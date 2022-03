Lo peor de la lluvia ya había pasado y, en un abrir y cerrar de ojos, el patio de la escuela 205 de Las Piedras se llenó. 200 familias de la zona esperaban por el primer día de clases de sus niños. Idéntica realidad se vivió en 2.271 escuelas, 307 liceos y 181 centros de UTU en todo el país. Según datos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en el tramo de educación inicial y primaria este lunes comenzaron las clases 339.000 niños, 35.000 lo hicieron en UTU y 64.000 en liceos públicos. El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, informó que si se suman los estudiantes que tendrían que iniciar las clases este martes según el cronograma del organismo, la cifra total asciende a 680.000 niños y jóvenes.

Escuela n° 205, el 7 de marzo, en Las Piedras, en Canelones Foto: Ernesto Ryan

Hasta el año pasado la escuela de Las Piedras elegida por las autoridades para iniciar la tradicional recorrida de inicio de clases era del programa Aprender, y en 2022 pasó a ser de tiempo completo. Según explicó la directora del centro en el acto de bienvenida, se trataba de una reivindicación de larga data de la comunidad educativa de la zona.

Al igual que el resto del sistema educativo, en ese centro se espera que 2022 sea un año más normal que los anteriores y que la presencialidad sea continua a lo largo del año. En ese sentido, la integrante del Codicen Dora Graziano dijo a la diaria que es optimista respecto de que todo sea “más favorable” para la educación. Más allá de que, señaló, la enseñanza híbrida llegó para quedarse, consideró que “la presencialidad es fundamental, principalmente por la parte socioemocional del relacionamiento del niño con sus docentes”. Precisamente, indicó que las flexibilizaciones del protocolo sanitario definidas la semana pasada van en el sentido de hacer más normal la estadía de los niños en los centros educativos.

Robert Silva y Graciela Fabeyro, en la escuela n° 205. Foto: Ernesto Ryan

Al respecto, el presidente del Codicen subrayó que el retorno a clases de este año incluye 100% de presencialidad en todos los niveles. Además, destacó la “muy buena situación de infraestructura, que ha sido producto de un plan y un esfuerzo de recuperación de edificios públicos educativos”, para lo que se proyecta una inversión de 1.200 millones de pesos durante este año y el próximo. “Quizá no cortaremos tantas cintas, pero atenderemos azoteas, ventanas, humedades que los centros educativos no tienen que tener, porque tenemos que asegurar las mejores condiciones de aprendizaje y enseñanza para nuestros estudiantes y docentes”.

En relación a los pormenores que se presentan al inicio de clases, Silva destacó que en líneas generales no hubo problemas, salvo en unos pocos centros: comentó que se trabaja sobre una escuela de Montevideo y un liceo del interior con algunos problemas, que hay “cinco o seis” escuelas técnicas con problemas de infraestructura que llevaron a atrasar las clases unos días, y que algunas escuelas con dirección unidocente pidieron licencias que serán cubiertas en los próximos días.

Escuela n° 205, en Las Piedras, en Canelones. Foto: Ernesto Ryan

Asimismo, Silva señaló que en materia de elección de horas también ha sido un buen arranque en Secundaria, con departamentos que tienen “prácticamente 100% de las horas cubiertas”, al mismo tiempo que “también la situación de distribución de insumos y atención de los distintos requerimientos de los centros está siendo atendida de forma correcta”.

“Afianzar los aprendizajes descendidos”

También estuvo en Las Piedras la directora de Primaria, Graciela Fabeyro, quien comentó a la prensa que, como todos los años, se harán pruebas diagnósticas “para ver la línea de base en que está el alumnado” –remarcó que es algo que “se hace cotidianamente”– a cargo de la división Educación de la inspección técnica, que organiza diferentes espacios para trabajar este tema durante el primer mes de clase.

Apuntó que en primaria comenzaron unos 20.000 grupos, que se dividen en poco más de 14.000 de educación común, unos 5.000 de inicial y unos 600 de educación especial. Al igual que Silva, Fabeyro remarcó las “pocas” dificultades que hubo en este inicio y señaló que durante el próximo lunes habrá elección de cargos para unos 140 puestos de maestros que faltan para completar el plantel y algunas direcciones de escuelas que siguen vacantes.

En cuanto a las expectativas que tienen las autoridades para 2022, dijo que se buscará “afianzar los aprendizajes descendidos de algún modo, poder trabajar de forma colaborativa con los distintos actores para empezar con la transformación curricular y, además, con alguna modalidad de trabajo diferente con las escuelas Aprender, que son de los quintiles 1 y 2, en los que se manifiestan altos índices de repetición, sobre todo en primer año. Estos son los desafíos que tenemos, así como seguir trabajando en clave ANEP para asegurar la transición educativa de educación primaria a media”.

Escuela N° 205, el 7 de marzo, en las Piedras, Canelones. Foto: Ernesto Ryan

En materia sindical, afirmó que se reunirán el viernes en la bipartita mensual que mantienen con la Federación Uruguaya de Magisterio para tratar “algunas modificaciones de funciones y roles que tenemos que transitar”.

Robert Silva y el 8M Como ya lo había hecho la semana pasada, el presidente del Codicen se refirió al paro del PIT-CNT de este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Silva lamentó “profundamente” la medida, que, al tomarse el segundo día de clases, “afecta severamente la educación y también a las familias”, consideró. El jerarca pidió a las familias que manden a los estudiantes a los centros educativos, que estarán abiertos, según dijo. Al respecto, aclaró que los locales escolares sólo cerrarán cuando por la adhesión de trabajadores al paro no pueda garantizarse su apertura y funcionamiento, y pidió que cuando ello ocurra se avise previamente a las familias. Silva aclaró que en otras paralizaciones la imposibilidad de abrir suele darse sólo en algunas escuelas de la zona metropolitana. De todas formas, esta es la primera vez que se convoca a un paro general en el contexto del 8M y debe tenerse en cuenta que la docencia es una profesión feminizada, principalmente en el magisterio, tanto de primaria como de primera infancia.

Otro diagnóstico

Los delegados de los docentes en el Codicen, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, recorrieron otros centros educativos el día del inicio y, según dijo Mazzoni a la diaria, constataron algunas “dificultades” en el comienzo del año lectivo. El consejero detalló que en la mayoría de los casos les plantearon “preocupación” por la falta de funcionarios de servicio, “lo que dificulta la sanitización total de las aulas”.

“Se hace con gran esfuerzo de los funcionarios, hemos visto mucha entrega; también nos han manifestado dificultades en muchas instituciones a las que les faltan personal administrativo, eso tiene que ver con los recortes que ha habido en el presupuesto”, opinó al respecto.

Pese a esas dificultades, el profesor sostuvo que está “bastante cubierta” la presencia de los docentes en las aulas, aunque “faltaban horas” en algunos liceos. “Algo que nos manifestaron es el crecimiento de alumnos por grupos, particularmente en el caso de Secundaria y UTU”, expresó.

Por su parte, la integrante de la FUM Gabriela Arbeleche coincidió en que muchas escuelas iniciaron el año con falta de auxiliares, y de materiales de higiene y sanitización que se necesitan para la desinfección de los locales porque “el sistema de distribución que establece la ANEP centralizado en este año hizo que no se pueda llegar a todas las escuelas en tiempo y forma”.

A su vez, en diálogo con la diaria, dijo que existe “gran preocupación” por los grupos superpoblados, puesto que “se han reajustado cargos”, lo que generó grupos con muchísimos alumnos”. Por otro lado, aseguró que hay grupos que al día de hoy “no tienen maestros” y que hay “muchos maestros que están sin trabajo por toda la falta de organización y todas las dificultades que ha habido con las elecciones de cargos”, dado que se tuvieron que anular algunos actos eleccionarios debido a errores.

“No es bueno que el niño llegue a la escuela y se tope con que todavía no tienen maestros, y no es buena la incertidumbre que están pasando varios compañeros que aún no han elegido cargos, aun sabiendo que va a haber cargos para elegir”, añadió.

Según Arbeleche, hay un retraso con las firmas de los maestros que se jubilaban, y “eso ha hecho que los cargos vayan saliendo por cuentagotas”, lo que “también demora”. Al respecto recordó las advertencias del sindicato sobre que “una dirección general no podía cumplir la función de un consejo”, ya que el organismo suprimido con la ley de urgente consideración cuenta con “varias miradas” y “genera una organización mucho más compleja”. Afirmó que “en lugar de ser menos burocrática”, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria “ha resultado más caótica”, y se mostró especialmente preocupada por ello.

En tanto, indicó que hay maestros comunitarios que aún no saben cuándo inician su labor, porque hubo cambios en el sistema para elegir el cargo. “Va a ser de marzo a diciembre; ahora ya empezó marzo, no se han tomado resoluciones con respecto de en qué fecha inician los maestros comunitarios y, además, tenemos conocimiento de que están planteando una reestructura que implica que de los 533 maestros comunitarios que van quedando, porque ya algunos habían recortado, 33 no estarían en las escuelas cumpliendo el rol fundamental que tienen”. “Se está desdibujando un programa que para nosotros ha sido fundamental”, apuntó. Arbeleche aseguró que han pedido dos instancias bipartitas desde la semana pasada por estos temas, pero que aún no han tenido respuesta.

Paro en San José en apoyo a Slamovitz Como ya había resuelto, la Asociación de Profesores de San José (APSJ) hizo un paro de 11.00 a 13.00 en apoyo a su dirigente, Marcel Slamovitz, quien recientemente fue sumariado por la Dirección General de Educación Secundaria en el marco de la investigación por faltas para cumplir con actividades sindicales en 2017. Según informó San José ahora, se llevó a cabo una actividad pública de apoyo al dirigente y el integrante de APSJ Juan Martín Duran planteó que se trata de una situación de “persecución sindical evidente”, porque “no hay un artículo, un inciso, nada, en el estatuto del funcionario docente que habilite a la separación del cargo de un docente por faltas”.

