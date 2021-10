Con la preocupación en la estabilidad laboral y en la defensa de las asambleas técnico docentes (ATD) y de los consejos desconcentrados, el profesor de Matemática minuano Julián Mazzoni continúa con su campaña para lograr la representación docente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Mazzoni compite por la lista 11, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). Lo hace dentro del lema “En defensa de la educación pública”, de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay.

A cuatro días de las elecciones, el postulante de la lista 11 apuntó contra el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, luego de que dijera que el sindicato de docentes de secundaria es “parte del problema y no de la solución”, en alusión al paro de 24 horas convocado para el jueves.

En diálogo con la diaria, Mazzoni dijo que, por el contrario, los docentes son “parte de la solución”. “Hemos puesto un gran esfuerzo personal para superar la situación que se ha vivido en estos dos últimos años respecto de la pandemia”, dijo y recordó que en un estudio que hizo la filial coloniense demostró que “claramente” aumentó el estrés en los trabajadores.

“Sentimos que trabajamos muchas más horas, incluso pusimos [dinero] de nuestros bolsillos para mejorar los equipos y acceder a las plataformas mediante las cuales nos comunicamos con los alumnos. También ese estudio señala que hay problemas de columna y demás, asociados a la cantidad de horas que los docentes estuvimos frente a las computadoras, en condiciones que no estaban previstas”, sostuvo y reafirmó que los docentes han demostrado que están dispuestos a “esforzarse mucho por la educación pública”. Por lo tanto, valoró que “acusar al sindicato más grande de secundaria de ser parte del problema es un despropósito importante”.

“¿Para quién es un problema?”, cuestionó. “Capaz que para el ministro, que está pensando en la privatización de la educación pública, porque en la ley de urgente consideración se quita el vocablo ‘pública’ cada vez que se habla de educación. También se elimina la obligatoriedad de que cada integrante del Codicen tenga por lo menos diez años de experiencia en la educación pública, y hay segmentos importantes de la formación docente a los que amenazan con la privatización. Además, tal como está insinuada, la reforma del bachillerato va a generar la posibilidad de la privatización, porque no va a preparar claramente a los estudiantes para el ingreso a la universidad y allí, enseguida, van a aparecer las universidades privadas. Si es ese el problema que está generando Fenapes, yo estoy de acuerdo con que lo genere”, respondió.

Atento, en reformas

El proceso de reforma de bachillerato que anunció la ANEP tiene a los integrantes de su lista “muy preocupados”, expresó Mazzoni. Además, dijo que no cuentan con la información necesaria de ese proceso, aunque no le sorprende: “La ANEP no informa, no da datos y presenta hechos consumados”.

Sobre las preocupaciones “fundamentales” que visualiza que tienen los docentes, dijo que una de ellas es la estabilidad laboral, puesto que “hay un proceso de recortes muy fuerte en el presupuesto”, que implica “menos horas, grupos y cargos”. “La elección de horas es anual y, obviamente, los compañeros que están empezando, que tienen los primeros lugares del escalafón, son los que eligen últimos. Entonces, en el proceso de recorte eligen menos horas que los años anteriores y eso implica que van a recibir menos ingresos”, ejemplificó.

Esa situación, comentó el candidato, está vinculada al presupuesto del gobierno y “su concepción neoliberal”, por la que “intenta ahorrar en los servicios”. Agregó que eso “tiende a aumentar el número de alumnos por grupo y, por lo tanto, a reducir la capacidad que los docentes tenemos para responder a los problemas de los aprendizajes que se vienen planteando”. “Nosotros hemos intentado siempre que se reduzca el número de alumnos por grupo. Eso implica, por supuesto, una inversión”, completó.

Para Mazzoni, lo planteado “está enmarcado en el enfrentamiento entre la concepción pedagógica del neoliberalismo, que ve a la educación como una mercancía, y la concepción pedagógica histórica de los grandes pedagogos uruguayos, que consideran que es un derecho y, por lo tanto, el Estado debe garantizarlo”.

La otra “preocupación” es la “falta de empatía” de las autoridades educativas para “escuchar los problemas” que los directores de las instituciones vienen planteando: “No ha habido procesos de negociación, se limitó la participación de las ATD al mínimo, no tienen presupuesto para funcionar, las mesas permanentes han tenido dificultades para hacerlo y las comisiones permanentes también”.

El objetivo de la CSEU es que la suma de votos de las tres listas duplique la suma de las otras cuatro, que están bajo el lema “Participación y representación plural sin exclusiones” que, según el profesor, “claramente están alineadas con la actual administración del Codicen”.