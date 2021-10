No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Frente a Torre Ejecutiva, estudiantes de Enfermería de instituciones privadas se manifestaron este martes por la “incertidumbre” que tienen por no contar con campos prácticos hospitalarios para culminar sus carreras. En la carta que entregaron a Presidencia, a la que tuvo acceso la diaria, detallaron que son “decenas de generaciones y cientos de estudiantes” que ya tendrían que estar recibidos o que están en plena formación en las diversas escuelas, facultades y centros educativos del país.

En ese sentido, señalan que “hubo un momento de la pandemia que nos impedía el ingreso al campo hospitalario”, pero que no era “difícil” entender la realidad que vivía el país en plena escalada de casos de coronavirus. Sin embargo, ahora que más de 75% de la población está vacunada y que los casos disminuyeron considerablemente, piden volver a los centros asistenciales para realizar sus prácticas. “Hoy en día no encontramos una explicación a la negativa del reingreso al campo práctico”, apuntaron.

“¿Por qué no nos permiten estudiar? Ya que la salud es esencial y hacen falta enfermeros y personal profesional capacitado en el campo de la salud pública, ¿qué hace falta para que los campos prácticos hospitalarios se reanuden con un protocolo correspondiente? A lo largo de los meses, la economía comenzó a activarse en los diferentes rubros y lo aplaudimos, porque era necesario, la gente necesita trabajar y estudiar, menos nosotros aparentemente”, se quejaron en la misiva que hicieron llegar a las autoridades.

Fiorella Barbero, vocera del movimiento Estudiantes en Lucha, indicó a la diaria que han estado haciendo prácticas con “muñecos de plástico”. “No podemos comparar un paciente de la vida real con un muñeco de plástico, porque la formación no va a ser de la misma calidad que las generaciones anteriores, que sí se pudieron recibir con un campo práctico pudiendo ir al hospital”, cuestionó.

En ese sentido, señaló que han “golpeado toditas las santas puertas” en el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en el Ministerio de Educación y Cultura. No obstante, “todos se pasaron la pelota entre ellos”, comentó la estudiante.

“Primero, cada uno peleó con sus escuelas pensando que eran ellas las que no se movían [para tener prácticas], pero sí lo hicieron. El Plenario de Escuelas de Enfermería hizo todo lo que pidió el MSP, que fue [brindar] los nombres de los alumnos, generaciones, los docentes que iban a concurrir en setiembre de 2020. Y hasta hoy no han tenido respuesta de ellos. Lo último que supimos nosotros fue que en ASSE no tuvieron tiempo para ver qué era lo que sucedía con nosotros y armar un convenio y un protocolo. Nadie se hace cargo de nada”, fustigó.

Los profesionales, según relató, les dijeron que hacen falta estudiantes en los centros asistenciales porque los “ayudan muchísimo” en la tarea diaria. “Hay poco personal, hay muchísimas operaciones y está todo atrasado, entonces hoy sería fundamental que hubiera estudiantes en el campo práctico, pero seguimos sin una respuesta”, lamentó.