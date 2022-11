La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) rechazó el plan de la Administración Nacional de Educación Pública para implementar la elección de horas por tres años en más de 100 centros educativos el año que viene. En un comunicado que emitió el sindicato se cuestionan todos los cambios que ha implementado en esa área la actual Dirección General de Educación Secundaria, que aplicó la elección virtual el año pasado y en ese momento habilitó en forma piloto la elección por tres años en el departamento de Flores y en los centros María Espínola.

En particular, Fenapes cuestiona que estos cambios tuvieron la intención de “erradicar” la representación sindical de las Comisiones de Elección-Designación de Horas (Coded). Al respecto, entienden que dichos representantes actuaban como “contralor y garantes”, y podían realizar aportes para mejorar el proceso. Según el sindicato, como el cambio en la elección de horas docentes modifica las condiciones de trabajo, debe ser producto de la negociación colectiva. Además, el comunicado agrega que las actuales autoridades políticas de la ANEP desconocen “cualquier normativa” laboral, tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, señalan que el mecanismo que este año pretende extender secundaria no da suficientes garantías para denunciar irregularidades y, en ese caso, “detener el acto eleccionario en el mismo lugar y el mismo momento donde se está llevando a cabo”. “Este formato permite la reinstalación de viejas prácticas clientelistas y corruptas en la administración, debido a que ya no se asiste a un acto de carácter público”, denuncia el sindicato, que sostiene que hizo propuestas para cambiar el mecanismo y estas no fueron consideradas.

En suma, el sindicato plantea que actualmente no existe “ninguna norma que ampare la realización de la elección de horas por más de un año” y que ello fue reconocido por la ANEP en el documento que remitió a los sindicatos hace 20 días. En particular, Fenapes advierte que un fragmento de dicho documento establece que “a los efectos de dar continuidad y con el fin de universalizar estos regímenes especiales, se conformará una Comisión de Seguimiento y Evaluación, y un grupo de trabajo que tendrá por cometido proponer un marco normativo al amparo de las normas legales vigentes”.

Fenapes también denuncia que la proyección de grupos en liceos públicos para el año que viene establece que se perderán 200 y se eliminan “más de 1.000 horas de plan 94”, y lo atribuye al “proceso de ajuste”. El sindicato lamenta que esto “implicará que cientos de docentes queden desempleadas y desempleados”.

Por lo tanto, el sindicato rechaza participar en las Coded hasta tanto recuperen su carácter bipartito y reclama “ámbitos de negociación reales” para “revertir” este proceso, al que consideran “nocivo” para la educación pública y sus trabajadores. En esta línea, Fenapes pone a disposición “todos los mecanismos de comunicación” para que los profesores puedan hacer las “denuncias y recusaciones necesarias para cada acto de irregularidad”.