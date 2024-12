Los últimos días han estado convulsionados para la formación docente, con el inicio del proceso de elección de horas de docencia directa. En concreto, muchos docentes reclaman por el resultado de un llamado a aspiraciones que se hizo hace pocos meses en el marco de los distintos departamentos académicos del Consejo de Formación en Educación (CFE). No obstante, en paralelo se inició la elección para las diferentes asignaturas cuando hay docentes que sostienen que deberían estar en los listados.

“En este proceso eleccionario ha habido una serie de marchas y contramarchas en relación con el reglamento de elección de horas y cargos, que requirió varias revisiones y aclaraciones luego de haber iniciado el calendario de elecciones de horas”, esgrimió en diálogo con la diaria Nirian Carbajal, consejera docente en el CFE.

Días atrás, tanto Carbajal como la Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente (ATD) elevaron una carta a las autoridades del CFE en la que manifiestan su preocupación por “las listas homologadas de los llamados a aspiraciones en el actual escenario de elecciones de horas interinas para el año lectivo 2025”.

Con fecha del 30 de noviembre, el comunicado afirmaba que la ATD había recibido “varios planteos de docentes que han presentado reclamos por errores varios en las listas homologadas y no han sido aún respondidos, o incluso la falta de rectificación en las listas correspondientes en aquellos casos en los que se entendió pertinente los reclamos efectuados”.

Por estas razones, la Mesa Permanente solicitó al CFE “suspender todas las convocatorias a elección de horas interinas”, “reunir en carácter grave y urgente a todos los tribunales la semana del 3 al 8 de diciembre para que revisen los reclamos y rectifiquen los listados”, “luego de que el Consejo vuelva a homologar los nuevos listados, establecer que las direcciones convoquen a elecciones una vez se hayan solucionado estas situaciones”, especialmente a partir del 12 de diciembre, y que “en aquellos departamentos donde ya se hicieron elecciones de horas interinas y en el caso de haber cambios en los listados utilizados, anularlas y volverlas a realizar”.

Para la Mesa Permanente, “dichas medidas contribuyen a minimizar daños al lograr una realización de elecciones de horas interinas con mejores garantías para los y las docentes del CFE”.

Sin embargo, los actos eleccionarios interinos continuaron, a pesar de que no sólo la Mesa Permanente pidió su suspensión, sino también la consejera docente y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe). El tiempo de suspensión solicitado por las tres partes se extiende hasta que “se cumplan los mecanismos y plazos establecidos en el reglamento general como en las bases particulares”, dijo Carbajal, pero concluyó: “Se desoyó una vez más el orden docente”.

Los detalles

Carbajal explicó los detalles de la preocupación: “Se sumaron los casos de traslados tardíos, las diferentes correcciones que debieron realizarse en los escalafones docentes, la complejidad que trae el cambio de denominación de las asignaturas ante un nuevo plan, la escasa claridad de pertenencia de ciertas unidades curriculares a las secciones y departamentos académicos, efectividades que perdieron su validez por no tener cursos en el plan 2023, y modificaciones introducidas en las cargas horarias de los cursos de algunas especialidades”.

Asimismo, la consejera docente dijo que a todos esos puntos se “se agrega la incertidumbre generada por la demora en el desarrollo del llamado a aspiraciones” para docentes interinos –que se había proyectado para 2022– y “en los procesos de evaluación de los postulantes”.

Estas convocatorias se hicieron a fines de julio y a mediados de agosto y, según aseguró, “abarcaron los departamentos académicos de las distintas carreras y especialidades de la formación en educación”. Sin embargo, “estaba previsto que la conformación de tribunales y evaluación de las carpetas estuviera culminada para fines de setiembre o comienzos de octubre”, pero “recién se fueron conociendo las primeras listas homologadas en los primeros días de noviembre” y “aún resta que muchos tribunales terminen su trabajo”.

A pesar de que las dificultades en las elecciones de horas de los docentes efectivos no se solucionaron, comenzó la ronda de interinos. “La publicación de las primeras listas homologadas y de los correspondientes ordenamientos para llevar a cabo las elecciones de horas de los interinos visibilizó errores y evidenció anomalías previsibles”, aseguró Carbajal.

Ante tal situación, manifestó que hubo “una catarata de reclamos”. Por ejemplo, mencionó que los concursantes que no cumplieron con los requisitos excluyentes no fueron notificados en el período estipulado –antes de la constitución de los tribunales–, como establece el artículo 14 de las bases particulares. Además, habló de la falta de cumplimiento del artículo 24 de las bases, que establece que, una vez “notificado el correspondiente resultado a los correos electrónicos constituidos, si un postulante solicitara conocer el desglose de su puntaje, el Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones deberá notificarle en un tiempo menor a diez días corridos el contenido de la planilla con todos los puntajes discriminados por ítem y subítem”. Además, la consejera plantea que tampoco se cumplió el artículo 27, que indica que “los tribunales no finalizarán sus tareas hasta que hayan sido evacuados todos los recursos y reclamaciones realizados por los aspirantes sobre los fallos emitidos por los mismos”.

En resumidas cuentas, Carbajal sentenció que “en las decisiones que toman las autoridades políticas del CFE priman criterios muy distantes del sentido profesional de los educadores respecto de la valoración de su formación y desempeño en saberes específicos”.

A su vez, para la consejera docente, que no se estén cumpliendo las bases generales y particulares aleja al acto eleccionario de que se “den las verdaderas garantías a los procesos de valoración de méritos y a los plazos para hacer los reclamos de los aspirantes”. “Estas no son las condiciones que garantizan la protección de los derechos laborales y la transparencia en los actos administrativos. Por el contrario, una vez más se están vulnerando derechos a través de decisiones unilaterales”, finalizó.