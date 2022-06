Revoques que se caen, vigas que se ven, escalones que faltan, un ascensor que no funciona y un salón que se llueve. Esas son las principales carencias que tiene el liceo IAVA y, por esa razón, el gremio estudiantil del centro (GEI) decidió realizar desde la mañana hasta la tarde una “sentada” por la “mala inversión” de los fondos que tiene la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) para el centro estudiantil.

Mariano Portugau, integrante del GEI, dijo a la diaria que la acción fue para reivindicar los arreglos edilicios que tiene que tener el liceo, que “están paralizados”. En ese sentido, señaló que desde la DGES se les aseguró que este año las obras iban a terminar. Sin embargo, el estudiante afirmó que todavía “no hay ningún ápice” de algún arreglo.

Asimismo, criticó que se pintara la fachada del liceo “de nuevo”. Por eso, esta mañana el centro amaneció con una pancarta con la leyenda: “Hay presupuesto para la pintura pero no para la estructura”. “No se destinan fondos al arreglo de los liceos, que es verdaderamente lo que importa, entonces creíamos que era una forma de hacer ver que en el liceo estaba todo bien, pero si entrás, te das cuenta que no”, apuntó.

En tanto, sobre el ascensor, Portugau dijo que “hace bastante” no funciona, por lo que dificulta la movilidad de algunos docentes e incluso estudiantes. “Que no se arregle hace que el liceo no sea accesible. Hay profesores que también precisan el ascensor”, detalló.

A su vez, recordó que el año pasado, una vez que ocuparon el centro educativo en reclamo de más presupuesto, la DGES planteó “un montón de soluciones” que “siguen sin llegar”. “No hay soluciones reales”, se quejó, y añadió que lo mismo pasó con la transformación educativa que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene previsto implementar el año próximo, pese al escenario negativo que hay por el rechazo de las mesas permanentes de primaria y secundaria de las Asambleas Técnico Docentes.

“Tuvimos reuniones en las que se nos comunicó por dónde iba a ir [la transformación educativa] pero nunca se nos consultó, ni tienen alternativa. No tienen ganas de escuchar y es una medida autoritaria que viene desde los altos mandos del Codicen [Consejo Directivo Central]. No están dispuestos a escuchar al orden docente ni estudiantil”, fustigó.

Por otra parte, ante el “recorte millonario en la educación”, el estudiante no descartó que el GEI y los demás gremios de secundaria de Montevideo se movilicen el 15 de junio, cuando se lleve adelante la Marcha Educativa Nacional, que incluirá un paro.

La movilización que organiza la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay, junto con otros sindicatos de la educación terciaria, tiene como reclamo lograr un “presupuesto digno” y “una educación integral”, para “una verdadera transformación democrática”, en alusión a los cambios que impulsa ANEP. Además, reclaman que se termine con la “persecución” que sufren los trabajadores de la educación en ese organismo.