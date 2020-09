Al anunciar la extensión del tiempo presencial en jardines y escuelas, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, advirtió que la medida, “a nivel de la educación pública, no va a tener impacto”. Eso fue confirmado este lunes por la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Daysi Iglesias, quien en diálogo con la diaria aclaró: “Si seguimos teniendo que disponer un conjunto de 400 niños con 1,5 metros de distancia, quiere decir que seguimos sin tener más capacidad edilicia, por lo tanto siguen existiendo los turnos y los subgrupos. Habrá alguna escuela que pueda disponer del tiempo total; en Montevideo tendríamos una o dos de las 370”.

Iglesias considera importante aclarar esto porque “se generaron malentendidos con la última resolución del Codicen, y eso determina la demanda de los padres a la institución y genera situaciones de conflicto con el equipo de la escuela. Esta resolución cambia muy poco el funcionamiento actual porque no hay condiciones edilicias, no significa que se vuelva a la normalidad”. La representante sindical subrayó que este escenario se repite tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados, porque la distancia social impide que se use el espacio físico en su totalidad.

Desvinculación pedagógica

Ademu advierte sobre la cantidad de estudiantes con asistencia intermitente a la escuela. “Hay varios [niños] que tienen una asistencia errática, una semana van todos los días convocados, a la siguiente van menos, a la otra no van, y después vuelven”, comentó Iglesias, y agregó que “desvinculados totalmente no hay muchos”.

De todas formas, los maestros hacen “un llamado a las familias de los niños que no se están vinculando ni de forma presencial ni virtual”. “Les decimos que lo que no es obligatorio es mandar al niño a la escuela, pero la educación sigue siendo obligatoria. Hay escuelas que han implementado cartillas de soporte papel para contemplar a los padres que les resulte agobiante el manejo de internet, lo importante es que los adultos mantengan el contacto con la institución educativa”, subrayó la representante sindical.

Para Iglesias el trabajo de las docentes es bueno y se han adaptado a las nuevas modalidades. Señaló que ahora que el trabajo virtual debe hacerse en el horario de la escuela se pudo generar alguna complicación, ya que muchas se habían adaptado al horario en que los padres estaban en la casa con los niños, pero a nivel general se mantienen ambos formatos.

Demoras en pagos de salarios y canastas solidarias

Ademu sigue reclamando al Consejo de Educación Inicial y Primaria el pago de adeudos a maestros. En particular, Iglesias resaltó el apoyo del diputado Felipe Carballo, que ha trabajado tratando de destrabar algunos pagos, y aclaró que muchos se han ido regularizando gradualmente.

Además, hay atrasos en los pagos de otros servicios. En Colonia se debía la partida para los comedores, por lo que los supermercados habían dejado de entregar la comida, pero gracias a las negociaciones sindicales ayer se destrabó el pago.

También se adeuda la partida de la copa de leche de julio y agosto. Antes de las vacaciones sólo se entregaba leche con cocoa o vainilla, pero ahora ya se regularizó el servicio, por lo que los niños reciben pan o torta en su desayuno o merienda. De todas formas, Iglesias resaltó que los comedores siguen sin estar habilitados en la zona metropolitana y que ahora, con la entrega de la copa de leche, se “genera un cuello de botella en el trabajo de las auxiliares de servicio, que son pocas y están sobrecargadas de tareas”.

Ademu decidió colaborar con las familias de niños que no reciben algún apoyo del Estado a través de canastas de alimentos. Esta semana se entregarán a 500 hogares, “un número muy importante en comparación con las 120 que nos pidieron hace dos meses”.

Asimismo, por primera vez, Ademu entregará 50 canastas a maestros que las necesitan. Según aclaró la sindicalista, “50% de los hogares de maestros tienen como ingreso principal el salario del docente, y nos encontramos con que 14% de los hogares de maestros tenía otra persona que aportaba y ahora esa persona está en seguro de paro o desocupada. Eso se tradujo en que nuestros propios colegas nos pidieran el apoyo que ahora se está entregando”.