Uno de los sindicatos de la Utec sigue en conflicto por lo que consideran “hostigamiento sindical” con una docente a la que no se le renovó el contrato y con otro al que se le renovó por menos tiempo, a pesar de poder constatar buenos desempeños. Según los agremiados, “no se cumplieron los procesos establecidos” y el consejo actúa “por fuera de las leyes nacionales”. Además, cuestionan la forma de ingreso a la Utec, con un concurso en el que pesa mayoritariamente la entrevista. Sobre estos puntos Do Mato prefirió no hacer comentarios más allá de decir que se aceptará la bipartita que pide el sindicato y que todos los procesos se ajustaron a la norma.