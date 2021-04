Entre mayo y setiembre, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) organizará el seminario Nuevos Rumbos, destinado a personal técnico, directivo y docente de instituciones públicas y privadas interesadas en ofrecer carreras de formación en educación. Gonzalo Baroni, director de Educación del MEC, explicó a la diaria que la convocatoria responde al compromiso de campaña de alcanzar el carácter universitario para los educadores uruguayos. El seminario, que tiene inscripciones abiertas, apunta a “fortalecer las capacidades” de esas instituciones para “diseñar propuestas de carreras que cumplan las condiciones requeridas para su reconocimiento académico” a nivel universitario.

Baroni señaló que se trata de un proceso de fortalecimiento de la formación en educación que tuvo su primer paso con la Ley de Urgente Consideración (LUC), que luego fue profundizado en la Ley de Presupuesto y en un decreto. El jerarca explicó que esa fue una de las vías que el gobierno encontró “para destrabar” procesos políticos que permitan que los educadores tengan carácter universitario, que venían de gobiernos anteriores, cuando se frustraron proyectos de creación de una Universidad de la Educación.

El director de Educación señaló que las solicitudes de reconocimiento universitario de las carreras serán presentadas por cada institución interesada. Por su parte, el mecanismo funcionará de una forma similar al del reconocimiento universitario de carreras de educación militar y policial, que a partir de una ley de 2018 son estudiadas por una comisión integrada por la Universidad de la República (Udelar), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el MEC, entre otros organismos. “Por ejemplo, el título de oficial de Policía lo emite el Ministerio del Interior, pero si además cumple determinadas condiciones, se otorga la licenciatura”, dijo Baroni.

El rol del CFE

En el programa para la presidencia de Luis Lacalle Pou figuraba la idea de diversificar la formación en educación. Consultado al respecto, Baroni señaló que contar con más instituciones que formen educadores no es un “objetivo per se” de esta convocatoria, pero es algo que se dará naturalmente. “Cuando le das el carácter universitario y no lo monopolizás, naturalmente va a haber muchas instituciones [que brinden esa formación]”. Si bien actualmente el Consejo de Formación en Educación (CFE) no tiene el monopolio en la materia, ya que hay instituciones privadas que ofrecen algunas carreras, este organismo es el que autoriza a las carreras privadas y forma a 98,5% de los educadores uruguayos, dijo a la diaria Rosana Cortazzo, representante docente en el consejo.

Baroni consideró que el CFE será un actor “principal” y “fundamental” de este proceso y recordó que el organismo había sido creado por una resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, pero el actual gobierno impulsó su creación a través de la LUC, disposición acompañada por todos los partidos. Según explicó, como el organismo se encuentra en la órbita de la ANEP, por una disposición constitucional no puede considerarse de carácter universitario. A través del mecanismo ideado por el gobierno, las carreras sí podrán contar con esa característica. Consultado sobre si ello dejará en desventaja al CFE frente a universidades privadas que ofrezcan este tipo de carreras, Baroni lo rechazó de plano. Por el contrario, mencionó que el gobierno pretende que la ANEP siga manteniendo gran parte de la formación en educación del país y que sus autoridades son parte de estos procesos.

En cambio, Cortazzo manifestó preocupación porque no recibió información al respecto y se enteró de la convocatoria a través de vías informales. En suma, considera que se trata de un procedimiento violatorio de la autonomía de la ANEP. Por tanto, la consejera docente solicitó información a los integrantes del Codicen y a la Dirección de Educación del MEC.

Según Baroni, las carreras del CFE tendrán ventaja por sobre las de las universidades privadas porque ya cuentan con “un acumulado” que otras instituciones no tienen y también con la mayoría de los especialistas en el tema en su plantel docente. Por su parte, agregó que la convocatoria está dirigida también a otras instituciones públicas, como el Sodre y su Escuela de Formación Artística, que también podrán sumarse a la oferta.

Sin universidad

No obstante, mencionó que no están previstos cambios institucionales para el CFE “porque no hay mayoría suficiente para crear una Universidad de la Educación”. Según fundamentó, los institutos que lo componen “actualmente no computan con carácter universitario” y eso es algo que dicen “actores de la Udelar, de la Universidad Tecnológica, de las universidades privadas e incluso muchas veces ellos mismos, cuando uno está intercambiando”.

Desde colectivos como la Asamblea Técnico Docente del CFE están en contra de este tipo de mecanismos y siguen defendiendo la creación de una institución universitaria para la formación docente, explicó a la diaria Silvia Adano, presidenta de la mesa permanente del organismo. Por su parte, Patricia Viera, presidenta del CFE, considera que después de los intentos frustrados por crear una Universidad de la Educación, debe construirse una cultura universitaria en el organismo. Para ello, considera que es importante transitar hacia el reconocimiento de las carreras en ese nivel, ya que “es lo que se puede avanzar por ahora”. “Tal vez, en un futuro, si las carreras universitarias están reconocidas y si tenemos investigaciones y la movida académica necesaria, la creación de una institución universitaria sea algo que se pueda dar naturalmente”, concluyó.