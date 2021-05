Por “problemas organizativos”, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) suspendió la movilización que tenía prevista para este martes a las 11.30 frente al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, confirmó a la diaria el secretario general, José Olivera.

El motivo de la actividad era manifestarse contra “la sanción impuesta” a los 14 docentes y la funcionaria auxiliar de servicio del liceo 1 de San José, que fueron “acusados de proselitismo y separados de sus cargos por seis meses con retención de sueldo”. La movilización se pasó para el mes próximo, el 25 de junio, día en que se cumplirán cuatro meses de la sanción.

Como estaba previsto, ese día se llevará a cabo una instalación llamada Ausencia, que “tiene por objetivo hacer visible la problemática que están atravesando dichos funcionarios”, indicó el sindicato en un comunicado. “El proyecto artístico pretende trasladar al espectador la impotencia, tristeza, angustia e incertidumbre de los trabajadores de la educación afectados por la medida desde el 25 de febrero”, agrega.

Fenapes recordó que el 8 de marzo los afectados presentaron ante las autoridades competentes un recurso argumentando, entre otras cosas, que la “denuncia y su consecuente medida cautelar atentan contra el ejercicio legítimo de la libertad de opinión y expresión del pensamiento, en el marco de la libertad sindical”. Estos casos siguen en la órbita del Codicen para su “evaluación”, y los trabajadores aguardan que se dirima en favor de la “pluralidad de ideas y la libertad de expresión”, sostuvieron en la misiva.

Cruzados

El acto se iba a llevar a cabo en un contexto de acusaciones cruzadas entre dirigentes del sindicato y el diputado por el Partido Colorado Felipe Schipani, por haber denunciado que el vicepresidente de Fenapes -actualmente separado del cargo por estar siendo investigado por Secundaria-, Marcel Slamovitz, se valió de horas sindicales de forma irregular.

Por ejemplo, Virginia García, expresidenta de Fenapes, denunció ante Delitos Informáticos al representante por el “uso indebido de imagen” que generó a partir del recorte de un video que “incita al odio”. “Este no es el camino. Respetemos las investiduras y debatamos con altura”, posteó el sindicato en su cuenta oficial de Twitter.

En el video que difundió el legislador, consignado por VTV Noticias, García dice que “el docente tiene que entender que es un transmisor de conocimiento, ideología y valores”. “Esto opinaba García. A confesión de parte, relevo de prueba”, publicó Schipani. Sin embargo, desde el sindicato entienden que estos dichos son sacados fuera de contexto.

Por otra parte, Slamovitz dijo que iba a denunciar al colorado ante la Justicia por entender que lo injurió. “Se me ha tratado de delincuente, de infame, de cosas que no corresponden”, sostuvo, y apuntó: “Que Schipani saque sus fueros y vamos a la Justicia”, señaló a Mora contenidos.

En diálogo con la diaria, días atrás, el representante colorado afirmó que estas dos denuncias en su contra “son un disparate” y exhortó a los dirigentes de Fenapes a que “agarren un libro de derecho”. “Lo único que hice fue colgar un video que estaba en Youtube. Les recomendaría en general a [los dirigentes de] Fenapes que llame a un profesor y agarre un librito de derecho para que no pasen vergüenza ante los planteos que hacen. Para mí, que me denuncie Slamovitz es como una cucarda, es un honor el que me hace”.

Asimismo, valoró “mucho” que el dirigente sindical, que está siendo investigado por la Dirección General de Educación Secundaria por valerse de horas sindicales de forma irregular, “empiece a hablar” tras haber “estado unos días en la clandestinidad”. “Ya que se largó a hablar, tiene que decir por qué solicitó esas 250 horas, por qué presentó certificados falsos, por qué dejó a cinco grupos de un liceo de San José sin clases, por qué aludió a un convenio que no existe, cómo fue que promovió a esos alumnos sin haberles dado clases. Creo que Slamovitz le debe a la sociedad respuestas a esas preguntas”, añadió.