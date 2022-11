Este año se creó la Escuela Técnica de El Pinar y en abril, con cuatro grupos en dos turnos, comenzaron las clases. Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo más para que los docentes vivieran “varias situaciones de maltrato” por parte de la directora del centro, según denunció mediante un comunicado el Núcleo Sindical de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu), regional de Canelones.

Según los docentes, hay “malestar” y “preocupación” ante la gestión de la dirección, ya que ha actuado “de forma discrecional y arbitraria”, afectando tanto el trabajo docente como el de los estudiantes.

Un hecho que calificaron de “muy grave” fue el cuestionamiento y finalmente la negativa de que los estudiantes de educación media tecnológica de Deporte realizaran una presentación para la muestra de fin de año sobre “Deporte y dictaduras en el Cono Sur”. En diálogo con la diaria, Eduardo Jaume, integrante de Afutu Canelones, explicó que la docente de Historia trabajó en conjunto con el docente de Educación Física para desarrollar el proyecto final, que se trabaja durante todo el año. Asimismo, la docente de Historia había dictado en clase qué lugar tenía el deporte durante el terrorismo de Estado, como parte de la currícula.

Sin embargo, la dirección “directamente no permitió a la docente hacerlo. Dijo que no podía exponerlo por ‘temas políticos’”, aseguró Jaume. En esa línea, expresó que “no se entendió la argumentación [de la directora], si era una cuestión de ideología personal o político-partidaria, pero no lo permitió y elevó un informe” a la Inspección Regional y a la del área de Historia, cuyo contenido los docentes hasta el momento desconocen.

“Estuvo bien la directora”, afirmó, por otra parte, Juan Pereyra, director general de UTU, sobre la decisión de que la muestra sobre la dictadura no fuera permitida. En conversación con la diaria, Pereyra aclaró que “se pidió la consulta a los inspectores y opinaron que el tema no estaba bien tratado, estaba sesgado, y en una muestra se debía evitar eso”. Asimismo, respaldó el accionar de la dirección “porque no son temas para tratar en un centro educativo”. Para el director general, la temática del terrorismo de Estado “a veces trasciende a otros lugares y es preferible en ocasiones no tocar ese tema”.

Contrariamente, el núcleo sindical esbozó que se trata de un hecho “muy preocupante porque desconoce y desautoriza la planificación didáctica de la profesora de la asignatura, desvaloriza el trabajo que venían realizando los/as estudiantes y sus expectativas de mostrar lo realizado el día de la muestra”. Asimismo, consideraron “muy grave y muy poco profesional que no se quiera ‘mostrar’ ciertos contenidos oficiales que son parte de la Historia Nacional, sin que medie ninguna explicación pedagógica o institucional más que el gusto, las ganas o el capricho de una dirección”. Como consecuencia de los hechos, los estudiantes no expusieron ningún trabajo, porque la negativa de la directora se les comunicó, según Jaume, aproximadamente dos semanas antes de la muestra final, por lo que no había margen para pensar en otra presentación.

Otras preocupaciones

El integrante de Afutu Canelones destacó que este fue el punto que demostró “el desarrollo de la gestión”, pero que durante todo el año hubo diversas situaciones también “preocupantes”. Según Jaume, la directora “hacía diferencias entre los docentes”, por ejemplo, con las llegadas tarde, que a algunos les perdonaba y a otros no.

En otro orden, señaló que “tenía charlas con los alumnos sobre los docentes, que uno puede tener pero no investigativamente, preguntando qué están dando”. En todo caso, dijo, “si querés saber algo entrás a la clase como corresponde, como directora, o hablás con los docentes”.

El núcleo docente también manifestó que antes de que la directora asumiera habían tenido salas docentes para “coordinar y definir los horarios de los grupos”. Una vez instalada la dirección, sin embargo, “se pretendía revertir lo acordado bajo la amenaza de renunciar a los grupos si no se estaba de acuerdo, siendo objeto de varias situaciones de maltrato”.

En tanto, la regional de Afutu procurará confirmar que se haya elevado un informe sobre la muestra relacionada con la dictadura, “porque sería muy grave, cuando la docente está en todo su derecho, no sólo por la libertad de cátedra sino porque se trata de un tema que está dentro del programa y no se entiende el porqué de la decisión, que es unilateral”, sostuvo Jaume. Si el documento efectivamente existe, desde el sindicato prevén que la docente “no sea perjudicada”.