“Putita”, afirman a la diaria, desde el Gremio Estudiantil del IAVA (GEI) y desde el núcleo sindical docente, que le gritó uno de los obreros del liceo a una estudiante, detrás de la malla sombra, cuando la adolescente estaba tomando unos platos para comer. La situación sucedió este martes, en medio de una nueva ocupación por parte del estudiantado y con los docentes también de paro. Se suma, entonces, un nuevo reclamo a los motivos iniciales que provocaron el paro.

Este lunes, cuando los estudiantes y los docentes arribaron al centro educativo en el turno matutino, se encontraron con que las pertenencias que estaban en el salón gremial ahora estaban en el hall y que el salón estaba tapiado, con malla sombra atornillada a la pared y con la presencia de obreros trabajando. Para el GEI se trata de un “acto de censura”, mientras que para Secundaria se trata de la segunda parte del plan de obras anunciado hace un mes. En este caso puntual, es para la apertura de la puerta que da a la calle Eduardo Acevedo.

En tanto, los estudiantes continúan sin contar con ningún espacio donde guardar sus pertenencias y donde desarrollar los encuentros gremiales. En ese marco, el GEI decidió volver a ocupar el centro educativo, al igual que este lunes, y los docentes, en apoyo, resolvieron en asambleas parar el lunes y también este martes.

Zoe Martínez, vocera del gremio estudiantil, contó a la diaria que ocuparon alrededor de las 10.00, que se desarrolló de forma “muy pacífica” y que “las inspectoras y obreros fueron parte de la ocupación” porque decidieron quedarse dentro del liceo, al igual que lo hicieron este lunes. Sobre las 13.00 los estudiantes fueron desalojados y, según narró una de las voceras del núcleo sindical de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, luego de que los estudiantes se fueron, los policías permanecieron adentro dialogando con las inspectoras, con el liceo cerrado.

Una vez finalizado el desalojo, los estudiantes se dirigieron al liceo Zorrilla para poder tener un espacio seguro donde realizar una asamblea, una instancia que también tendrán los docentes el miércoles, luego de que el exdirector del IAVA sumariado declare ante Jurídica de Secundaria. Lo seguro de los pasos siguientes es que ambos colectivos pararán y concentrarán el miércoles a las 9.00 en apoyo al director y con el afán de que vuelva a su cargo.

“Lo que esperamos, como siempre, son respuestas, más ahora que estamos en una situación espantosa con los compañeros hipoacúsicos, porque los intérpretes están con packs de 14 horas fijas: es algo paupérrimo”, manifestó Martínez. Es que para la estudiante, la medida de ocupación “no es sólo por el salón”, sino por “muchísimas cosas”.

Señaló que el desalojo sin previo aviso del salón gremial y el conflicto con los intérpretes es “un atropello a nuestro derecho como estudiantes”, y que también reclaman por la falta de limpieza y los problemas de la instalación eléctrica del edificio.

El pedido de un salón alternativo y permanente fue planteado por el estudiantado desde la primera hora del lunes. Martínez explicó que hasta ahora no han tenido respuestas concretas y que las inspectoras que ofician de directoras “dijeron que lo iban a negociar, que teníamos que conversarlo, debido a que había situaciones en las que no estábamos cumpliendo con el deber de un salón gremial”. En la misma línea, Martínez afirmó que les señalaron que el gremio tiene “el derecho a un espacio de reunión pero no de un salón” y que el diálogo “tenía que ser en otra instancia, no ocupando”.

Lo planteado por la estudiante se contradice con las recientes declaraciones sobre el tema del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva. En una entrevista con el programa Desayunos informales de Canal 12, Silva manifestó: “Por lo que se me dijo, se había conversado sobre la situación, se ha ofrecido a los estudiantes otro espacio, a pesar de que la normativa no prevé la existencia de salones gremiales en nuestros establecimientos. Pero ahí, como tenían ese corredor, se les ofreció otro y comenzaron las obras. No hay ningún desalojo. Porque, si no, en definitiva, las cosas que están previstas hacerlas, no se hacen”. En esa línea, aseguró que los estudiantes se “resisten” a tener otro salón gremial.

En camino

Los docentes que decidieron parar permanecieron durante largo rato fuera del centro educativo pintando carteles. Según una de las voceras del núcleo, en el IAVA desde marzo hasta ahora “sigue todo igual o peor, porque no conseguimos nada, hay diez docentes siendo investigados y las citaciones para negociar en el Codicen no sucedieron más”.

Por otro lado, afirmó que ante el hecho entre la estudiante y el obrero, están haciendo funcionar el protocolo de acoso: la adolescente, junto a su madre, hará una denuncia en Fiscalía y dentro del centro escribieron una carta a las inspectoras narrando la situación.

Otro de los puntos planteados a la dirección es que los obreros estaban usando el mismo baño que los adolescentes, lo que es rechazado por el núcleo sindical, que alega que los demás adultos utilizan baños separados de los estudiantes. En este contexto, el gremio estudiantil también se dirigió a la sede central del PIT-CNT para hablar con integrantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos y de la Mesa de Género de la central, para evaluar cómo proseguir.

Mientras tanto, ya está en marcha una denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por el desalojo y el GEI prevé elevar una nueva carta a la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, para poder entablar una instancia de diálogo y negociación.