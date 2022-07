La Universidad Tecnológica (UTEC) compareció el miércoles ante la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto de diputados, que trata el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Los tres integrantes del consejo provisorio de la institución rindieron cuentas de lo actuado en 2021 y justificaron su pedido de recursos incrementales. La universidad había pedido 49 millones de pesos para la conformación de departamentos académicos, la generación de nuevas formaciones vinculadas con tecnologías de la información y aplicadas a la educación, y también para financiar un cambio en la forma de realizar aportes patronales docentes. En el mensaje que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento se le asignan a la institución 55 millones de pesos en total.

Actualmente, la UTEC tiene tres institutos técnicos regionales (ITR) en sus sedes principales, ubicadas en Durazno, Fray Bentos y Rivera. En la comparecencia ante la comisión parlamentaria, la consejera Graciela do Mato anunció que la universidad iniciará un estudio de demanda para la instalación de un ITR en el este, donde la institución ya cuenta con una sede en Minas, que fue inaugurada este año. Ese tipo de estudio de factibilidad es realizado por la universidad cuando se instala en un nuevo territorio, ya que define su oferta formativa en función de las necesidades de cada territorio.

En suma, Do Mato informó que el año pasado ingresaron 1.072 estudiantes en carreras de la UTEC en el interior y hubo 213 egresados. Sobre la procedencia del estudiantado, la consejera añadió que hay estudiantes de 19 departamentos y de 243 localidades de todo el país. Respecto del cuerpo docente, otro de los consejeros, Andrés Gil, informó a los legisladores que 64% de los profesores de la institución están radicados en el interior.

Por su parte, Gil fundamentó la apertura de una convocatoria a becas que realizó la universidad el año pasado, con el objetivo de “generar masa crítica”, especialmente entre los docentes jóvenes de la institución. Según se informó a los legisladores, se trató de una convocatoria a becas de investigación + desarrollo, que se destinaron tanto a actividades de investigación como al apoyo de estudios de posgrado. En total, se otorgaron ocho becas de investigación aplicada a temáticas del sector productivo como gestión de recursos naturales, agroalimentos, lácteos y automatismos y sistemas inteligentes. Además, se creó un fondo conjunto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Rodolfo Silveira, el otro consejero, se refirió a los desafíos que trajo la pandemia, particularmente con el pasaje a modalidades 100% virtuales. Si bien la UTEC ya tenía un camino recorrido en ese sentido, ya que varios de los cursos eran semipresenciales y algunos de ellos con una predominancia de actividades virtuales, la suspensión del trabajo presencial supuso la aceleración de esos procesos. Al respecto, Silveira informó que la universidad acudió a otras instituciones con un mayor camino recorrido en la generación de habilidades digitales, como la Universidad de Arizona State o la Universidad Abierta de Cataluña. En concreto, señaló que el año pasado 1.034 estudiantes de la UTEC desarrollaron habilidades en inteligencia artificial y otros 548 participaron en talleres y actividades en el uso de tecnologías digitales junto con 450 docentes.

Por su parte, según supo la diaria, los consejeros fueron consultados sobre la realización de elecciones para elegir al consejo de la universidad, que se vienen postergando desde hace varios años. Al respecto, los consejeros respondieron que si bien la ley de creación de la UTEC establece la integración del consejo, no fue implementada y esperan para ello al Poder Ejecutivo. Al respecto, el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira, planteó que el actual gobierno no está de acuerdo con lo que establece dicha norma. “No nos gusta el modelo que aparece en el texto legal; nos parece tremendamente pesado e inoperante y queremos conversar alternativas, pero habrá que construir acuerdos y explorar soluciones”, dijo el ministro a la diaria el año pasado, pero hasta el momento no se ha planteado ninguna alternativa.

Respecto de este tema, días atrás un grupo de docentes, funcionarios, estudiantes y egresados de la UTEC emitió un comunicado público en el que reclaman participar en la toma de decisiones de la institución y rechazaron el modelo de un consejo integrado por personas designadas por el gobierno de turno, que ha funcionado hasta ahora de manera interina. Al respecto, reclaman que en la Rendición de Cuentas se incluyan fondos para la instalación del cogobierno y la mejora de la gestión en la universidad. Por lo menos, reclaman que se instalen formalmente los actores que “no necesitan definición del MEC”, como el rector y los representantes de estudiantes y docentes.