No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La bancada del Frente Amplio (FA) analiza los pasos a seguir en cuanto a la situación de la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, quien, tal como informó la diaria, en 2020 presentó un curso de educación permanente como un posgrado en una declaración jurada. Según confirmaron a este medio dos legisladores opositores, se pedirá más información a la jerarca sobre el tema y se evalúa si será a través de un llamado a sala en comisión o de un pedido de informes.

El senador del Movimiento de Participación Popular, Sebastián Sabini, fue más lejos y en su cuenta de Twitter pidió la renuncia de la jerarca. Según el legislador, “queda demostrado” que Cherro “mintió a las autoridades, al Parlamento y a toda la sociedad”.

Respecto del error de información sobre el curso de educación permanente que la jerarca nombró como posgrado, Sabini valoró que implica “un tema ético muy grave”. “En el mejor de los casos, que no sepa la diferencia entre un curso de 20 [horas] y otro de 500 quiere decir que no da la talla a la responsabilidad. Y para peor, mentir en una declaración jurada es un delito. Por el bien de la educación media debería renunciar”, reclamó, y cuestionó si las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pretenden llevar adelante un proceso de transformación “sin autoridad moral”.

No obstante, desde la ANEP no hay intenciones de remover o pedir la renuncia a la jerarca. Según informó El Observador, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo, Robert Silva, considera que la situación es la misma que en diciembre, cuando la diaria informó que Cherro incluía el posgrado inexistente en su currículo público. Por lo tanto, dijo que el organismo ya se expidió sobre el tema, en referencia a cuando le ratificaron la confianza por entender que se trataba de un error en la denominación de una formación que sí había realizado y que no tiene que ver con su carrera como docente.

Por su parte, desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) también cuestionaron a las autoridades de la ANEP y al diputado colorado Felipe Schipani, promotor de la comisión investigadora parlamentaria sobre la justificación de faltas de sindicalistas en el gobierno anterior. Los legisladores oficialistas en dicha comisión entienden que varios sindicalistas presentaron certificados “falsos” y que ello podría constituir un delito. En alusión a ellos, Emiliano Mandacen, secretario general de Fenapes, se preguntó en Twitter qué dirían “los paladines del show mediático” si quien confundía un curso de educación permanente con un posgrado hubiera sido un sindicalista.

En la misma red social también se pronunció Julián Cabrera, dirigente de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria, a quien meses atrás le iniciaron un sumario que luego tuvo que cerrarse, ya que la división de Jurídica de Secundaria había omitido la lectura de documentación relevante. Precisamente, Cabrera recordó que Cherro fue quien le inició ese sumario, al que catalogó como “nefasto”.