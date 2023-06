“Salón abierto”, dice ahora una de las paredes del salón gremial del liceo IAVA, luego de que el Gremio Estudiantil votara “democráticamente” la apertura, a pesar de que las autoridades de Secundaria y del centro educativo no se lo hayan otorgado formalmente.

La decisión, según explicó a la diaria Lautaro Gutiérrez, uno de los voceros del gremio, se debió a que hace casi dos semanas que los obreros no se han presentado en la institución. Según les habían explicado, el plan de Secundaria era pintar las paredes, abrir el acceso que da a la calle Eduardo Acevedo y quitar tablas de madera que están en el piso, lo que generó que el salón gremial sea desalojado e inutilizable.

Según aseguraron en ese momento a la diaria desde Secundaria, esta es la segunda etapa del plan de obras que ya estaban previstas desde hace más de un mes, con el fin de lograr la accesibilidad en el centro educativo: la primera etapa fue arreglar el ascensor que desde hace cuatro años estaba sin funcionar y ahora la apertura de la puerta de la calle Eduardo Acevedo.

“Esa obra no ha sido culminada y hace cerca de dos semanas que no están concurriendo”, afirmó Gutierrez. Según el estudiante, no tienen claras las razones de la ausencia: las inspectoras que auspician de directoras no les “supieron decir por qué”.

Una de las docentes del núcleo sindical afirmó a la diaria que “en cualquier momento” se les quita el salón y que “todo está cada vez peor”. El día después de que las obras comenzarán, el gremio estudiantil ocupó el liceo y los docentes pararon, en reclamo del desalojo del salón gremial, que los tomó por sorpresa el lunes de esa semana, con las pertenencias del espacio y de los estudiantes en el hall del centro educativo.

Ese mismo día surgió una nueva demanda: tanto el núcleo sindical como el gremio denunciaron públicamente que una de las estudiantes del liceo fue acosada por un obrero. La adolescente y su madre denunciaron ante Fiscalía y dentro del liceo se activó el protocolo correspondiente. En ese marco, la docente narró que los obreros asistieron un día más, pero luego la empresa no volvió a ir.

En tanto, Gutiérrez subrayó que el 28 de abril el gremio tuvo una reunión con la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, quien les aseguró que en caso de que el salón gremial sea desalojado, les iban a brindar antes un espacio alternativo para que puedan realizar las actividades gremiales. Sin embargo, Gutierrez afirmó que eso no sucedió y que no se les brindaron soluciones, además de que aún esperan, desde mitad de mes, una nueva reunión, que fue solicitada por el gremio el día que declaró ante Jurídica de Secundaria Leonardo Ruidíaz, el director del centro que permanece sumariado.

Mientras tanto, el vocero del gremio señaló que si se les “volviera a quitar” el salón gremial, están “dispuestos a negociar y salir de este conflicto mediante el diálogo”. La idea actual es “poder utilizarlo como salón gremial haciendo uso de nuestro derecho a reunión. Lo limpiamos y está abierto al acceso del estudiantado”. Pero afirmó que anteriormente el salón estaba abierto durante 24 horas y no sólo se usaba para llevar a cabo plenarios ordinarios y extraordinarios, sino que además “cualquier estudiante podía ir cuando quisiera”.

Ahora, a pesar de esta nueva apertura, el funcionamiento “no es normal”: “Todavía está el andamio de los obreros, no es el espacio que teníamos antes y no contamos con la misma seguridad. Entendemos que las autoridades tienen que poder garantizarnos ese espacio nuevamente, que venimos reclamando desde hace tanto tiempo”, finalizó Gutiérrez.

Otra preocupación

El 16 de junio, los docentes del IAVA emitieron un comunicado lamentando y brindando su solidaridad ante el reciente intento de autoeliminación de una estudiante del centro educativo. Asimismo, afirmaron que la separación del cargo de Ruidíaz “tuvo y tiene una influencia negativa” en lo sucedido, “ya que había iniciado un seguimiento en este caso (luego de un intento anterior también en la institución)”. Después de que el director fue sumariado, los docentes señalan que el “Equipo de Gestión Pedagógica no hizo nada para continuarlo”.

En este contexto, desde el núcleo sindical manifestaron a la diaria que la madre de la estudiante está siendo citada por Secundaria para reunirse con inspectoras y evaluar la situación. No obstante, una de las docentes contó que este viernes tendrán una reunión con padres del liceo para tratar la situación, porque desde Secundaria insisten en que la solución es que cambien de liceo a la estudiante.

“Nos parece que es una discriminación, porque acá hay una cantidad de chiquilines con tratamiento psiquiátrico, ninguno tiene alta psiquiátrica, una cantidad de profesores con tratamiento psiquiátrico, ninguno tiene alta; que se vulneren los derechos de una chiquilina sorda, que además está con problemas psiquiátricos, nos parece terrible”, señaló.

Es que, según la docente, el cambio de centro educativo es lo mejor, debido a que aún la estudiante no tiene el alta psiquiátrica, a pesar de que la psiquiatra que la está tratando, del Hospital Maciel, “recomienda que permanezca” y la estudiante “también quiere”.

Este miércoles, los docentes tuvieron otra reunión, esta vez con los intérpretes, que también se relaciona con el tema. “Lo que pasó con la estudiante visibilizó mucho más la problemática de los sordos”, aseguró. El problema radica en que los intérpretes de aula son escasos y el liceo no cuenta con intérprete institucional. Estos reclamos no son nuevos, sino que forman parte de la plataforma reivindicativa del estudiantado. “La gente no entiende lo que es el intérprete institucional, tiene que haber para cuando un alumno sordo quiere hablar sobre otro tema que no sea dentro del aula”, en donde hay un intérprete dedicado exclusivamente a la traducción de la clase, dijo. “Todavía no hay ninguna esperanza”, concluyó la docente.

la diaria intentó comunicarse con Secundaria para dialogar sobre las obras en pausa y la situación con la estudiante que intentó autoeliminarse, pero no obtuvo respuesta.