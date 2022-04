El senador por el Frente Amplio Sebastián Sabini cuestionó a la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, luego de que dijera que las horas docentes no asignadas estaban resueltas. Según dijo la jerarca, el proceso de elección de horas “ha sido muy correcto”.

Entrevistada por Desayunos informales, se refirió al sistema de elección de horas y explicó que cuando surgen vacantes “hay que comenzar nuevamente por el principio”. Tal como había informado la diaria, previo a la Semana de Turismo no se pudieron asignar 12.000 horas, confirmó Cherro. “Ya habíamos dado las horas de Matemática e Idioma Español”, dijo, y agregó que en las primeras semanas de clase se crearon 119 grupos más que no habían sido previstos en los actos de elección de principios de año.

Además, fundamentó que comenzaron a “sucederse renuncias, licencias médicas en forma más significativa que en años anteriores”, como también migraciones a otros subsistemas. “Primero damos las horas de formación docente. Como son más codiciadas, las toman primero”, explicó.

En tanto, Sabini indicó que Cherro se equivoca con este planteo. Según señaló el legislador en base a datos de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), este año la situación “se agravó” y que “hay casi el doble de horas sin asignar que el año pasado”, por lo tanto hay “miles de estudiantes sin docentes y cientos de docentes sin estudiantes”.

En el día de ayer la Directora de Secundaria dijo que el tema de las horas docentes no asignadas estaba resuelto.



Se equivoca porque se agravó, hay casi el doble de horas sin asignar que el año pasado, miles de estudiantes sin docentes y cientos de docentes sin estudiantes. pic.twitter.com/6skOLVljp5 — Sebastián Sabini (@tatisabini) April 26, 2022

En un hilo de Twitter, el senador planteó que no se han designado horas en asignaturas en las que no hay carencia de docentes. “El problema no está en materias en las que puedan faltar profesores”, expuso, y aseguró que no es un problema del área metropolitana, sino que todo el país está “afectado”. “Las vacantes también afectan a la docencia indirecta. Más de 500 horas de adscripción sin designar, con la importancia que tiene este cargo en el funcionamiento de las instituciones”, añadió.

Sabini recordó que el año pasado elevó un pedido de informes para conocer el total de horas vacantes en secundaria. El resultado era que al mes de mayo había 5.571 horas por asignar, por lo que “hoy ese número se duplica”. “Si era grave antes, este año es escandaloso”, dijo.

El legislador frenteamplista rememoró que antes las elecciones de horas “contaban con el apoyo” de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), por lo tanto ese “problema” que era “endémico” se resolvía; sin embargo, indicó que las autoridades “prescindieron de ello” en “su política persecutoria y antisindical”.

Para Sabini, Cherro “no da explicaciones serias”, y agregó: “Dice que el problema es que se debieron crear 119 grupos nuevos, o porque hay licencias, renuncias o migración de docentes entre subsistemas. Nada de esto es nuevo en secundaria. Siempre hubo licencias y renuncias. Si le erraron en [la previsión de crear] 119 grupos es porque algo está fallando. El problema es de gestión y capacidad”.

“Caótico”

La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo indicó en un comunicado que desde principios de marzo se ha convocado a un “número limitado” de asignaturas y de listados docentes para los actos de elección y designación de cargos y horas docentes, lo que “redundó en un caótico inicio de cursos”.

Asimismo, recordaron que todos los años comienzan con “gran cantidad de grupos” que “por distintas razones” quedan vacantes, como, por ejemplo, pases en comisión o en funciones, licencias maternales, medios horarios por lactancia, por la creación de grupos, superposiciones horarias que “obligan en última instancia a la renuncia de grupos”, entre otras. Habitualmente, expusieron, se logró cubrirlas en “breves lapsos” de tiempo con calendarios “prácticamente semanales”. Sin embargo, ilustraron que este año las listas de Matemática fueron convocadas el 24 de febrero y “recién volvieron” a ser convocadas el 19 de abril.

Este retraso, según ADES Montevideo, se fundamenta en una “lógica de ahorro presupuestal que pone en jaque los procesos de aprendizaje” de los estudiantes, “pauperizando aún más sus conocimientos y su derecho a la educación, así como el acceso al trabajo de los y las docentes” .

Para la filial de la capital, donde hay más horas vacantes, hay una “falta de voluntad política y organizativa” que dejó como saldo cerca de 6.000 horas sin cubrir en Montevideo, lo que se traduce en “unos 20.000 estudiantes afectados en el último mes”. “En un cálculo optimista, recién en la última semana de abril comenzarán a tener clases y cientos de docentes comenzarán a percibir sus haberes y, por ejemplo, a tener cobertura médica”, añadieron.

Por otro lado, ADES denunció un “nuevo intento de estafa pedagógica”, que es la propuesta para estudiantes que no hayan tenido clases hacerlo por vía virtual. “Sin ningún tipo de tapujo, pretenden suplantar la clase por un mecanismo en línea, que ni siquiera definen pero que, a todas luces, sólo aumentaría la brecha entre el estudiantado. Con la misma desfachatez que han sustituido espacios de tutorías académicas por ‘proyectos’ a elegir por las inspecciones, sin criterios preestablecidos ni objetivos claros, a gusto del consumidor”, expusieron.

Para el sindicato afiliado a Fenapes, esta situación demuestra que la “utilización de medios virtuales” sólo “acarreó nuevas problemáticas”, como “enormes atrasos, problemas de conexión, falta de garantías y transparencia”, así como “costos asociados” como el pago de la plataforma privada que se utiliza para los “procesos de acceso al trabajo, sin solucionar ninguno de los problemas vinculados a los mismos”.