una jornada de limpieza. Además, la inspectora se comprometió a tener una reunión con el profesor denunciado y luego presentar el pedido de investigación y separación del cargo.

Asimismo, en el acuerdo al que llegaron los estudiantes, Secundaria se compromete a “estar atento a los insumos de higiene y solicitar expresamente la total necesidad de un nuevo funcionario de limpieza”, así como solicitar un profesional psicólogo.