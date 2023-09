Un año más, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) presentó el Monitor Educativo Liceal. En esta ocasión, la instancia se realizó en el Salón de Actos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y contó con la presencia del presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, el subdirector de Secundaria, Óscar Yáñez, y la directora de Planeamiento y Evaluación Educativa de Secundaria, Patricia Kuzma.

“A lo largo de los años se ha convertido en una valiosa herramienta que nos permite conocer a través de ciertos indicadores la realidad educativa”, manifestó Kuzma, quien tomó primero la palabra y contextualizó la presentación. Para la directora de Planeamiento, el Monitor Educativo se trata de una “rendición de cuentas a la sociedad”, ya que con el paso del tiempo lo han “enriquecido con una posibilidad de acceso al público: para investigadores y público en general”.

Por otro lado, Kuzma adelantó que los datos que condensa el monitor de este año, compuesto de los resultados educativos del 2022 y la matrícula de 2023, cuentan con algunas particularidades agregadas: explicó que, si bien hace foco “en los liceos oficiales de la educación secundaria, se incorporan al monitor datos de los liceos habilitados”, que son aquellos centros educativos que están habilitados a dictar planes de Secundaria, pero no son financiados por la ANEP, como pueden ser los liceos privados, el Liceo Militar o la Escuela Naval.

Por otra parte, dijo que también se muestra “una selección de datos referidos a docentes”, a partir de la herramienta del Observatorio Liceal. La última novedad es que se muestran datos agrupados dependiendo del plan. Así es que incorporaron dos categorías: “Planes para estudiantes adolescentes” y “Planes para estudiantes jóvenes y adultos”.

Matrícula y desvinculación

La matrícula de la educación media dependiente de la DGES es la que cuenta con la mayor cantidad de estudiantes: 272.138, lo que significa el 76,2% del total. El porcentaje restante es la cantidad de estudiantes matriculados en la Dirección General de Educación Técnico Profesional y, por tanto, es de 23,8%.

En el 76,2% están incluidos todos los liceos, pero el monitor también desagrega en oficiales y habilitados: en los primeros, este año la matrícula fue de 221.130 estudiantes e identificaron que hubo un descenso de 2.093 estudiantes con respecto al año anterior. En ambos niveles, tanto en la Educación Media Básica (EMB) como en la Educación Media Superior (EMS), aseguraron que el descenso es de aproximadamente 1.000 estudiantes.

Sobre los liceos habilitados, manifestaron que la matrícula se mantuvo estable, en alrededor de 40.000 estudiantes. Por otro lado, evidenciaron que en todo el país, los estudiantes de Secundaria que asisten a esos centros este año son el 15,7%.

En cuanto a los datos de matrícula desagregados según los planes, observaron que en los liceos públicos la gran mayoría de los estudiantes cursan en planes destinados a adolescentes: exactamente 78,3% y, en tanto, 21,7% estudia en planes para jóvenes y adultos.

También se estudió la desvinculación interanual en lo que respecta al Plan Reformulación 2006 en EMB para 2022 y 2023: fue de 4,7%, lo que significa que disminuyó 0,7% en comparación con el período precedente.

Promoción y vulnerabilidad

En el marco del Plan Reformulación 2006, durante 2022 se consideró a los estudiantes promovidos de primero, segundo y tercer año en EMB de los liceos oficiales para concluir que fueron el 87%, que significa un aumento de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el año lectivo anterior. A su vez, aseguraron que el indicador asciende a 89,3% si se agregan los estudiantes que promovieron en liceos habilitados. La capital del país fue el departamento que registró menor porcentaje de estudiantes promovidos en liceos oficiales: 82%, mientras que Colonia llegó a 94,3% y se catalogó como el departamento con mayor porcentaje de promoción en EMB. Si se tienen en cuenta también a los liceos habilitados, a Montevideo se le suma 5,5% más y Lavalleja se convierte en el departamento con menos promoción, con 85,6%.

Por otro lado, con referencia a las promociones dentro de bachillerato, 61% de los estudiantes inscriptos en sexto en el Plan Reformulación 2006 aprobó todas las asignaturas del período hasta abril de 2023. Según decodificó Secundaria, este porcentaje representa un crecimiento de 2,3% en comparación con el año anterior. También con relación al año previo, en la EMS los estudiantes que finalizaron el año lectivo con tres o menos asignaturas pendientes fue de 79,8%, mientras que en 2021 había sido del 76,6%.

Otra de las líneas de seguimiento del monitor se refiere al índice de vulnerabilidad socioeconómica para la educación media, que fue elaborado en 2022 por los grupos de estadística de la ANEP.

Cherro explicó en rueda de prensa que este índice “tiene en cuenta muchísimas cosas: si el alumno asiste o no asiste, por qué razones, cuál es su núcleo familiar, cómo está conformado, los ingresos, qué posibilidades tienen, y todo eso hace que se transforme en información relevante para decir que un alumno que tiene ciertas cuestiones de vulnerabilidad, obviamente, no puede rendir igual que un alumno que no tiene vulnerabilidad”.

En cuanto al ciclo básico del Plan 2006 y a partir del índice, se observó que los estudiantes con menor vulnerabilidad tuvieron un mayor porcentaje de promoción: 95,2%, mientras que los alumnos en situación de más vulnerabilidad tuvieron una promoción de 72,7%.

En este marco, la desvinculación interanual también se ve influida dependiendo de la situación de vulnerabilidad del estudiante: entre quienes se encuentran menos vulnerables la desvinculación es de 1,8%, mientras que en los de mayor vulnerabilidad es de 9,6%.

Por último, mostraron otro ámbito en el que la vulnerabilidad es un factor influyente: las inasistencias. A mayor vulnerabilidad, mayor el promedio de inasistencias. Presentaron que en el año lectivo 2022 el promedio de inasistencias fictas fue de 44,5 en los más vulnerables y en los de menor nivel de vulnerabilidad del 21,5. A nivel de promedio nacional, las inasistencias fictas en 2022 fueron 30,5.

Valoración positiva

“Secundaria crece, innova y avanza contigo”, afirmó en rueda de prensa Cherro. La directora general de Secundaria destacó que desde el subsistema están “contentos” por el trabajo realizado. Por otro lado, subrayó que la desvinculación interanual de Bachillerato bajó 0,7% con respecto al año pasado, pero agregó que en comparación con los años anteriores, sin pandemia, ese porcentaje bajó un poco más y lo visualiza como “positivo”.

Por otro lado, se refirió a la disposición del Observatorio Liceal, en el que se puede ver que “54% de los docentes, en general, desea o permanece en un mismo centro educativo o dictando clases”. Específicamente sobre el monitor, planteó que “es una herramienta que nos sirve para tomar decisiones” y que, si bien a partir de ello observaron “que hay cosas que hemos hecho que han sido positivas”, “esto no se agota acá; hay que seguir trabajando para que en vez de un 61%, podamos estar diciendo pronto que el 80% de nuestros estudiantes egresan de la educación media”.

Cherro también resaltó la diferencia en las asistencias e inasistencias dependiendo de la situación de vulnerabilidad. “Para eso sirve este monitor, porque tendremos que buscar nuevas acciones desde Secundaria para achicar esa brecha y que haya más asistencia en los centros educativos”, expresó.

Consultada sobre la flexibilización en el egreso en 2022 como causa de los resultados actuales, la directora de Secundaria respondió que “criticar es muy fácil, construir es más difícil, y yo creo que caen por el suelo las críticas cuando claramente se ve que solamente el 2,1% el año pasado utilizó esa flexibilidad y aún así los valores son superiores a 2020, 2021, 2022”.