690.000 niños y jóvenes de toda la educación pública comenzarán en estos días las clases, y este lunes es el turno de los primeros años en educación primaria, así como de los primeros años de educación media, ahora denominados séptimo, octavo y noveno. Es que en 2023 empiezan las clases y también empieza a implementarse la Transformación Curricular Integral elaborada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que plantea varios cambios en la forma en que estará organizada la enseñanza y que, tiene como uno de los principales cambios la puesta en marcha de la Educación Básica Integrada, de primer año de primaria a noveno en educación media.

A esto se refirió el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, cuando este lunes acompañó el inicio de clases en la escuela Joaquín Suárez. “Comienza un nuevo paradigma, comienza una enseñanza que tiene muchísimo foco en los aprendizajes”, dijo en relación a la transformación educativa. Para dar un ejemplo de cómo verían los cambios las familias, Silva apuntó a las formas de enseñar y aprender.

Comienzo de clases en la escuela Joaquín Suárez. Foto: Ernesto Ryan

En esta línea, dijo que la enseñanza de los contenidos “va a seguir estando”, y puso el caso de la materia Historia. “Los niños van a aprender la Batalla de Las Piedras, pero la van a aprender de una manera distinta. La Batalla de Las Piedras se va a enseñar con foco en el aprendizaje y el desarrollo de competencias”, y comentó que por ejemplo, para desarrollar la competencia crítica se puede generar “un debate, que tome las posiciones de la época, que le de participación e intervención a los niños en su proceso de aprendizaje; es una nueva forma de enseñar que toma, y esto quiero decirlo claramente, lo que muchas maestras y profesores vienen haciendo a lo largo y ancho del país, toma la rica experiencia del país y la proyecta”, afirmó.

Consultado sobre si no se desarrollaba el espíritu crítico en la enseñanza hasta ahora, Silva aseguró que “siempre existió, lo que muchas veces pasó y pasa es que el aprendizaje encuentra al estudiante individual inmovilizado en un banco, recibiendo conocimientos preadquiridos por el docente y no interactuando con otros e interactuando con distintas disciplinas, que también resulta fundamental, por ejemplo la historia con la geografía”.

El paro “me sorprendió y me generó tristeza”

El presidente del Codicen se refirió también al paro anunciado para este lunes por la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo y por la regional Montevideo de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU). “La verdad que me sorprendió y me generó tristeza”, porque, dijo, el primer día de clases genera “alegría” en los niños y sus familias, “y con un paro, realmente en mayor o en menor medida, porque todos los liceos y todas las UTU de Montevideo están abiertas, afecta ese inicio. Entonces lo lamento, creo que es una decisión a mi criterio equivocada que perjudica a las familias, que perjudica a los estudiantes y que en definitiva no contribuye a generar mejores caminos de entendimiento y ámbitos de diálogo”.

Sobre la denuncia que hacen los sindicatos docentes de que el comienzo de clases se da en una situación caótica, Silva consideró que decir eso “es menospreciar el trabajo de miles de profesores, maestras, funcionarios a lo largo y ancho del país. No es cierto que hay caos al inicio de clases, las clases están comenzando muy bien en todo el país, sin perjuicio como siempre que puedan existir situaciones puntuales”.

También rechazó que los docentes no estén preparados para la transformación curricular. “Fijense el grado de contradicción en el que el sindicato de Montevideo de profesores ingresa. Denuncia ahora que no hay preparación, pero exhortó a los profesores a no hacer el curso para prepararse. Es tal la contradicción que yo me eximo de mayores comentarios”, señaló. Informó que 94% de los maestros comenzó su preparación y que cerca de 80% de los docentes de Secundaria y UTU lo han hecho, y que son casi 40.000 docentes los que se están formando en cursos coordinados con Ceibal.

Mencionó que el promedio de estudiantes por clase está entre 24 y 26 según el nivel educativo y “a veces 28”. Comentó el caso de la Costa de Oro, donde explotó la matrícula y “sí tenemos grupos superpoblados”, pero dijo que se está trabajando para inaugurar cuatro escuelas nuevas en la segunda mitad del año en esa zona.

Sobre el rechazo a la reforma que, además de los sindicatos, manifestaron las asambleas técnico docentes (ATD) de los distintos niveles, Silva dijo que en 2022 se generaron “diversos ámbitos de participación en todo el territorio nacional”, y que “es cierto” que hay posiciones contrarias.

“Yo lo que le digo a la gente y a la familia en particular es que repasen lo que dijeron las ATD incluso en los gobiernos anteriores, tampoco estaban de acuerdo, hablaban de la mercantilización, de la precarización, de la subordinación al mundo del trabajo. La educación está en problemas, tenemos que darle más oportunidades a nuestros niños, trabajar por nuestros jóvenes, este es un cambio posible realizado con cientos de docentes que han participado y lo comenzamos ahora. Estamos dispuestos a conocer propuestas alternativas. Hasta ahora no las tenemos, pero si hay una propuesta alternativa la ponemos sobre una mesa y la discutimos”.