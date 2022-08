En un tire y afloje constante, los centros de formación en educación han sido ocupados y desalojados en varias ocasiones en los últimos días. Este viernes de mañana, los Centros Regionales de Profesores (CERP) del Sur (en Atlántida), Norte (Rivera) y Suroeste (Colonia), así como el Instituto de Formación Docente (IFD) de Tacuarembó, habían vuelto a ser ocupados; mientras que en los IFD de la Costa, Canelones, Paysandú y Florida -donde también funciona el CERP del centro-, y los Institutos Normales de Montevideo -Magisterio-, había paro de estudiantes.

En el momento en que la diaria se comunicó con los estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) de Montevideo estaban siendo desalojados por la Policía, como parte de la rutina diaria de la última semana. Horas más tarde también fue desalojado el centro de Colonia. La presencia “intimidante” del Ministerio del Interior (MI) en varios institutos es algo que desde los sindicatos docentes y centros de estudiantes de formación en educación han denunciado “en todos los lugares posibles”, dijo a la diaria el presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), Líber Romero.

“Ahora, por ejemplo, en el CERP Sur, donde hay un paro activo de docentes, tenemos un patrullero en la esquina; ayer nos pasó lo mismo en el IFD de Maldonado, donde la Policía estuvo primero dentro del instituto y después se quedó en el predio”, contó Romero, y entendió que se trata de “una forma de intimidar clara por parte del MI a los estudiantes”.

Inclusive, aseguró, en la jornada del jueves en Florida “les decían que si volvían a ocupar cometían desacato, y que por lo tanto los podían detener”, situación que no es tal, puesto que “para que hubiese desacato tendría que haber una orden de tipo judicial”, cuando lo que se ha hecho es “poner en funcionamiento el desalojo a pedido de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública]”. Romero hizo énfasis en esto porque entiende que “hay todo un discurso en el cual las autoridades ahora están alegando que la ocupación es ilegal”. “La ocupación está reglamentada, no es ilegal; uno ocupa y en todo caso lo desocupan, pero no es un delito como lo están queriendo plantear en la opinión pública”, sentenció.

Además de las ocupaciones y paros estudiantiles, en el IPA, los CERP del Sur y del Este, así como en los IFD de Florida y Canelones, y en el Instituto de Formación en Educación Social de Montevideo, está habiendo paros docentes, puesto que “muchas asambleas docentes que se han dado en estas semanas resolvieron parar en el caso de desalojo de los estudiantes, cosa que ha sucedido”. Este sábado, Sidfe tendrá una Mesa Representativa en la que se va a “valorar un conjunto de medidas de cómo seguir el conflicto, que van obviamente desde el paro a la ocupación de los centros por parte nuestra”.

Tanto las autoridades como los sindicatos y centros de estudiantes saben que este no es un conflicto a corto plazo, según Romero, “porque las autoridades siguen sin escuchar”, y para hablar “en datos concretos” explicó que “en estas dos semanas han existido 14 centros que están ocupados de los 32 que existen”, y recordó que cuando se consultó a los docentes de los institutos y centros por la reforma educativa que se intenta impulsar desde la ANEP, “20 de esos 32 rechazaron la reforma”, lo que da cuenta de “un enorme malestar y oposición a lo que está haciendo el Consejo [Directivo Central de la ANEP], y el Consejo no está escuchando”.

Para este viernes a las 17.00, además, está convocada una mesa de negociación en el Centro de Formación en Educación (CFE) con los gremios estudiantiles; una hora antes, varios centros de estudiantes, así como Sifde, están convocando a concentrar en la puerta del CFE para cerrar la que sea, quizá, la semana más intensa para la educación en lo que va del año.