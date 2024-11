“La educación con Yamandú y Carolina” es el título de la convocatoria de espacios orgánicos del Frente Amplio (FA) vinculados a la educación y colectivos autoconvocados del área educativa que apoyan la fórmula presidencial de Yamandú Orsi y Carolina Cosse de cara al balotaje.

En concreto, la actividad tendrá lugar este viernes a las 17.30 en la plaza Varela y hablarán sobre educación -y otras temáticas transversales- la propia Cosse y referentes de la educación del FA, como el senador Sebastián Sabini. Además, habrá música a cargo de Tejo Mattioli.

“El desafío y la oportunidad es ocupar ese espacio, que podamos hablar de educación y volver a soñar con la educación que queremos”, narró a la diaria Martina Bailón, coordinadora de la Unidad Temática de Educación del FA y vocera del colectivo que coordina a este movimiento.

Según destacó, la invitación es “a acercarse a allí, porque la idea es que sea una conversación más que sólo los discursos”. Es que, según describió, las distintas personas vinculadas a la educación forman parte de tres listas de difusión de Whatsapp y hay “militantes y no militantes” de todo el país. “Somos colectivos autoconvocados porque no hay una respuesta orgánica ni búsqueda de representación orgánica de sectores, sino que es más abierto, convocando a reunirnos y a militar en esta etapa”, continuó.

De acuerdo a Bailón, el objetivo del encuentro y de la existencia del grupo es poder llegar a “las personas aún indecisas o que no votaron al FA, pero podrían hacerlo”, a través de lo propuesto por la fuerza política en sus bases programáticas sobre educación.

Ya han participado en banderazos, recorridas de “puerta a puerta”, actividades masivas convocadas por el FA y en la generación de charlas educativas en los distintos espacios que ha surgido la oportunidad de involucrar la militancia general con la específica. No obstante, propusieron la actividad del viernes “en un espacio icónico, porque es la plaza Varela, y no sólo por [José Pedro] Varela, sino también porque ha sido un espacio relevante para distintos colectivos de la educación, con el mismo objetivo de encontrarnos y amplificar los temas de educación que están planteados en las bases programáticas para hacer un poco de agite”, señaló Bailón.

La idea, además de intercambiar con los propios participantes del encuentro, es “dialogar con las personas que puedan estar circulando con el espacio, con distintos materiales”; es decir, que “es una activación del espacio público vinculando los temas de educación”.

Prioridades educativas

De cara a un eventual nuevo gobierno frenteamplista, Bailón delineó algunos de los puntos programáticos y no programáticos que creen prioritarios a la hora de implementar medidas para el sistema educativo.

“Generar un conjunto de condiciones para que se garantice la universalización de la educación en educación inicial y que la educación media tenga mejores condiciones para que los adolescentes de nuestro país puedan efectivamente cursar la educación -becas y prestaciones-”, son algunos de los puntos. Por otro lado, la coordinadora señaló que otro de los elementos fundamentales planteados en las bases es “qué debe pasar dentro de las instituciones educativas y, entre otras cosas, ponemos arriba de la mesa la centralidad de construir instituciones educativas que dialoguen con la comunidad, porque no puede pasar que tengamos una educación de espalda a los docentes, los estudiantes, las familias y la comunidad”.

En ese marco, identificó que uno de los grandes “desafíos” de los colectivos es poder “comunicar a las personas que no son especialistas en educación conceptos como autonomía y cogobierno porque cuesta dimensionar cuánto implica una educación de calidad”.

Asimismo, dijo que otro de los “desafíos enormes” para un eventual nuevo gobierno del FA es “lograr la creación de la Universidad de la Educación; no hay mejora de la educación si no hay una formación docente efectivamente universitaria, no alcanza con revalidar el título”, manifestó Bailón.

Por último, señaló que es necesario hacer “una revisión” de la Transformación Educativa y priorizar determinados aspectos que “no admiten demora”. “Los gurises van menos a la escuela y al liceo, no puede haber más persecución a docentes, no puede haber tanta carga administrativa que quite tiempo de enseñar, se necesita recuperar tiempo para coordinación, la pérdida de grupos, las modificaciones que ha habido en formación docente en la manera de generar cargos”; “son elementos que han debilitado a la educación y eso debe ser corregido”, finalizó.