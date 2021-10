No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la recta final de las elecciones de la representación docente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los dos lemas se disputan al menos un lugar en ese órgano. Por un lado, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU), bajo el lema “En defensa de la educación pública”, busca “recuperar” el cargo que actualmente ostenta el consejero Adémar Cordones, suplente de la lista 4, que en 2015 encabezó el hoy presidente del Codicen, Robert Silva. Por el otro lado, se presentan cuatro listas nucleadas en la nómina “Participación y representación plural sin exclusiones”, cuyo principal referente es el profesor Óscar Pedrozo, exconsejero de la ANEP, quien asumió el lugar de Silva cuando éste renunció al Codicen para dedicarse a la campaña electoral por el Partido Colorado.

El “objetivo” de la CSEU en estas elecciones es “duplicar” en votos a sus adversarios, a quienes acusan de ser afines a la gestión que ahora lleva adelante Silva desde la presidencia del organismo, y así obtener el segundo sillón, que los sindicatos perdieron en 2015.

Si bien en un principio se acordó ir con una lista única, finalmente pactaron ir con tres: la 1, liderada por el maestro y director del Departamento de Educación Rural de la ANEP, Limber Santos; la 11, encabezada por el profesor y dirigente de la Federación Nacional de Profesores Enseñanza Secundaria (Fenapes), Julián Mazzoni; y la 30, que lidera la secretaria general de la Asociación de Maestros de Montevideo, Daysi Iglesias.

En tanto, en el lema “Participación y representación plural sin exclusiones” acordaron ir con cuatro listas: la 4, liderada por Pedrozo; la 3, encabezada por Laura Battagliese; la 21, que tiene al profesor Álvaro Guillén como primer titular; y la 33, que tiene en el primer lugar al exconsejero de UTU en representación de los trabajadores Freddy Amaro.

Este sábado, los docentes que trabajan en la ANEP tienen dos elecciones simultáneas, ambas obligatorias: las de su representante en el Codicen, de carácter nacional, y las de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) de cada subsistema, de carácter departamental. En este último caso, el docente sufraga únicamente en el subsistema en el que trabaja y en el departamento en que lo hace, y si una persona es docente en más de un subsistema, emite un único sufragio para la elección de representación docente en el Codicen y un voto para cada una de las ATD de los subsistemas en los que trabaja. Por su parte, las mesas de votación funcionarán entre las 9.00 y las 19.00 y serán comunes a ambas elecciones, por lo que cada docente deberá concurrir con su cédula o credencial a un único circuito. Sin embargo, habrá dos sobres de votación, uno para cada elección. Se podrá votar observado únicamente en algunos departamentos y sólo podrá hacerse dentro del mismo departamento en el que el docente trabaja. Los locales y las condiciones para votar observado deben consultarse en la página web de la Corte Electoral, que organiza el acto eleccionario. Con motivo de facilitar la votación, la ANEP resolvió que este sábado se suspendan todas las actividades educativas a cargo del organismo.

Por un lado

La campaña de “carácter nacional” de la CSEU constó de dos ejes principales. Por un lado, la autonomía, el cogobierno y la participación; por otro, la defensa de la educación pública y el apoyo y respeto a la profesión docente. Entrevistado por la diaria, Santos consideró que la ANEP pierde autonomía y mucho de eso tiene que ver con la promulgación de la ley de urgente consideración (LUC), aspecto clave de críticas por parte de los sindicatos.

Para el candidato por la lista 1, hay “injerencias flagrantes” que el propio Ministerio de Educación y Cultura (MEC) “ha ido desarrollando en el último tiempo”. “Hemos escuchado al ministro de Educación y Cultura hablar del respeto y la defensa de la autonomía, pero los propios actos, discursos y decisiones que el Poder Ejecutivo ha ido tomando violan la autonomía consagrada en la Constitución. Y la autonomía de la educación en Uruguay es un signo identitario de nuestro sistema educativo, que lo diferencia de los de la región y casi del mundo, y forma parte de la tradición de la educación pública”, expresó.

Por otra parte, la estabilidad laboral de los docentes es el gran tema que los educadores les hicieron llegar a los siete candidatos. Para Santos, los docentes hoy tienen “incertidumbre” en lo laboral y también en lo político, dado el debate sobre presupuesto y los últimos cambios en la educación que generó la LUC, como la reforma curricular que se avecina.

“Hay varios tipos de incertidumbre, por ejemplo, relacionada con la propia fuente laboral. El hecho de no tener pautas concretas para la recuperación salarial a corto y mediano plazo o la no realización de concursos y llamados en tiempo y forma. También hay preocupación por las reformas curriculares; es un elemento que marca una incertidumbre muy fuerte, porque sólo se saben algunas cuestiones a modo de titular, que ya preocupan. La incertidumbre es un signo que describe mejor el momento de los docentes en cuanto a las subjetividades y las sensibilidades que recogemos en territorio”, apuntó el candidato de la Lista 1.

En tanto, Iglesias, candidata por la lista 30, sostuvo en entrevista con la diaria que uno de los principales ejes de su campaña tiene que ver con los problemas cotidianos, que “muchas veces generan la precarización laboral, expresión que ahora se está generalizando. En la precarización influyen algunas cosas que ocurren en los subsistemas de la ANEP y terminan definiendo la vida de maestros y profesores”.

Por su lado, las preocupaciones “fundamentales” que Mazzoni ha recogido de los docentes tienen que ver con la estabilidad laboral, puesto que “hay un proceso de recortes muy fuerte en el presupuesto”, que implica “menos horas, grupos y cargos”. “La elección de horas es anual y, obviamente, los compañeros que están empezando, que tienen los primeros lugares del escalafón, son los que eligen último. Entonces, en el proceso de recorte eligen menos horas que los años anteriores y eso implica que van a recibir menos ingresos”, ejemplificó entrevistado por la diaria.

Esa situación, comentó el candidato, está vinculada al presupuesto del gobierno y “su concepción neoliberal”, por la que “intenta ahorrar en los servicios”. Agregó que eso “tiende a aumentar el número de alumnos por grupo y, por lo tanto, a reducir la capacidad que los docentes tenemos para responder a los problemas de los aprendizajes que se vienen planteando”.

La oposición a los cambios en la gobernanza de la educación que trajo la LUC son un eje clave de la campaña llevada adelante por la CSEU con el que incluso coinciden candidatos del otro lema, que advierten que eliminar la participación docente de los subsistema fue un error (ver más adelante) y que los docentes no ponen un palo en la rueda, como han dicho desde el gobierno.

Por el otro

Las principales inquietudes que los docentes hicieron llegar a la lista 4 son los aspectos referidos a la profesionalización docente y a lo curricular. Entrevistado por la diaria, Pedrozo señaló que “hay que generar las condiciones para un desarrollo profesional de su carrera, que los cursos y los concursos estén presentes, e incluso el pasaje de grado, donde muchas veces se dice que solamente la antigüedad cuenta.

Sobre los cambios que introdujo la LUC en la gobernanza de la educación, Pedrozo consideró que “no es de análisis en este momento”. “Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la representación docente, que debe estar en los distintos lugares de manera activa y efectiva. Mantener la representación docente en el Codicen, que es el órgano de conducción y coordinador de todos los subsistemas y, a su vez, mantener la representación docente y estudiantil en el CFE son pilares muy significativos porque también ahí se está dando la pauta necesaria de lo que es representar a los docentes”, dijo.

En tanto, la lista 3 cuenta con el “apoyo social” del Partido Nacional (PN) en estas elecciones. En diálogo con la diaria, Silvio Previale, uno de los referentes de la lista e integrante de dicho partido político, explicó que, más allá de la filiación partidaria de algunos de sus integrantes, se trata de un espacio “plural” e “independiente”.

Sobre las propuestas, buscan “fortalecer” la educación pública, para lo que proponen una “fuerte apuesta a la profesionalización docente y de personal que cumple funciones técnicas, administrativas y de servicios”. En ese sentido, en caso de acceder a un cargo de representación de los docentes, trabajarán para una “transformación y reestructura” del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), “para el acceso a la formación, actualización y perfeccionamiento permanente de todo el cuerpo docente de la ANEP de todos los rincones del país”.

A su vez, plantean la necesidad de que haya garantías en la carrera administrativa para todos los funcionarios de la ANEP. En relación a los concursos, piden ver “su revisión a partir de la escucha de todas las voces de docentes y no docentes para la mejora en su implementación”.

Por su parte, pese a ser acusado de integrar “la lista de los blancos”, Guillén, líder de la Lista 21, rechaza esas afirmaciones. En diálogo con la diaria, sostuvo que el colectivo es “independiente”. “Nuestra lista está integrada por docentes sindicalizados y no sindicalizados. Si bien la educación, y esto puede ser una utopía, tendría que desligarse de la política partidaria para poder salir adelante, todos sabemos que está atravesada por lo político. Entonces, cada uno de los integrantes responde a una ideología política, lo que no significa que no nos podamos unir, porque trabajando todos en comunión y con todos los colectivos docentes podemos sacar la educación pública adelante”, expresó.

“No podemos catalogarnos como los blancos del interior porque no lo somos. De hecho, vamos a una lista con un lema que pertenece a una lista oficialista [por la 4], ¿por qué vamos a ese lema? Porque fue el lema que nos invitó. Realmente, nosotros no somos la lista de Robert Silva como nos dicen, tenemos matices que pueden estar muy de acuerdo con la política que está llevando los últimos años el en gobierno educación, y también tenemos matices y estamos muy de acuerdo con muchas de las luchas que lleva adelante el sindicato”, agregó.

Tanto Guillén como Amaro están en desacuerdo con que se hayan eliminado la representación docente de los desconcentrados: “Tenemos un matiz muy importante con lo que puede ser el oficialismo. La lista 21 no está de acuerdo en haber sacado a los representantes de los docentes en los diferentes subsistemas porque creemos que la educación, y de esto estamos convencidos, se construye entre todos y escuchando la voz de todos. La voz del sindicalizado como la voz de los no sindicalizados, la voz de los oficialistas, como la voz de la oposición. Es decir, el representante de los docentes tiene que estar en esos órganos, porque es quien tiene conocimiento del territorio, de cómo se está trabajando en la institución educativa”, consideró Guillén.

Por su lado, Amaro, líder de la 33 y exconsejero de UTU por los docentes, afirmó a la diaria que “no siempre tenemos visiones coincidentes, pero se puede trabajar muy bien”. “Hay una participación proactiva de propuestas, de diálogo, no se va a buscar la confrontación y creo que eso haría que sea mucho más eficiente de lo que ahora podrían ser las direcciones generales”, expresó.

Las propuestas de Amaro van en coincidencia con las demás listas que se nuclearon bajo el lema “Participación y representación plural sin exclusiones”. Por ejemplo, buscará una descentralización y autonomía propia de los centros educativos, para lo que propone crear un departamento de apoyo a los proyectos productivos, educativos, sociales y de investigación. Además, plantea implementar equipos didácticos pedagógicos que den orientación y apoyo educativo de forma regionalizada y promover la asignación de partidas de inversión para equipamiento e innovación tecnológica de cada centro.

Además, propone “promover, acreditar y reconocer la formación permanente y continua de los funcionarios, atendiendo las distintas dimensiones, educativas y técnicas e implementar cursos de formación mediante la modalidad virtual y semipresencial”.