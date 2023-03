Este lunes comienza el año lectivo para la educación inicial, primaria y media, que movilizará a unos 700.000 niños y adolescentes. De forma escalonada, a inicios de la segunda semana de marzo arribarán a las escuelas, los liceos y las escuelas técnicas, en un año pautado por los cambios a nivel de política educativa.

En 2023, el inicio de clases está marcado por el comienzo de la implementación de la Transformación Curricular Integral elaborada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que plantea varios cambios en la forma en que estará organizada la enseñanza. Desde el oficialismo se consideran estos cambios como “una nueva etapa” en la educación uruguaya, según dijo a Sarandí el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, este viernes. Según valoró, lo central del cambio es que se pasará de una lógica en que el centro está colocado en la enseñanza hacia una que pone el foco en el aprendizaje de los estudiantes.

Al igual que dijo días atrás el consejero Juan Gabito, el presidente del Codicen indicó que un cambio de esta magnitud tendrá sus dificultades y puntos a corregir, pero que espera que ello se solucione constructivamente entre todos los actores del sistema educativo, incluso quienes tienen posturas más críticas con la reforma.

Según el jerarca, los más de 2.700 centros educativos que gestiona la ANEP comenzarán las clases, y la única duda está en la escuela 7 de Paysandú, que sufrió un incendio que, según la información primaria que maneja, fue intencional. Por su parte, habló de una “inversión histórica” de 1.047 millones de pesos en el mantenimiento de los centros, lo que permitirá “muchísimo mejores condiciones” de trabajo y estudio. Al igual que lo hizo en redes sociales, el jerarca agradeció el trabajo de los funcionarios que estuvieron dedicados estos días a que los centros estén a punto.

¡Gracias a tantos funcionarios, trabajadores contratados y docentes que harán posible un excelente inicio de clases! pic.twitter.com/e76cutTdiP — Robert Silva García (@RobertSilva1971) March 3, 2023

No tan optimistas

Julián Mazzoni, uno de los consejeros docentes en el Codicen, dijo a la diaria que en la sesión del organismo de esta semana los directores generales de cada subsistema de ANEP realizaron un informe en el que, a grandes rasgos, plantearon que no habrá mayores inconvenientes con el inicio de clases. El consejero dice que, si bien no quiere anticiparse y habrá que ver qué ocurre en la práctica, no tiene una mirada tan optimista. Según puntualizó, se registraron problemas con la inscripción de muchos estudiantes en la educación media que hasta último momento no tenían claro en qué centro educativo comenzarían los cursos y, por otra parte, consideró que el proceso de elección de horas no fue el ideal.

Tanto Secundaria como UTU plantearon que dicho proceso transcurrió en forma exitosa. En el caso de la Dirección General de Educación Secundaria, donde trabaja la mayoría de los profesores, se informó que hasta el 1o de marzo se habían designado 95,4% de las horas de todo el país. A su vez, se comunicó que en febrero se crearon 37 nuevos grupos, lo que implica “un aumento de la oferta de horas a los docentes en un total de 6.665”.

Respecto de la elección de horas, Mazzoni explicó que debe tenerse en cuenta que ese proceso viene atrasado en el Consejo de Formación en Educación (CFE), lo que repercute en el resto del sistema. El consejero docente detalló que hasta el jueves todavía faltaba asignar un cuarto de las horas en el CFE, que equivale a unas 11.000. Según señaló, cuando estas queden cubiertas en su totalidad, seguramente habrá docentes que renuncien a horas que habían tomado en otros subsistemas –sobre todo, en Secundaria–, que deberán ser designadas nuevamente.

La otra representante docente en el Codicen, Daysi Iglesias, manifestó a la diaria que, si bien valora el acuerdo salarial alcanzado entre el gobierno y los sindicatos, que incluye la atención de históricas inequidades, de cara al inicio de clase, existen inconvenientes con las condiciones de trabajo en los centros educativos. En el caso de Primaria, lo ilustró con una escuela de Montevideo recientemente inaugurada que, hasta este viernes, no contaba con mobiliario cuando el lunes deberá recibir a los estudiantes.

En suma, criticó el sistema de elección de cargos en ese subsistema y dijo que hace pocos días dicho acto administrativo fue suspendido porque supuestamente no había cargos disponibles para designar, cuando desde el sindicato de maestros le informaron que había 40 cargos sin cubrir. Según valoró la consejera, no es el único problema de gestión de este tipo y, al respecto, recordó lo que ocurrió en enero cuando a unos 3.000 funcionarios de Primaria no se les realizaron los descuentos de Fonasa.

Iglesias también lamentó que de cara a 2023 no se crearon nuevos cargos en ese subsistema, cuando existen múltiples pedidos de escuelas públicas para contar con más maestros de apoyo, en un contexto en el que, en el marco de la reforma curricular, se anuncian nuevos acompañamientos a los estudiantes. En concreto, mencionó el caso de una escuela del interior que reclamó porque se le retiraron esos apoyos para trasladarlos a otro centro educativo, en el marco de lo que la consejera llama una política de “redistribución” presupuestal.

El comienzo en la educación media

La “incertidumbre” ha sido la descripción pronunciada al unísono por las voces sindicales de Secundaria y de UTU con respecto al inicio de clases en ambas áreas.

Además de incertidumbre, Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), dijo a la diaria que “por momentos” también les produce “muchísima indignación”, en el marco de un “autoritarismo y soberbia bastante importante” por parte de las autoridades. Según manifestó, lo emitido se debe, en primer lugar, a que el proceso de elección de horas y de cargos está “bastante atrasado”, a lo que se le suma una “tendencia al aumento de estudiantes por grupos, que es bastante importante”.

Mandacen especificó que usualmente la cantidad de estudiantes por grupo rondaba los 20 o 25, mientras que ahora ha ascendido a 30, 35 e incluso más. En cuanto a la elección de horas, aseguró que hay “una cantidad” de docentes que aún no tienen horas elegidas. En ese sentido, hizo referencia a que la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, señaló “que va a seguir otorgando horas en marzo y abril, porque no tiene idea de qué va a pasar con formación docente y UTU”.

Al contrario que Silva, remarcó que el comienzo de clases también estará marcado por una situación edilicia “bastante compleja”; “el recorte presupuestal implica recortar todo lo que refiere a mantenimiento de edificios, y se requiere un mantenimiento potente”, apuntó.

En los últimos días, varios docentes de Secundaria manifestaron por redes sociales su disconformidad con las salas virtuales de asignaturas. Al respecto, Mandacen señaló que hubo “muchas quejas” y “planteos contundentes sobre la falta de nivel académico”, porque las instancias se desarrollaron de manera “netamente expositiva” y no se permitieron intercambios. “Son prácticamente como salas de adiestramiento y está muy complicado”, resumió.

Con este último punto, las discusiones en torno a los programas de historia de la reforma educativa y la reciente polémica sobre los recursos web recomendados por la ANEP para docentes de noveno grado de literatura se tratan de “síntomas claros de un proceso de transformación educativa que tiene poca contundencia académica”, según el sindicalista.

En tanto, dijo que desde el sindicato consideran que debe realizarse una movilización de la mano de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, que tenga como fin la “defensa de la educación pública nacional”. Sobre esta posibilidad estarán dialogando en reuniones próximas y en la Asamblea Nacional de Delegados de Fenapes, porque, según Mandacen, se pretende “la mayor unidad posible” y también tomar las decisiones “con cuidado”.

Paro previsto en liceos de Montevideo La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo tiene previsto realizar un paro el lunes, el primer día de clases, según lo resuelto por esa filial de Fenapes. No obstante, hoy se reúne su asamblea y estará sobre la mesa una moción de la Lista 1 del sindicato, que entre otros docentes integra Mandacen, que plantea la pertinencia de postergar la medida para coordinarla con el resto de la federación. En la nota, que fue difundida públicamente, se sostiene que dicha propuesta obedece a motivos “tácticos”. Según sostiene, el “caos” del inicio de clases sólo está siendo percibido a la interna de los centros educativos y funciona como una “burbuja” que está “a punto de explotar”. “El asunto es cómo revienta y cuál es la mejor manera de que aparezca en toda su dimensión ante nuestro pueblo”, dice la nota, y se plantea que esta debe estallar “por sí misma”, “en la cara de las autoridades”y sin que el sindicato haga “ningún esfuerzo”. Por ejemplo, se sostiene que los jerarcas deberán hacerse cargo cuando muchos cursos no comiencen en fecha por problemas con el armado de horarios en los liceos.

Dos diagnósticos en la UTU

Al igual que Silva, el director general de la UTU, Juan Pereyra, avizoró un muy buen inicio de cursos en ese subsistema. “Estoy contento, las inscripciones se están realizando sin problema, siempre con el caso de algún curso en el cual no tenemos capacidad y buscamos llevar a los chicos a otros centros educativos. Y el tema de la elección de horas ha andado muy bien, prácticamente sin inconvenientes”, dijo a la diaria.

No obstante, desde la Asociación de Funcionarios de la UTU (Afutu) cuestionaron la elección de horas que se realizó a tres días de comenzar las clases. Ana Borges, presidenta del sindicato, contó que se enteraron de la instancia el miércoles y a través de la web o las redes sociales. Asimismo, el jueves dijo que “muchos” docentes aún no tenían horas, otros no llegaron a la mitad de su carga horaria y otros tenían “carga cero”.

La incertidumbre, de la que también habló Borges, no sólo se debe a las demoras en el proceso de elección de horas, sino a que los contratos docentes caducaron el 28 de febrero y quienes se quedan sin trabajo no tienen derecho a despido.

Por otro lado, hizo énfasis en que la Dirección General de la UTU “rompió un acuerdo bipartito” en el que habían establecido que la elección de horas de marzo, cuando hay un mayor “caudal”, se iba a realizar presencialmente. Sin embargo, señaló que en algunos departamentos es presencial, en otros mixtos y en otros meramente virtual, “con una aplicación que estamos recién instrumentándola” y que “nunca funcionó”.

Según explicó Borges, en la aplicación el docente debe enviar cuál es su plan ideal de horas y, una vez que finalicen las elecciones, le llega una notificación que le avisa si la intención pudo ser aceptada. Si bien admitió que UTU no está “ajena” a que la elección se realice virtualmente, manifestó que actualmente la aplicación que poseen no es “dinámica” y que más de una vez la página se ha caído. “¿Qué compromiso tiene la Dirección General si la elección es a tres días? ¿Qué tiempo te da para planificar tu clase, tu vida, tu horario? es complejo”, lamentó Borges.

Otra de las puntualizaciones sobre el inicio de clases que hizo la presidenta de Afutu es que, si bien la cantidad de grupos de este año se mantuvo, “la transformación educativa trajo un recorte de horas en distintas asignaturas”. Según la sindicalista, ello desencadena una “superposición de toda la población de estudiantes”, que, aseguró, “se va a notar”.

“Son muchas cosas que se van sumando: no podemos seguir negando que las clases comienzan, pero es mucho más que la transformación educativa inconsulta, es el no respeto al docente y a la profesión, cuando un trabajador a tres días de comenzar su trabajo no tiene idea de dónde va a trabajar”, finalizó.

Primeros pasos de la transformación

En la medida en que los docentes, directores e inspectores retornaron a sus tareas luego de su licencia, la ANEP generó distintos mecanismos de formación y seguimiento en los centros educativos, que también son cuestionados por los sindicatos y los representantes docentes en el organismo. Al respecto, Mazzoni consideró que varios docentes le han planteado que las instancias de formación no tienen “el nivel” adecuado para que los cursos sean tomados por profesionales de la educación.

Iglesias, que junto con Mazzoni ha votado negativamente las resoluciones del Codicen relativas a la implementación de la reforma, a la que se opone, sostuvo que si bien en un principio las autoridades impulsaban un nuevo currículo orientado por competencias, luego de haber recibido distintas críticas y aportes, esa idea fue “quedando de lado” y se llegó a un currículum “mixto”. Sin embargo, la consejera observa que las distintas orientaciones que reciben los docentes no combinan adecuadamente las competencias con los contenidos, por lo que se pregunta si no se está “borrando con el codo” lo que fue escrito en los documentos.

Los cambios curriculares también traerán dificultades locativas en los liceos públicos, debido al funcionamiento de talleres optativos en simultáneo. En ese sentido, Mazzoni señaló que las distintas direcciones liceales están buscando solución a esos problemas, que en algunos casos pasan por el uso de otros espacios del liceo, como laboratorios de Química o Física, que restringen las posibilidades de que sean usados para sus funciones naturales. Para el consejero, ello puede hacer que se “resienta” la enseñanza de esas disciplinas.

“Preocupación” de profesores de física Recientemente, la Asociación de Profesores de Física del Uruguay (APFU) llevó a cabo una jornada nacional en el marco de la implementación de la reforma educativa. En un comunicado, los docentes señalaron que la instancia se realizó “ante diversas preguntas y planteos de socios respecto al trabajo en la asignatura dado el inminente inicio de clases”. De la jornada se desprendieron varias conclusiones de cara al comienzo del año lectivo. En primera instancia, manifestaron que existe “poco desarrollo de orientaciones en los programas”, debido al cambio de modalidad en los cursos de séptimo y octavo grado. A su vez, aseguraron que hay “falta de lineamientos claros desde las autoridades”; “en la sala de Física y Química con las inspecciones el diálogo fue inexistente, reduciéndose a la exposición de un ejemplo de trabajo”, apuntaron. Al igual que Borges y Mandacen, evidenciaron que el clima actual es de “total incertidumbre”, que abarca también a las direcciones, y que si bien los nuevos roles de mentor “darían orientaciones”, todavía “no se han incorporado a los centros”. Al mismo tiempo, señalaron dos asuntos que desconocen: “la implementación de los talleres en los centros” y “la disponibilidad de recursos para dotar los centros, necesarios para abordar el trabajo en modalidad de taller”. Por último, manifestaron su “preocupación” por “el desmantelamiento de los equipos de seguimiento de trayectorias interinstitucionales, sumado a las nuevas debilidades que sostiene nuestra sociedad, principalmente la niñez y juventud”.

.