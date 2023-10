Felipe Schipani (C), durante una sesión de la Cámara de Diputados (archivo, setiembre de 2023).

El miércoles de esta semana, el Poder Ejecutivo (PE) recibió un proyecto de resolución emitido por el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani. Junto al asesoramiento del profesor y especialista en políticas de educación superior de América Latina, Claudio Rama, con quien también elaboró el proyecto que prevé la creación de la Universidad Virtual del Uruguay (UVU), solicitaron al PE que sugiera a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la implementación de un bachillerato exclusivamente virtual para estudiantes mayores de 18 años, a nivel nacional.

De acuerdo al documento, la propuesta se enmarca en “la discusión de la transformación curricular de los bachilleratos” y pretende que haya “articulación” entre las direcciones generales de Educación Secundaria (DGES) y de Educación Técnico-Profesional (DGETP), “con el objetivo de ofrecer una formación integral y adaptada a las necesidades de los estudiantes”.

Con un único artículo y junto a la firma de otros diputados colorados, el proyecto también plantea que “se deberá garantizar la calidad educativa”, lo que “implica capacitar a los docentes en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como en metodologías didácticas innovadoras para el aprendizaje en línea”. A su vez, se establece que tendrán que implementarse “mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que los estudiantes adquieran los conocimientos y competencias necesarias”.

En diálogo con la diaria, Schipani explicó que no se trata de un proyecto de ley sino de resolución, lo que implica una “petición del Parlamento a la ANEP”, pero que a nivel parlamentario se trabaja de igual forma que un proyecto de ley; tiene que ser votado en la Comisión de educación y cultura y luego en el plenario.

Por otro lado, contó que la iniciativa surge del trabajo para el proyecto de la UVU, en el que se detuvieron en ciertos datos de la Encuesta Continua de Hogares, como que casi 15% de la población mayor de 25 años no finalizó bachillerato. Es en ese marco que Schipani manifiesta que la propuesta se enfoca en las personas mayores de edad “que manejan otros tiempos”, por cuestiones laborales, familiares, entre otros factores, y que la virtualidad les facilitaría para continuar los estudios, incluso para aquellos que no pudieron finalizar la educación media básica.

Lo que hay y lo que falta

Actualmente, en los bachilleratos nocturnos existe la modalidad libre-asistido. En 2018 se reglamentó la posibilidad de que se introduzca la virtualidad, que al año siguiente comenzó a funcionar en algunos liceos. No obstante, en agosto la DGES emitió una nueva resolución que apunta a que con la llegada de la pandemia de covid-19 cada vez más liceos solicitaron contar con esa propuesta, algo que se mantuvo en encuestas y encuentros realizados con los equipos directivos.

A partir de allí, Secundaria generó cambios que plantean que ahora los encuentros presenciales con los estudiantes sólo deben ser tres, y otros tres pueden ser virtuales. Si bien se mantienen los docentes tutores y se crea un referente de la modalidad, elegido por la dirección liceal, algunos profesores cuestionaron la medida porque buena parte de los estudiantes que concurren a los liceos nocturnos no cuentan con herramientas de conexión adecuadas en sus hogares y, por tanto, advierten que la virtualidad perjudicará a muchos de los estudiantes que concurren a los liceos nocturnos.

En el proyecto de resolución, Schipani habla de garantías para que en la virtualidad se mantenga una “calidad educativa”. Consultado al respecto y en el contexto de lo manifestado por los docentes, el diputado señaló que “eso es una tarea que va a tener que desarrollar la ANEP”, pero que considera que la experiencia semipresencial “ha sido muy buena” y puede servir como base.

Al mismo tiempo, esgrimió que “naturalmente tendría que haber un trabajo conjunto con Ceibal, que tiene toda la tecnología, y generar un convenio con Antel”. En ese marco, señaló que lo ideal sería que se puedan suministrar equipos para quienes no tienen.

“Es el mismo debate que tenemos con la Universidad Virtual: la modalidad de aprendizaje no menoscaba la calidad educativa, si es con buenas plataformas –que Ceibal las tiene–, tutores, seguimiento, puede mantenerse la calidad académica y darle buena facilidad a mucha gente que de otra manera no va a volver presencialmente”, sentenció.

Posiciones contrarias

La propuesta de Schipani fue rechazada por el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. En su cuenta de X, esgrimió que el proyecto es “inconstitucional por donde se lo mire”, y agregó: “No le dieron un peso a la educación pero le reclaman que amplíe la oferta educativa, un poco de coherencia por favor”.

No le dieron un peso a la educación pero le reclaman que amplíe la oferta educativa, un poco de coherencia por favor. Además ese proyecto es inconstitucional por donde se lo mire. https://t.co/ZWuiED5jg1 — Sebastián Sabini (@tatisabini) October 5, 2023

En conversación con la diaria, Sabini aseguró que se trata de una propuesta “políticamente sumamente oportunista, porque la ANEP acaba de pedir 100 millones de dólares en el presupuesto de Rendición de Cuentas y no le dieron ni un peso, literalmente”. “Es un nivel de oportunismo vergonzoso”, reiteró.

En cuanto a la inconstitucionalidad, explicó que “puede ser una propuesta para discutir y conversar”, pero el PE no puede decirle a la ANEP “cómo tiene que enseñar”, sino que es la propia ANEP la que tiene que definir las políticas, ya que así está establecido en la constitución.

“Esto viene de una serie de iniciativas que han tenido un hilo conductor: el avance del PE sobre la autonomía de la ANEP, que fue muy claro en la ley de urgente consideración con los títulos docentes, la acreditación, y también el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la Universidad Tecnológica [del Uruguay] que va a quedar conformada prácticamente por el poder político”, esbozó. Para Sabini, en resumen, “hay una continuidad en concentrar poderes”.

Consultado al respecto de las declaraciones de Sabini, Schipani aseguró que el senador “no leyó directamente” lo planteado, ya que “no hay una inconstitucionalidad porque no es un proyecto de ley, que ahí sí estaríamos menoscabando la autonomía de la ANEP”. “Es una sugerente minuta de comunicación para que la ANEP lo tome o no, no hay inconstitucionalidad”, agregó. Asimismo, comentó que de manera “informal” la propuesta fue conversada con autoridades de la ANEP, quienes “en principio lo han visto bien”.

Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), también se pronunció en X al respecto del tema con un mensaje dirigido directamente a Schipani: “Antes de largar propuestas de este estilo debería estudiar con mayor profundidad los mecanismos actuales que la gestión de su candidato, Robert Silva, viene desmantelando sistemáticamente”, esbozó.

Estimado Diputado @FelipeSchipani antes de largar propuestas de este estilo debería estudiar con mayor profundidad los mecanismos actuales que la gestión de su candidato @RobertSilva1971 viene desmantelando sistemáticamente. No se compra pedagogía en la góndola de un sepermercado https://t.co/6RMm9EM78K — Emiliano Mandacen (@emiliano1848) October 5, 2023

Asimismo, afirmó que “no se compra pedagogía en la góndola de un supermercado”, y manifestó estar “a las órdenes para un debate público respecto a la temática planteada, agregando otros tópicos que involucren el proceso de la ‘transformación educativa’”.