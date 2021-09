La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, se refirió este viernes a la polémica generada por sus declaraciones sobre los motivos que explican los buenos resultados educativos en Colonia.

En una entrevista con Desayunos informales, de Canal 12, dijo que “capaz que el término utilizado fue incorrecto”. Cherro había dicho a Radio del Oeste que “Colonia es un departamento muy pujante y el hecho de que esté integrado por inmigrantes, por distintas colonias, creo que genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y de encarar la vida”.

“Si tengo que decir que el término fue infeliz, lo voy a decir. Quizá el término no fue el adecuado para que no se me malinterpretara; se me malinterpretó porque el término no fue el adecuado”, señaló, y reiteró que utilizó la alusión a la genética en la segunda acepción que le da la Real Academia Española, como “relativo a la génesis u origen de las cosas”.

Luego dijo: “No me cuesta pedir disculpas si me equivoqué. Y si tengo que decir que el término fue infeliz, lo voy a decir, porque no es un problema reconocer”. Más adelante señaló finalmente que el término “puede haber sido poco feliz, si hubiera sido el acertado no hubiera dado lugar a esto. La verdad, podría haber utilizado otro término”, como idiosincrasia o cultura, señaló.

De todas formas, dijo estar “muy asombrada” por las repercusiones que tuvieron sus declaraciones, en particular en las redes sociales, con comparaciones y epítetos “de todo tipo”, y consideró que el tema “tomó dimensiones” y “escaló” muy rápido, cuando a su entender “en ningún momento hubo una intención de discriminar de ninguna manera”.

En relación a sus dichos en El Observador acerca de que reflexionaría sobre si tomar alguna acción judicial por lo que a su entender fue una “tergiversación”, este viernes dijo que si bien “podría estar dentro de las posibilidades”, lo descartaba “totalmente”: “No puedo distraerme en el camino”.

Sobre la convocatoria al Parlamento que promueven los diputados del Frente Amplio, Cherro dijo que los legisladores “tienen el derecho de llamar a los funcionarios públicos para que demos explicaciones”, y dijo que puede ir “y explicar exactamente lo mismo, pero me parece que para la audiencia y el lector queda claro que jamás quedó en mi intención ofender ni hacer discrminación”.

“Una directora general no puede permanecer seis, siete, ocho horas dentro del Parlamento hablando de una nota, por una palabra”, dijo, y pidió que los diputados sepan “que gestionar en pandemia es mucho más serio que gestionar cuando uno tiene una situación de normalidad”. Además, aseguró que en la nota que elevaron los diputados del FA “se dicen cuestiones de la comparecencia que están muy distantes de interpretar lo que yo dije”.