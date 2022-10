En medio de la huelga universitaria, representantes de la Universidad de la República (Udelar), de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas y de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (Affur) tuvieron una instancia de negociación con jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Ministerio de Economía y Finanzas.

La instancia se centra en la discusión de la Rendición de Cuentas, que comenzó a analizarse este lunes en el plenario de la Cámara de Senadores, y en la negociación colectiva, que denuncian que está “estancada”. Según los sindicatos de la Udelar, el aumento presupuestal votado en comisión no es suficiente y deja de lado importantes líneas de crecimiento de la institución.

Sin embargo, no hubo una negociación que diste de lo planteado por el gobierno desde que comenzaron los reclamos. Una vez finalizada la reunión, Héctor Cancela, presidente de ADUR, habló sobre lo conversado con las autoridades mediante un megáfono, hacia las decenas de trabajadores de la Udelar que se manifestaron en la puerta del MTSS.

“No traemos muy buenas noticias”, aseguró, aunque admitió que fue “una reunión cordial”. En concreto, Cancela contó que “en este momento” el gobierno no asignará fondos adicionales a la Udelar, ya que reiteran que, según sus cálculos, la pérdida de salario real es de 2,9% y ofertan recursos para compensarla. Sin embargo, según Cancela, con ese porcentaje “no llegamos a recuperar el salario real de nuestros sueldos”, ya que los sindicatos entienden que la pérdida es mayor a lo planteado por el gobierno.

Por otro lado, hubo un segundo planteo de parte del gobierno: que la Udelar “reasigne en la interna”. Al respecto, Cancela aclaró que la Universidad “ya está a tope, desbordada, usando todos sus fondos y ya no puede con esos fondos”. “Otros organismos ya habrán tenido su margen interno, habrán hecho recorte de un lado para poner por otro, pero en la Universidad eso no es una opción. No sé qué hacemos: ¿echamos docentes para que haya más [funcionarios] no docentes? ¿Nos quedamos sin salones para poder tener una hora más? Realmente, no vemos un camino claro en ese sentido”, sentenció el presidente de ADUR.

Para finalizar, Cancela reafirmó que están abiertos al diálogo y a la negociación y que trasladarán los resultados de la reunión a los diversos ámbitos de discusión de los sindicatos de la Udelar. Asimismo, señaló que la delegación del gobierno “siente que nuestros reclamos son justos. Habrá un lineamiento político, pero tenemos que seguir peleando”, resumió.

Ocupaciones y convocatoria Junto a la huelga hay ciertas facultades que están siendo ocupadas. Este martes, cuando se dió inicio a la huelga universitaria por tiempo indeterminado, se ocuparon la Facultad de Medicina, Psicología, Ciencias Sociales y la sede Salto del Cenur Litoral Norte. Al día de hoy, se mantienen las ocupaciones en esas facultades y se agregaron las ocupaciones de las oficinas centrales de la Udelar. Por otro lado, ADUR convoca a ir a las 20.00 a las barras de la Cámara de Senadores, con motivo de la discusión presupuestal de la Universidad.

Egresados de la Udelar

La Sala de Egresados de la Udelar, que incluye a las Facultades de Agronomía, Arquitectura, Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Comunicación e Información, Derecho, Enfermería, Medicina, Odontología, Psicología y Química, se expresaron este miércoles a través de un comunicado en el marco de las medidas de lucha y la discusión presupuestal.

En primera instancia, unánimemente entienden que la solicitud del presupuesto presentado por la Universidad en el Parlamento es “fundada y necesaria”, además de ser “imprescindible para impulsar el desarrollo del país y ampliar el acceso a la formación universitaria de calidad en todo el territorio nacional”.

También por mayoría unánime, la Sala de Egresados exhorta a los parlamentarios a que “realicen el mayor esfuerzo por alcanzar soluciones satisfactorias a la propuesta presupuestal de la Universidad”, ya que consideran que “es realmente urgente lograr acuerdos sostenidos a nivel nacional para incrementar la inversión en educación, ciencia, y tecnología”.

En cuanto a las reivindicaciones de la Intergremial Universitaria, la mayoría de los egresados entiende que “son justas, sensatas y legítimas”. Por tanto, se adhieren y también convocan a la movilización en defensa de la educación pública, propuesta por ADUR y junto a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, que tendrá lugar este jueves a las 18.00, desde la explanada de la Udelar hasta el Palacio Legislativo.