Bajo el lema “En defensa de la educación pública”, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) lanzó ayer su campaña para “recuperar” las dos representaciones docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Para eso, decidieron presentar tres listas en un mismo lema, pese a que en un principio la idea era una lista única.

José Olivera, presidente de la CSEU, dijo en una conferencia de prensa que a partir de este martes comenzarán a difundir su propuesta programática y que desarrollarán una campaña de “carácter nacional” para presentar la propuesta, que consta de dos “ejes principales”. Por un lado, la autonomía, el cogobierno y la participación; por otro, la defensa de la educación pública y el apoyo y respeto a la profesión docente.

“Cada uno de esos componentes refleja muchas de las cosas por las cuales hemos luchado históricamente”, afirmó. Olivera indicó que van a recorrer el país para, incluso, “enriquecer la plataforma con propuestas, planteos e inquietudes” que hagan llegar los docentes. Además, dijo que los sindicatos pretenden dar una “lección de unidad” de representatividad y consideró que al votar alguna de las tres listas “están contribuyendo a la defensa de la educación pública”.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que la representación de los docentes en la ANEP es “sumamente importante” y estableció que esperan “dentro de no mucho tiempo” poder presentar candidatos para los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Secundaria y UTU, porque “sin duda la ley de urgente consideración (LUC) va a estar derogada”.

Pereira aseguró que, de esa manera, el gobierno tendrá que rever la eliminación de los consejos desconcentrados de la ANEP, lo que definió como “una decisión altamente injusta”. Según adelantó, desde la central sindical darán el “máximo apoyo” a la CSEU de cara a la elección, para que la coordinadora también “salga fortalecida” por la competencia.

Los candidatos

La lista 1 de la CSEU estará encabezada por Limber Santos, actual director del Departamento de Educación Rural de la ANEP y dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio; en la lista 11 el titular será Julián Mazzoni, excandidato frenteamplista a la Intendencia de Lavalleja y dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes); por último, por la lista 21 estará Daysi Iglesias, secretaria general de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu).

Si bien las tres listas contarán con los mismos suplentes, el orden variará en cada una de ellas, informaron desde la CSEU a la diaria. Por la Asociación de Funcionarios de UTU los suplentes serán el expresidente del sindicato Daniel Devitta y la dirigente Liliana Testa y, por su lado, la Intergremial de Formación Docente eligió a Fernanda Alanís y a Gabriel Scagliola para que integren las listas.

En su discurso, Santos dijo que ir con más listas “fortalece” a la coordinadora. “Creemos firmemente que la educación pública está en peligro y con ella una tradición histórica que nos ha constituido como país y sociedad. Hay muchos ingredientes vinculados con esa defensa, entre ellos el de la autonomía de la educación. Estamos viendo cómo está en peligro y nos alerta a redoblar los esfuerzos para defender principios muy caros y que nuestros sindicatos de la educación han defendido permanentemente”, aseguró.

En ese sentido, agregó que “estamos en un momento histórico muy difícil”, cargado no sólo de “incertidumbres que ha traído la pandemia sino, sobre todo, por incertidumbres de orden político”. En concreto, enumeró que hay “incertidumbre” sobre cómo “recuperar el salario perdido, de por dónde van a venir las reformas y cambios curriculares tan sensibles e importantes para una sociedad a mediano y largo plazo”, y también en cuanto a la participación docente que “hoy tenemos restringida por la LUC”.

Al igual que Santos, Iglesias valoró que la CSEU acepte abrir su lema para distintas listas. “Bajo un lema común es natural que existan matices y es bueno que así sea. Es sano mostrar la pluralidad que asiste a las instituciones sindicales”, indicó. En suma, consideró que los docentes de UTU, Primaria, Secundaria y Formación Docente “estamos sometidos a condiciones de trabajo que están signadas por la inestabilidad”. “La precarización laboral está unida con las condiciones de trabajo. La bandera que levantamos es la de la estabilidad laboral, y eso supone a los docentes discutir algunas cosas de fondo, que hasta ahora no hemos abordado con la suficiente profundidad”, planteó. A su vez, llamó a reforzar la comunicación con los votantes porque “no es justo pedir el voto y luego romper esos canales”.

En tanto, Mazzoni dijo que en el gobierno hay “actitudes de desprecio y de desconocimiento al trabajo colectivo” y que, además, no se le da importancia a las Asambleas Técnico Docentes (ATD). “Se olvidaron del artículo 70 de la Ley de Educación. Hace dos años [que las ATD] no se reúnen ni tienen presupuesto. Cuando estemos ahí vamos a necesitar la presencia de la organización sindical y la presencia de las ATD detrás de los planteos de los compañeros que estén representando a los trabajadores de la educación, que no son expertos, pero el colectivo sí lo es”, apuntó.

Las elecciones se llevarán a cabo el 30 de octubre y, además de elegir a los representantes docentes en el Codicen, también se votará al representante por el orden estudiantil en el Consejo de Formación en Educación y a los delegados en las ATD.

