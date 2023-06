El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, señaló este martes que no hubo “ningún desalojo” en el salón gremial del IAVA, como denunciaron los estudiantes que este lunes ocuparon el edificio. Silva sostuvo que el hecho ocurrió por el inicio de obras que estaban previstas desde “hace un tiempo” en el lugar, según le comentó la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

Asimismo, dijo que, según le contaron, se había conversado antes con los estudiantes sobre la disposición del espacio del gremio estudiantil, pero la “situación permanecía incambiada” y era necesario proceder.

“Por lo que se me dijo, se había conversado sobre la situación, se ha ofrecido a los estudiantes otro espacio, a pesar de que la normativa no prevé la existencia de salones gremiales en nuestros establecimientos. Pero ahí, como tenían ese corredor, se les ofreció otro y comenzaron las obras. No hay ningún desalojo. Porque si no, en definitiva, las cosas que están previstas hacerlas, no se hacen”, expresó Silva en una entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12. En esa línea, aseguró que los estudiantes se “resisten” a tener otro salón gremial: “Quieren seguir ahí, según lo que me cuentan. Yo no intervengo directamente”, planteó.

Secundaria tomó la decisión de construir la rampa en la entrada para que el centro educativo sea accesible, a pesar de que un informe técnico firmado en marzo por la arquitecta especializada en conservación del patrimonio y asesora de la Dirección General de Educación Secundaria Mariana Mandressi afirma que existe otra alternativa “más sencilla y menos onerosa” para mejorar la accesibilidad al centro educativo a través del Museo de Historia Natural. También lo hizo sin atender los reclamos de distintos colectivos por la falta de reparación del ascensor.

Al respecto, Silva afirmó que lo que plantea el informe es que en la zona del salón gremial “lo que no se podía hacer era la rampa entera por las distancias que había”. “Hay que hacer una plataforma y, luego, una pequeña rampa, para hacer la accesibilidad por esa puerta”, explicó. En esa línea, dijo que “más allá de lo que los arquitectos puedan pensar, hay dos opciones” y Secundaria eligió esta.

“No puede ser que teniendo tantas cosas para hablar de educación sigamos hablando del corredor gremial. Traten los responsables directos, y yo asumo la responsabilidad desde el lugar que me toca, de encontrar las mejores soluciones a este problema”, manifestó Silva.

Ante los planteos de los estudiantes de que encontraron que sus pertenencias estaban tiradas en los pasillos del centro educativo. El presidente del Codicen apuntó que “las mismas fotos publicadas por algunos actores sindicales en las redes sociales muestran que no están tiradas las cosas”. “Muestran que se sacaron y se pusieron ordenadas. Yo no intervengo en estas cosas, no es competencia del Codicen. Según me dicen, se las sacaron, yo miré las fotos y vi que las cosas están puestas en un costado a la espera de la asignación del nuevo espacio. Supongo que es la forma de proceder”, expresó.

Por otra parte, dijo que sobre el IAVA lo que preocupa son “los pésimos resultados”: “Apenas cuatro de cada diez alumnos logran culminar el bachillerato”. Añadió que, “según lo que me dice Secundaria, es el instituto de bachillerato que tiene los peores resultados en Montevideo”. Consultado sobre por qué ocurre esto, el presidente del Codicen dijo que “se está estudiando” mediante un “proceso de acompañamiento a esa comunidad”.

Con relación a la situación del director del IAVA, Silva sostuvo que “está separado del cargo en el proceso sumarial”. Asimismo, planteó que en este momento Secundaria está “tramitando el recurso que se interpuso por parte de él y su defensa contra ese sumario”. Sobre la eventual posibilidad de que vuelva a su cargo, el presidente del Codicen señaló que la “normativa establece que tiene una suspensión preventiva de seis meses y, luego, si no se culminó el sumario, vuelve a la función”.

Prioridades en la Rendición de Cuentas

Silva también habló sobre las prioridades de la ANEP de cara a la próxima Rendición de Cuentas, aunque señaló que aún no está definida la cifra que solicitarán. De todas formas, planteó que las autoridades educativas han mantenido “alguna reunión” al respecto con el Ministerio de Economía y Finanzas y, en particular, en la órbita del Codicen se ha estado “deliberando el tema”.

El presidente del Codicen afirmó que la “educación siempre necesita recursos”, pero también que “uno tiene que administrar mejor y priorizar algunos escenarios”. “Nosotros tenemos una priorización del cambio curricular que estamos haciendo, [que involucra] los planes, los programas, el qué y el para qué, las metodologías y las formas de enseñar, y para eso precisamos recursos. En 2024 se nos viene el cambio de bachillerato, de secundaria en particular, que es donde tenemos las situaciones más complejas”, señaló.

Silva planteó que también estarán entre los principales objetivos “algunas adecuaciones en UTU”, pero desde “un punto de vista de acompañamiento a las comunidades educativas” que requiere “mentores, encuentros con los colectivos docentes, y para eso se necesita plata”.

Asimismo, el jerarca señaló que este año comenzó la “transformación curricular de magisterio”. “Ustedes saben que nos presentamos al reconocimiento universitario por parte del ministerio y eso requirió adecuar la currícula, la cantidad de horas. Tenemos más horas, eso genera más costos y estamos pidiendo recursos incrementales”, comentó.

Silva también consideró que “hay que poner un poco más de foco en el acompañamiento a los estudiantes, en lo que tiene que ver con los equipos multidisciplinarios, que es una necesidad que nosotros tenemos”. Por otra parte, dijo que otro punto central para la Rendición de Cuentas es la “reestructura organizacional que estamos haciendo de gestión. Somos el organismo público más grande. El que tiene más de 2.200 millones de dólares por año. Tenemos que gestionar bien y profesionalizar nuestra gestión”. Además, también estarán presentes “algunos recursos para infraestructura”.

Robert Silva, ¿candidato en las internas del Partido Colorado?

Consultado sobre la posibilidad de presentarse como candidato a las elecciones internas del Partido Colorado (PC), Silva respondió que no puede hablar del tema por “inhibición constitucional”. “No quiero meter la pata”, agregó, y remarcó: “No estoy trabajando para ser candidato, estoy trabajando por la educación”.

“Yo estoy todo el día pensando en la educación, sin perjuicio de que he tenido militancia toda mi vida en el PC”, dijo Silva. Además, pidió a “todos los compañeros que tengan la prudencia necesaria con todos estos temas”, porque especular sobre este asunto “alienta discursos de algunos actores institucionales que, desde el comienzo que estamos, dicen que todo lo que estamos haciendo en educación lo estamos haciendo porque estamos en campaña porque queremos ser candidatos a algo, desmereciendo o pretendiendo generar interferencias de mucha gente que está laburando”.

No obstante, dijo que no puede “inhibir” a sus compañeros de plantear su nombre a una eventual candidatura porque son “cosas que no van con su esencia”, pero que les repite que “no está trabajando para ser candidato”, sino para la educación. Ante la posibilidad de una interna junto a Pedro Bordaberry, Silva dijo que “varios” sostienen que “puede ser muy motivante”.