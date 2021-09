No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Ante el pedido de docentes sindicalizados, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) evalúa por estas horas presentar más listas bajo ese lema para las elecciones de representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El Secretariado Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP) definió el viernes pasado “proponer” a la CSEU la “apertura del lema sindical a todos aquellos compañeros y compañeras que con distintas sensibilidades” comparten los “ámbitos de los sindicatos que la componen”.

Además, de forma unánime definieron como criterio “compartir lo expresado” en el programa de la CSEU, ser afiliados al respectivo sindicato y “realizar una campaña con fraternidad para fortalecer la unidad de los sindicatos”.

“Las listas pueden ser las que sean, siempre y cuando la CSEU lo habilite. Vamos a llevar a la CSEU esa propuesta, esto parece encaminado hacia esa dirección”, apuntó, en diálogo con la diaria, la secretaria general de la FUM, Elbia Pereira. En principio la CSEU había definido una lista única en la que se conglomerara a casi todos los sindicatos de la enseñanza, pero ahora está en duda. El cabeza de lista de esa rúbrica será Limber Santos, actual director de Educación Rural, a propuesta de la FUM.

En tanto, la Asociación de Funcionarios de UTU definió que los candidatos serán el expresidente del sindicato Daniel Devitta y la dirigente Liliana Testa. Mientras que en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria todavía no decidieron quiénes estarán, pero tienen tres nombres que recogen apoyos: Julián Mazzoni, Carlos Rivero y Marta Farías. Por su lado, la Intergremial de Formación Docente eligió a Fernanda Alanís y a Gabriel Scagliola para que integren la lista única de la CSEU.

Semanas atrás, la corriente que en la FUM encabeza Daysi Iglesias, actual secretaria general de la filial montevideana de la Asociación de Maestros, planteó diferencias sobre la forma de elegir a los candidatos de la federación y finalmente exploraron el camino para la presentación de una lista propia que acumule en el lema de la CSEU. Según supo la diaria, dicha lista se terminaría de conformar el miércoles. En un video en Facebook, Iglesias sostuvo que no puede “defraudar” a quienes la apoyaron en una consulta interna que realizó la FUM para la definición de las candidaturas. “Vamos a levantar bien alto una consigna, vamos a hacer las cosas diferentes, porque esta vez al Codicen vamos todos”, sostuvo.

En otro posteo en esa red social, recordó que en 2015 los votos en blanco y anulados “superaron en 9.496 a los votos de la lista única de CSEU y ganaron la elección por lejos, siendo el 51% del total de los votantes”. “Seguro se sumó desencanto, enojo, desinformación, y falta de libertad. Si la libertad se limita, igual la gente se expresa. Parece de sentido común que algo estaba mal”, publicó.

Luego, agregó: “En 2021 logramos cambiar esa absurda idea de que no se podía acumular al lema CSEU. Estamos aquí para cambiar muchas cosas más, queremos sumar maestros y maestras con profesores y profesoras de Secundaria, de UTU y de Formación Docente, porque hacer las cosas distintas es cuestión de voluntad y decisión”.

Si bien las elecciones para la representación docente en el Codicen son el 30 de octubre, los sindicatos se propusieron empezar “cuanto antes” con la campaña para “recuperar” las dos representaciones, dado que en las pasadas elecciones “perdieron un lugar”, luego de que Robert Silva -hoy presidente del Codicen de la ANEP- ganara un puesto bajo el lema de la lista 4. Hoy, tras la renuncia de su suplente, Óscar Pedrozo -quien también se postula a representante docente-, ese sillón lo ocupa el coloniense Adémar Cordones.

No obstante, a la discusión que darán en estos días sobre si es viable o no presentar otras listas bajo el mismo lema se sumó que por el momento no pudieron consolidar un programa único. “Antes de [iniciar] la campaña tenemos que trabajar en el programa”, sostuvo Pereira y agregó que “recién estamos en la etapa en que la Corte [Electoral] acaba de reglamentar cómo va a ser y la cronología de cómo se va a pedir el lema”. Los titulares de las listas tienen licencia para hacer la respectiva campaña diez días antes de las elecciones.

En búsqueda de acuerdos

El exconsejero en representación de los docentes en el entonces Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU Freddy Amaro viene “acordando” dos listas más un lema común. “La modalidad serían tres listas bajo un mismo lema”, expresó, y adelantó que Pedrozo sería parte de la nómina. El profesor salteño Silvio Previale también estaría en ese lema.

“Somos tres listas al igual que en la elección anterior; las listas en sí tienen diferentes programas y la que salga mayoritariamente, si el lema gana, es quien va a ocupar el cargo de consejero. Luego habrá otros puntos en común que se irán trabajando, cada uno va a tener su propio programa”, expresó a la diaria Amaro. En ese sentido, dijo que su lista (333) se focalizará en la UTU.

Por otra parte, el exconsejero de UTU sostuvo que tuvieron negociaciones “hasta hace muy pocos días” con “algunas listas” de la CSEU, pero no llegaron a un acuerdo. Por eso, Amaro dijo que optaron por “aquel que nos dio la mayor pluralidad dentro de las condiciones que tenemos”. El criterio que mantienen en la lista de Amaro es que no todas las personas tienen que ser afiliadas a un sindicato. “Está correcto que otros lemas exijan esas condiciones; en nuestro caso iríamos por un tema de pluralidad, sin ningún tipo de exclusión”, expresó.

En lo que respecta a lo programático, Amaro dijo que “no tenemos acuerdo” porque “estamos trabajando cada uno por su lado, luego veremos qué puntos tenemos en común”. “Hay temáticas que yo pienso [que estaríamos de acuerdo en], por ejemplo, la formación, actualizaciones de servicio” puesto que “es una cuestión evidente”. “Eso es un componente ineludible, hay que estar actualizado y venimos de varios años que prácticamente no existen esas actualizaciones”, añadió. Por el momento, el lema no tiene nombre. Constitucionalmente, las listas se tienen que presentar un mes antes de las elecciones.