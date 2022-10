En el marco del conflicto que mantiene con el gobierno por presupuesto y negociación colectiva, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) divulgó los resultados de una encuesta de opinión pública que señalan que la mayoría de la población está de acuerdo con destinar mayor presupuesto público para la contratación de docentes de la Universidad de la República (Udelar).

Según el informe, elaborado por la Usina de Percepción Ciudadana, 83% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el gobierno otorgue más presupuesto para la contratación de docentes de la Udelar (69% muy de acuerdo y 14% algo de acuerdo). El 9% de las personas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los niveles de desacuerdo alcanzan tan sólo al 5% (3% algo en desacuerdo y 2% muy en desacuerdo).

Si se mira la edad de los encuestados, el porcentaje que está de acuerdo en todos los casos es muy elevado, aunque a menor edad del encuestado, mayor es la intensidad del acuerdo, pasando de estar muy de acuerdo en 75% de los casos en los jóvenes de 18 a 29 años, a 61% en los mayores de 60 años.

Considerando la votación de las personas en el último balotaje, se observa que tanto entre votantes de la coalición como en los del Frente Amplio, la mayoría manifiesta estar de acuerdo con que el gobierno otorgue más presupuesto para la contratación de docentes para la Udelar. En votantes de la fórmula frenteamplista, el porcentaje es de 94%, mientras que en votantes de la coalición de gobierno, es de 72%.

Por otra parte, se consultó sobre los salarios docentes en la Udelar y 42% de las personas entiende que los salarios son bajos (33%) o muy bajos (9%), 27% no sabe o no contesta y para 23% de las personas encuestadas los salarios son suficientes. Sólo 8% entiende que son muy altos o altos.

Asimismo, 48% de las personas encuestadas entiende correcto otorgar a los docentes de la Udelar un aumento salarial diferente y superior que los aproxime al resto de los salarios de la educación pública. El 36% entiende que el porcentaje debe ser igual al del resto de la educación pública y sólo 5% entiende que no es necesario el aumento.

Becas y expansión

Otro de los reclamos que llevaron a la huelga universitaria es que el dinero asignado a la Udelar no permite aumentar el cupo de becas que se otorgan para facilitar el cursado de las carreras. Al respecto, 49% de las personas encuestadas entiende que la cantidad de becas estudiantiles otorgadas por la Udelar es insuficiente, 30% no sabe o no contesta, 17% cree que son suficientes, mientras que sólo 4% entiende que son demasiadas las becas.

En esta línea, 58% de las personas encuestadas coincide con que la Udelar necesita más presupuesto para cubrir el aumento de las becas: 42% está muy de acuerdo y 16% de acuerdo. El 13% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 12% no está de acuerdo con esta afirmación y 17% de las personas no responde a la consulta.

Por otra parte, también se pide más presupuesto para expandir la oferta educativa de la Udelar, y la mayoría de las personas está de acuerdo con eso. Existe un acuerdo casi unánime, que alcanza a 95%, en que la Udelar cree nuevas carreras para atender nuevas áreas de conocimiento, revela el informe de la Usina de Percepción Ciudadana. Una opinión que se mantiene en todas las edades, sexos, niveles socioeconómicos, ubicaciones geográficas y partidos políticos.

Ficha técnica El relevamiento fue llevado a cabo entre el 30 de setiembre y el 3 de octubre de 2022. Se obtuvo información para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.