Este viernes 28 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) tendrá una asamblea para evaluar la marcha de las conversaciones en los Consejos de Salarios. En el grupo 16, de Enseñanza Privada, ya hubo tres reuniones y la cuarta será este jueves, pero según Sergio Sommaruga, secretario general del sindicato, la negociación colectiva “viene muy adversa”, en cuanto a los aspectos salariales pero también, según señaló, a eventuales medidas de protección del empleo.

El dirigente dijo que los representantes empresariales y el gobierno limitaron su propuesta salarial a los lineamientos acordados en el Consejo Superior Tripartito: en enero se plantea un ajuste de 3%, y en julio un aumento igual al del Índice de Precios al Consumo (IPC) con el descuento del 3% de enero más la caída del producto interno bruto de 2020. Según las estimaciones, para Sommaruga la caída del salario real entre julio de 2020 y julio de 2021 podría ser, si prospera esta propuesta, de entre 3,5% y 5%.

“Nosotros no vamos a firmar un convenio subordinado a la pauta, no la vamos a avalar”, aseguró Sommaruga a la diaria, y agregó que la propuesta del sindicato es tener un ajuste en función del aumento de la inflación al final del período, de forma de evitar la pérdida de salario real. Para las empresas que no puedan cumplir con el aumento por inflación se habilitaría el descuelgue, en función de cada situación concreta.

“No vamos a pedir un aumento en esta situación de retracción económica, pero no podemos permitir que se nos transfiera el costo de la crisis al salario de los trabajadores”, opinó el dirigente, quien añadió que la negativa a la propuesta sindical es tanto de los empresarios como del gobierno, aunque “está más intransigente el gobierno”. Además, indicó Sommaruga, la propuesta es cerrar la negociación a nivel de todo el grupo sin abrir los siete subgrupos que lo componen.

Por otro lado, el Sintep propuso como mecanismo para proteger el empleo que ante cada despido por causas objetivas (lo que dejaría afuera, por ejemplo, los casos de mala conducta) se convocara a una instancia de negociación colectiva, de forma de encontrar fórmulas para minimizar o reducir la pérdida de empleos, lo que también fue desestimado por los empresarios y el gobierno. “Tanto en lo salarial como en fuentes de trabajo la propuesta que hacen a los trabajadores es ‘perder-perder’”, concluyó Sommaruga.

El Sintep reconoce que el sector se ve afectado por la crisis, que podría implicar una baja de la matrícula este año y fundamentalmente el próximo, pero advierte, por un lado, que durante el confinamiento “hubo un envío masivo de los trabajadores al seguro de paro, por lo que las estructuras de costos de los colegios se aliviaron”, y, por otro, que el aumento de precios en el rubro enseñanza fue mayor a la inflación, lo que “no se explica por otra cosa que por el ajuste de las cuotas”.

Por eso, para Sommaruga la pérdida de matrícula no es la única variable para explicar la realidad del sector. El dirigente señaló que el sindicato tiene identificados ocho colegios, de diversos tamaños, que podrían verse en complicaciones para abrir el próximo año, ya que a los problemas de liquidez que vienen arrastrando se sumó la emergencia sanitaria, período durante el cual cerraron dos instituciones: Pocitos Day School y Creciendo.

Población de riesgo en INAU

El otro punto que motiva el paro y la asamblea del viernes 28 es que el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) resolvió, después de las vacaciones de julio, que los trabajadores de los CAIF y centros juveniles que se encuentran entre la población de riesgo frente a la covid-19 no cuenten con la constancia para realizar trabajo remoto, algo que todavía se mantiene, por ejemplo, para los trabajadores de los CAPI del INAU.

“Los están obligando a volver a lo presencial o a conseguir una licencia médica, y es una medida contradictoria, porque no se cuida a la población pese a que seguimos en emergencia sanitaria, y es discriminatoria, porque para los trabajadores del INAU sí se la mantiene”, informó Sommaruga. El Sintep solicitó varias reuniones por este tema, y al tercer pedido recibió una respuesta negativa del directorio.